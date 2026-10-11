Arsenal vs Lille: previa, predicciones y alineaciones

El Arsenal recibe al Lille este martes 13 de octubre en el Emirates Stadium por la segunda fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Los Gunners buscan sumar su segunda victoria en el torneo, mientras que los franceses necesitan sus primeros puntos después de caer en el estreno.

El equipo de Arteta arrancó su campaña europea con un triunfo 1-0 a domicilio del Nápoli gracias a un gol de Martin Ødegaard en el final. Y en su última presentacion dio vuelta un partido que se le había complicado ante el Leeds por Premier. James Justin puso en ventaja a la visita en el minuto 56, pero en apenas ocho minutos Riccardo Calafiori empató y Bruno Guimarães sentenció el 2-1.

El Lille, por su parte, tuvo un estreno para el olvido en la Champions League. Llegó a estar dos veces en ventaja ante el Betis, con goles de Ayase Ueda y Alexsandro, pero se derrumbó en el arranque del segundo tiempo y los españoles le dieron vuelta el partido. En la Ligue 1, en cambio, el equipo de Davide Ancelotti vive un gran momento: este sábado venció 1-0 al Le Havre con gol de Dilane Bakwa y quedó provisoriamente como líder del campeonato.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de Champions League.

Pronóstico SI

El Arsenal tendrá la iniciativa y buscará lastimar por las bandas con Saka y Madueke, aunque ante el Leeds mostró que le cuesta generar cuando el rival se cierra bien. El Lille, con apenas tres días de descanso y bajas en defensa, probablemente se repliegue y busque aprovechar la velocidad de Bakwa y la experiencia de Olivier Giroud.

La diferencia de jerarquía y el factor Emirates deberían pesar. Además, el envión anímico de la remontada ante el Leeds le da al Arsenal un plus de confianza para sumar su segundo triunfo en la competición.

Pronóstico: Arsenal 2-0 Lille

¿A qué hora se juega el Arsenal vs Lille?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Emirates Stadium

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Felix Zwayer (GER)

Historial de enfrentamientos directos entre el Arsenal y el Lille

Será el primer enfrentamiento entre ambos equipos

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVRE | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

Últimos 5 partidos

Arsenal Lille Arsenal 2-1 Leeds 10/10/26 Lille 1-0 Le Havre 10/10/26 Brighton 3-0 Arsenal 19/09/26 Lille 2-1 Zulte Waregem 02/10/26 Ipswich 2-4 Arsenal 15/09/26 Niza 2-1 Lille 20/09/26 Sunderland 0-2 Arsenal 12/09/26 Lille 2-0 Troyes 13/09/26 Napoli 0-1 Arsenal 09/09/26 Lille 2-3 Betis 08/09/26

¿Cómo ver el Arsenal vs Lille por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, ViX México Max Mexico, Space Mexico España Movistar+

Últimas noticias del Arsenal

Kai Havertz, Declan Rice y Ezri Konsa, que eran duda tras el parón, fueron titulares ante el Leeds y completaron el partido sin inconvenientes. Christos Tzolis sigue fuera por una lesión en el isquiotibial y William Saliba continúa recuperándose de su problema en la espalda.

El gran tema es la competencia en el mediocampo y el ataque. Bruno Guimarães, autor del gol del triunfo, pide un lugar entre los titulares. Y Viktor Gyökeres, encendido tras marcar cuatro goles en cuatro partidos con Suecia, sigue esperando su primera titularidad de la temporada.

Arsenal FC v Leeds United - Premier League 2026/27 | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Posible alineación del Arsenal (4-2-3-1): Raya; White, Konsa, Gabriel, Calafiori; Rice, Lewis-Skelly; Saka, Ødegaard, Madueke; Havertz.

Últimas noticias del Lille

Tiago Santos sufrió un golpe en la rodilla y salió en camilla a los 22 minutos en el triunfo sobre Le Havre, por lo que es duda para el martes. Ancelotti tampoco contó con Ethan Mbappé, Hamza Igamane, Basar Önal ni Nathan Ngoy. La buena noticia fue el estreno de Tanguy Nianzou, quien dio la asistencia del gol de Bakwa en su primer partido con la camiseta del Lille.

El Lille afronta un calendario muy exigente, con ocho partidos en un mes, y el sábado recibe al Brest por la Ligue 1. Habrá que ver si Ancelotti mantiene a Giroud, que acaba de cumplir 40 años y es el capitán del equipo, o si apuesta por Ueda, que entró en el segundo tiempo ante Le Havre.

FBL-FRA-LIGUE1-LILLE-LE HAVRE | SAMEER AL-DOUMY/GettyImages

Posible alineación del Lille (4-3-3): Özer; Goffi, Nianzou, Alexsandro, Perraud; Bentaleb, Kjaergaard, Mukau; Bakwa, Giroud, Perrin.

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