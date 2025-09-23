Las posibles alineaciones titulares del New York City FC vs Inter Miami

El Inter Miami CF visitará al New York City FC para jugar el partido pendiente de la Major League Soccer en la Temporada 2025 esta semana después de haber derrotado 3-2 al DC United.

El conjunto de las garzas viene de haber sido comandado por su capitán y goleador Lionel Messi con un doblete y una asistencia siendo el mejor jugador del partido.

A continuación, te dejamos con las posibles alineaciones para este compromiso que será muy interesante donde el vigente campeón de la Supporters' Shield buscará escalar lugares en los primeros lugares de la clasificación en la Conferencia Este.

La posible alineación de New York City FC para el partido vs Inter Miami

Matt Freese está viviendo una de las mejores campañas de su carrera | Dustin Satloff/GettyImages

Matt Freese (PO): portero estadounidense de 26 años, titular indiscutible en la portería de NYCFC desde 2023, conocido por su solidez y participaciones con la selección de Estados Unidos.

Tayvon Gray (LD): lateral estadounidense de 22 años, formado en la cantera de NYCFC, destaca por su velocidad y contribuciones ofensivas.

Kevin O'Toole (DFC): el defensor estadounidense de 23 años, versátil y con proyección, que ha ganado minutos como titular en la defensa de NYCFC durante la temporada 2025.

Thiago Martins (DFC): defensa central brasileño de 27 años, pilar defensivo de NYCFC desde 2022, reconocido por su lectura de juego y liderazgo en la zaga.

Raúl Bicalho (LI): lateral izquierdo brasileño de 23 años, fichado recientemente por NYCFC, aporta profundidad al plantel con su experiencia en el fútbol sudamericano.

Justin Haak (MC): mediocampista defensivo estadounidense de 23 años, capaz de jugar en defensa, valorado por su polivalencia y asistencias clave en la temporada 2025.

Andrés Perea (MC): mediocampista colombiano de 23 años, formado en la academia de NYCFC, conocido por su energía en el centro del campo y goles decisivos en partidos importantes.

Nicolás Fernández (MD): delantero argentino de 25 años, nuevo Jugador Designado de NYCFC en 2025, destaca por su velocidad y olfato goleador en el ataque.

Maximiliano Moralez (MCO): mediocampista ofensivo argentino de 38 años, ícono de NYCFC desde 2016, con múltiples asistencias y premios como Jugador de la Temporada.

Hannes Wolf (MI): mediocampista alemán de 27 años, clave en el ataque de NYCFC con 9 goles en 2025, famoso por sus jugadas creativas y tiros libres letales.

Alonso Martínez (DC): delantero costarricense de 23 años, estrella emergente de NYCFC con 15 goles en la temporada 2025.

La posible alineación del Inter Miami para el partido vs New York City FC

Luis Suárez estaría de regreso tras su suspensión | PATRICIA DE MELO MOREIRA/GettyImages

Óscar Ustari (PO): es el portero titular del equipo, además, es el de más experiencia y confianza del cuerpo técnico.

Ian Fray (LD): el lateral argentino Marcelo Weigandt ha perdido su lugar como titular y en las más recientes semanas el joven jamaiquino ha sido el titular.

Gonzalo Luján (DFC): el defensor central fue titular la fecha pasada lo que ha sido una costumbre.

Maximiliano Falcón (DFC): el central chileno comenzó siendo titular en la Concachampions y poco a poco se ganó la titularidad en liga y hasta la fecha es uno de los infaltables en la zaga.

Jordi Alba (LI): uno de los mejores jugadores del equipo dado su aporte en la banda izquierda aportando pases y asistencias.

Tadeo Allende (MD): el argentino cayó de maravilla en el equipo y se convirtió en uno de los hombres de confianza de Mascherano, por lo que ya es uno de los titulares.

Rodrigo De Paul (MC): el experimentado mediocampista argentino aporta mucha madurez al equipo, desde su llegada se colocó directamente como titular.

Sergio Busquets (MC): el mejor mediocentro defensivo de la historia no puede faltar para el buen funcionamiento del equipo.

Telasco Segovia (MI): el volante venezolano podría volver al Once inicial después de haber superado su más reciente lesión.

Lionel Messi (DC): el mejor futbolista de la historia no puede faltar, es el líder, capitán y goleador del equipo.

Luis Suárez (DC): regresaría a la titularidad después de cumplir su sanción de tres partidos en la MLS.

