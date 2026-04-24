La posible alineación titular del Atlético de Madrid para enfrentar al Athletic Club

El Atlético de Madrid está en una crisis que debe cortar lo antes posible: viene de perder la final de la Copa del Rey frente a la Real Sociedad y cayó ante el Elche por LaLiga el pasado miércoles. Ahora, enfrentará al poderoso equipo vasco en la previa de la ida de semifinales de la UEFA Champions League.

La posible alineación del Atlético de Madrid

POR: Jan Oblak – El esloveno regresó a defender los tres palos luego de la distensión muscular que sufrió en marzo y del buen rendimiento de Juan Musso. Su jerarquía no se negocia y necesita minutos para sostener forma. Ya atajó en la caída ante el Elche.

Atletico De Madrid | Europa Press Sports/GettyImages

LD: Nahuel Molina – Rebote anímico. Llega con actuaciones irregulares en sus últimos partidos, aunque ya supo transformarse en un futbolista importante en el costado derecho. Puede aportar llegada y sorprender a la defensa del Elche si logra soltarse y tomar mejores decisiones con la pelota en sus pies.

DFC: Marc Pubill – Garantía atrás. Fue de lo mejor en una defensa que sufrió en la final de la Copa el sábado. Se mostró muy seguro en los duelos y mostró que, a pesar de su lesión y la suspensión en el partido de vuelta de la Champions, es un jugador que vale la pena tener en la zaga.

DFC: Clément Lenglet – Apuesta por experiencia. Viene de errores que le costaron caro al equipo y los pagó al no jugar en la final contra la Real. De todas maneras, es una opción por su trayectoria y tan solo necesita un partido firme para recuperar su confianza.

LI: Matteo Ruggeri - El italiano mantendrá duelos claves en la banda izquierda y deberá ser responsable en sus incursiones ofensivas junto a Giuliano Simeone.

VD: Nico González – Opción versátil. Puede adaptarse al lateral, al mediocampo o a la delantera y, a la vez, aportar trabajo en el retroceso. Últimamente viene demostrando mayores capacidades en la zaga, jugando más adelantado y colaborando con los volantes en la generación de juego. Marcó un golazo en Alicante.

MC: Johnny Cardozo – Orden en la mitad. Tras su regreso, se afianzó con actuaciones correctas y le dio estabilidad al equipo. Su presencia suma equilibrio aunque todavía tiene que reforzar la conexión con el resto del plantel en el campo de juego.

MC: Rodrigo Mendoza – Oportunidad especial. Volvería a la titularidad luego de un esguince en el tobillo que lo tuvo relegado. Ya venía siendo convocado, sin ingresar, y podría tener minutos frente a su ex equipo, con la motivación de mostrar su valor.

VI: Giuliano Simeone – Busca reencontrarse. Venía destacándose e incluso marcó en la Champions, aunque su nivel bajó en los últimos encuentros. Fue reemplazado en la final y necesita volver a su eje por lo que una titularidad en liga puede ayudar. Marcó cuatro goles en lo que va del torneo y colaboró con seis asistencias.

DC: Álex Baena – Ganas de aparecer. Ingresó con buenas intenciones en sus últimos partidos y estuvo cerca de marcar. Por ahora, falta la definición. Su calidad para jugar entre líneas puede ser útil ante un rival que concede espacios. Ocuparía el lugar del suspendido Thiago Almada.

DC: Julián Álvarez - El jugador franquicia del Atleti, el delantero que todo lo puede. Pretendido por grandes clubes europeos, incrementa su valor de mercado partido a partido y parece cada vez más difícil que el Atlético lo pueda retener.

Real Sociedad v Atletico de Madrid - Copa Del Rey Final | NurPhoto/GettyImages

Así se vería la formación del Atlético de Madrid (4-4-2)

Portero: Jan Oblak

Defensas: Nahuel Molina, Marc Pubill, Clément Lenglet, Matteo Ruggeri

Mediocampistas: Nico González, Johnny Cardozo, Rodrigo Mendoza, Giuliano Simeone

Delanteros: Álex Baena y Julián Álvarez.

Así se vería la formación del Athletic Club (4-2-3-1)

Athletic Club V Villarreal Cf - Laliga Ea Sports | Europa Press Sports/GettyImages

Portero: Unai Simón

Defensas: Yuri Berchiche, Aymeric Laporte, Yeray Alvarez, Andoni Gorosabel

Mediocampistas: Iñigo Ruiz de Galarreta, Alejandro Rego

Volantes ofensivos: Nico Williams, Álex Berenguer, Iñaki Williams

Delantero: Gorka Guruzeta

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