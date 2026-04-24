La posible alineación titular de Inter Miami para enfrentarse a New England Revolution

Se cumple una semana del debut de Guillermo Hoyos como nuevo timonel del Inter Miami CF tras la salida de Javier Mascherano, el técnico argentino dirigirá su tercer partido al frente del equipo y será su presentación como local en el Nu Stadium en la correspondiente Jornada 10 de la Major League Soccer.

El conjunto de las Garzas recibirá al New England Revolution este sábado 25 de abril a las 19:30 horas (Estados Unidos), 17:30 horas (México) y 00:30 horas (España).

De esa manera, les dejamos la posible alineación que mandaría Hoyos para medirse al cuadro de Nueva Inglaterra.

La posible alineación de Inter Miami vs New England Revolution

Yannick Bright volvió a ser suspendido y cumplirá dos juegos de sanción | Andrew Wevers/GettyImages

PO: Dayne St. Clair - El portero internacional canadiense es el titular de la portería del cuadro rosado.

LD: Facundo Mura - El plurifuncional lateral argentino parece ser del agrado de Guillermo Hoyos y podría elegirlo para ser protagonista por la banda derecha.

DFC: Maximiliano Falcón - El central sudamericano ha sido es un fijo en la central por su experiencia y madurez. Se espera que se mantenga con Hoyos como protagonista.

DFC: Micael - El defensor brasileño está siendo una pieza clave y se ha ganado la titularidad en la central en esta temporada jugando todos los partidos (solo habiendo descansado en la Jornada 4).

LI: Noah Allen - El canterano de origen griego es el canterano con más apariciones en la historia del club.

MC: Rodrigo De Paul - El internacional argentino es uno de los líderes del mediocampo con gran visión y distribución. No puede faltar en el once inicial, siendo el referente del centro del campo.

MD: Tadeo Allende - El atacante argentino no ha tenido el mejor arranque de temporada, las lesiones lo han estado afectando para mostrar su mejor nivel, pero sigue recibiendo oportunidades para tratar de reencontrarse.

MCO: Telasco Segovia - El juvenil venezolano compite por la titularidad con Mateo Silvetti y suele ser un titular, aunque en este torneo no ha sacado su mejor versión como en los playoffs pasados.

MI: Mateo Silvetti - Ante la ausencia una vez más de Bight en el mediocampo, el CT podría probar ser más ofensivo y colocar de inicio a sus jóvenes mediocampistas mixtos/extremos, en este caso por la izquierda Silvetti sería la opción dándole espacio de enganche a Telasco, así como juntar a Messi y Berte arriba en el ataque.

DC: Lionel Messi - El mejor futbolista de la historia, es el capitán y goleador del equipo y su presencia no puede faltar. Es simplemente extraordinario y genera todo tipo de opciones de gol.

DC: Germán Berterame - El delantero argentino naturalizado mexicano es un goleador y potente atacante, ya marcó su primer gol como rosado, pero ha seguido fallando opciones claras de gol.

Así se vería la formación de Inter Miami (4-1-3-2)

Portero: Dayne St. Clair.

Defensas: Facundo Mura, Maximiliano Falcón, Micael, Noah Allen.

Centrocampistas: Rodrigo De Paul; Tadeo Allende, Telasco Segovia, Mateo Silvetti.

Delantero: Lionel Messi y Germán Berterame.

Así se vería la formación de New England Revolution (4-3-3)

Portero: Matt Turner.

Defensas: Ilay Feingold, Ethan Kohler, Mamadou Fofana, Will Sands.

Mediocampistas: Brooklyn Raines, Carles Gil, Alhassan Yusuf.

Delanteros: Luca Langoni, David Turgeman y Griffin Yow.

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