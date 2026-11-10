Armando León rompe el silencio tras ser llamado por primera vez a la selección mexicana

Armando León vive el momento más importante de su carrera profesional después de recibir su primera convocatoria a la selección mexicana. El delantero del NK Osijek de Croacia reconoció que la decisión de Rafael Márquez lo tomó por sorpresa, especialmente por encontrarse en una liga poco seguida dentro de México.

El atacante ha construido su presente futbolístico lejos de los reflectores de la Liga MX y de las principales competiciones de Europa. Actualmente milita en el NK Osijek, donde registra cinco goles y dos asistencias después de trece jornadas disputadas en el campeonato croata, números que terminaron por llamar la atención del seleccionador nacional.

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El delantero sumó minutos en su último partido en Croacia previo a unirse a la concentración de la selección mexicana.https://t.co/IufEXoqfhw pic.twitter.com/ZA6GfpEeo6 — MedioTiempo (@mediotiempo) November 9, 2026

Rafael Márquez decidió abrirle las puertas del combinado mexicano como reconocimiento a su rendimiento individual. Aunque el fútbol croata tiene una exposición limitada en México, el entrenador consideró que sus actuaciones merecían una oportunidad de mostrarse de forma directa con selección.

Sobre el momento en que recibió la noticia, el delantero reconoció que experimentó una mezcla de emociones mientras se encontraba acompañado por integrants de su equipo. “Estaba con la gente del club y pasaron muchas cosas por mi cabeza, traté de mantener la calma, obviamente estoy muy contento, muy feliz”, explicó el futbolista mexicano.

United States v Mexico - International Friendly | Chris Coduto/GettyImages

El atacante también dejó claro que su prioridad inmediata era cumplir con sus compromisos profesionales antes de concentrarse en esta nueva experiencia internacional. “Lo primero y más importante era jugar hoy y ya desde ahora puedo pensar en Selección”, aseguró León, quien tendrá la oportunidad de compartir vestidor con otros delanteros mexicanos durante esta convocatoria.

Más allá de la sorpresa inicial, Armando reconoció el enorme significado que representa vestir por primera vez la camiseta de México. “Es un sueño, es un gran orgullo para mí poder representar a mi país de esta manera y voy a trabajar desde lo que me pidan para tratar de ayudar en todo lo que pueda”, expresó.

Su convocatoria también representa una muestra de la apertura que Rafael Márquez pretende mantener hacia futbolistas mexicanos que compiten fuera de los campeonatos tradicionales. Ahora, León tendrá que responder de la mejor forma al voto de confianza de parte del técnico.

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