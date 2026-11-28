Monterrey y América no lograron hacerse daño en los cuartos de final de Ida del Apertura 2026. El Estadio BBVA se preparaba para un duelo de Liguilla bastante nivelado, no obstante, los locales se quedaron muy temprano con diez hombres por la expulsión de Ricardo Chávez al minuto 11.



A pesar de la superioridad numérica, las Águilas no pudieron perforar el arco rival, ya que el cancerbero Luis ‘Mochis’ Cárdenas salió en plan grande deteniendo los remates del estadounidense Alejandro Zendejas, del colombiano Miguel Borja, así como de Érick Sánchez y el uruguayo Brian Rodríguez. Gracias a esto, los regios salieron con vida para el segundo episodio, aunque lamentablemente perdieron al delantero belga Hugo Cuypers, sin saber si fue algo de cuidado o si realmente estará disponible.



El objetivo de La Pandilla es acudir el próximo sábado 28 de noviembre al Estadio Banorte Azteca para imponerse a los azulcremas, a quienes les basta empatar una vez más gracias a su mejor posición en la tabla general.

90' ⏱️ | Monterrey 0-0 América |



Termina el partido en Casa.⚽ ¡Por eso te apoyamos y seguimos, por eso te queremos ver LUCHAR!🇫🇮🔥



¡VAMOS CON TODO A LA VUELTA POR EL PASE A LA SEMIFINAL!🗣️@CervezaTecate pic.twitter.com/n82IFq4PTB — Rayados (@Rayados) November 26, 2026

Pronóstico SI

El América alargó su mala racha sin poder ganar en la liga, pues con el compromiso del miércoles arribó a seis y es muy probable que no puedan salir vencedores en el Nido. A pesar de esto, la gran ventaja es que el empate le daría el pase a la siguiente ronda, por lo que aún con su malaria para los resultados positivos, su buen trabajo a lo largo del semestre tendrá recompensa. Rayados tuvo muy pocas llegadas contra los visitantes y aunque hayan tenido un hombre menos, en las pasadas jornadas de la fase regular quedó claro que tienen la pólvora mojada. Eso sí, habrá goles.



Pronóstico: América 2-2 Rayados

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

América: 2

Empates: 3

Rayados: 0

¿A qué hora se juega el América vs Rayados?

Ciudad: Ciudad de México

Estadio: Banorte Azteca

Fecha: sábado, 28 de noviembre

Horario: 20:10 (EEUU ET), 21:10 (México)

Últimos 5 partidos

América Rayados Rayados 0-0 América Rayados 0-0 América Tigres 1-0 América Pumas 0-2 Rayados NY Red Bulls 1-0 América Querétaro 0-1 Rayados Pumas 2-2 América Toluca 4-0 Rayados América 2-2 Toluca Rayados 3-3 Tijuana

¿Cómo ver el América vs Rayados?

País Canal TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univisión, Univisión NOW, ViX México Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX, Layvtime

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Pese a haber tenido un hombre de más durante casi todo el compromiso en territorio regio, el técnico uruguayo Guillermo Almada quedó conforme con el rendimiento de su escuadra, incluso advirtió que si mantienen dicho nivel obtendrán el boleto a las semifinales.



Asimismo, el charrúa indicó que estaría preocupado si no hubieran generado opciones de peligro, pero se toparon con un Mochis Cárdenas en gran nivel.



“Deja la llave abierta para los próximos 90 minutos. Quizás, en algún momento precisamos más claridad, pero nos llevamos un resultado positivo. En definitiva, lo que nos faltó fue el puntillazo final. Quizás, en algunos momentos nos faltó claridad para generar más situaciones, pero tener seis o siete claritas como las tuvimos, en definitiva, lo que marca la diferencia son los goles. No me cabe ninguna duda de que van a aparecer en los momentos decisivos. Fuimos los que marcamos más goles en el torneo y ellos prácticamente se repartieron una cantidad de goles a lo largo del mismo. Lo que más preocuparía es que no hubiéramos generado situaciones, y generamos, tuvimos la valentía, fuimos a buscar, tuvimos el control”, indicó.



“A veces la pelota no quiere entrar e igual también el arquero del rival juega, está para eso. Tuvo una noche destacada que no nos permitió, junto con la precisión, la definición, llevarnos el partido. Estoy completamente convencido de la categoría de los delanteros que tenemos. Monterrey tiene muy buenos futbolistas, tiene un gran entrenador, tiene una plantilla de las más ricas del fútbol mexicano. Si repetimos un partido como el de hoy, estamos más cerca de la clasificación y del triunfo. Nos quedan 90 minutos durísimos”, añadió.

Guillermo Almada | Azael Rodriguez/GettyImages

La posible alineación del América (4-1-3-2): Rodolfo Cota; Kevin Álvarez, Santiago Ramos, Santiago Bueno, Israel Reyes; Alan Cervantes, Brian Rodríguez, Carlos Álvarez, Alex Zendejas; Cristian Borja, Henry Martín (C).

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El técnico argentino Matías Almeyda se mostró orgulloso por cómo se comportaron sus jugadores pese a haberse quedado en desventaja numérica a lo largo de 80 minutos, además confesó que no son un equipo violento sino muy aguerrido a la hora de marcar.



“Quiero destacar el esfuerzo, entrega, el valor, el amor propio y esto que estamos buscando constantemente, el sentido de la pertenencia hacia una institución con valores diferentes a muchos. ¿Qué le puedo decir a estos jugadores? Gracias, gracias por la entrega. No somos un equipo violento, el equipo Monterrey no pega. Nosotros presionamos, somos agresivos a la marca, al balón, pero en línea general es un equipo que es limpio. Ojalá que en algún momento sea igual para todos, buscamos una ley pareja”, comentó.



Al mismo tiempo, Almeyda consideró que su equipo dejó buenas sensaciones y logró mantener abierta la eliminatoria ante un rival con la capacidad y calidad del América.



“Supimos jugar un partido de eliminatoria, esto es un partido de playoffs de verdad. Me deja tranquilo y con esperanza. Es importante dejar la serie abierta, sobre todo con un equipo como el América, con la capacidad, cantidad y calidad de jugadores que tiene”, finalizó.



Para este cotejo, el uruguayo Diego Rossi se bajó de último momento por problemas musculares, pero no corre peligro para la vuelta, mientras Hugo Cuypers será la gran duda. El arquero argentino Esteban Andrada tuvo que ser operado por molestias en la rodilla derecha y quedó fuera del campeonato. Asimismo, el equipo recupera a Carlos Salcedo, quien estaba suspendido.

Hugo Cuypers tuvo que abandonar el compromiso tras sentir una molestia muscular.



🔄Cristian Reyes entró en su lugar.



✒️: @Cesarrmdj / @LegionRegia pic.twitter.com/hdY2msuq80 — Legión Regia (@LegionRegia) November 26, 2026

La posible alineación de Rayados (4-2-3-1): ‘Mochis’ Cárdenas; Gerardo Arteaga, Carlos Salcedo, Víctor Guzmán, Érick Aguirre; Óliver Torres, Orbelín Pineda, Lucas Ocampos; Luca Orellano, Jesús ‘Tecatito’ Corona, Diego Rossi.

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