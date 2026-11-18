El Real Madrid confirmó la renovación de Arda Güler hasta el 30 de junio de 2032. A través de un comunicado oficial, el conjunto merengue anunció el acuerdo con el mediocampista de 21 años, quien continuará ligado a la institución durante seis temporadas más.

De esta manera, el club aseguró la continuidad de uno de los futbolistas jóvenes en los que deposita mayores expectativas de cara al futuro. La ampliación representa tres años adicionales respecto a su anterior contrato, que tenía vigencia hasta 2029.

Comunicado Oficial: renovación de Arda Güler. https://t.co/HXbkWzaQxo — Real Madrid C.F. (@realmadrid) November 18, 2026

Según informó el diario AS, las conversaciones entre ambas partes habrían comenzado a principios de septiembre y avanzaron sin mayores dificultades, debido a la predisposición tanto del jugador como de la directiva para prolongar el vínculo.

Aunque inicialmente se habría contemplado una extensión hasta 2031, el acuerdo terminó estableciéndose por una temporada más.

La apuesta del Real Madrid por su talento

Güler llegó a la capital española en julio de 2023, procedente del Fenerbahçe, cuando apenas tenía 18 años. Su incorporación generó expectativas por las condiciones técnicas que había demostrado en el fútbol turco y, desde entonces, comenzó un proceso de adaptación a una de los planteles más exigentes de Europa.

De acuerdo con los registros publicados por el Real Madrid, el mediocampista acumula 126 partidos oficiales con la camiseta blanca y cinco títulos: una UEFA Champions League, un Mundial de Clubes, una Supercopa de Europa, una Liga y una Supercopa de España. Además, ya suma 38 encuentros con la selección de Turquía, con la que se convirtió en una de las principales referencias de su generación.

Su crecimiento también tuvo reconocimiento internacional. En septiembre de este año recibió el premio al Jugador Revelación de la Champions League 2025/2026, una distinción que respalda su evolución y el impacto que consiguió en el máximo torneo continental.

El mensaje de Güler tras firmar su renovación

Arda Güler continuará en el Real Madrid hasta junio de 2032 | JOSE JORDAN/GettyImages

Después de oficializarse el acuerdo, el propio futbolista compartió un mensaje para expresar su felicidad por continuar en el Santiago Bernabéu. Güler destacó el orgullo que representa defender la camiseta madridista y manifestó su intención de construir una trayectoria importante en el club.

"Mi sueño es vestir esta camiseta durante muchos años, ganar juntos nuevos títulos y, algún día, dejar mi propia huella en esta historia única", expresó el mediocampista, quien también agradeció al presidente Florentino Pérez, a su familia, compañeros, entrenadores y aficionados.

La renovación de Güler podría formar parte de una estrategia más amplia del Real Madrid para asegurar la continuidad de sus principales figuras.

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