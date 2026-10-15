Así es la camiseta que lucirá el FC Barcelona en el Clásico del 25 de octubre ante el Real Madrid

Como ya viene siendo habitual en las últimas temporadas, el FC Barcelona lucirá una camiseta exclusiva en el Clásico de LaLiga frente al Real Madrid. Hoy, el conjunto azulgrana ha desvelado de la mano de su patrocinador Spotify, cómo será esa indumentaria.

En esta ocasión, el músico y artista estadounidense Tyler, The Creator será el protagonista y su marca de ropa, GOLF WANG (GOLF), aparecerá en la camiseta azulgrana para el Clásico del 25 de octubre.

"Por primera vez en los cambios de logotipo del clásico con Spotify, el artista es el responsable creativo de la campaña gráfica y audiovisual asociada.

La camiseta del próximo Clásico llevará el sello de Tyler, The Creator.



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Tyler, The Creator es un reconocido artista, productor y diseñador estadounidense que combina hip-hop con R&B, soul, funk y sonidos experimentales, con una estética muy personal y creativa. Su música ha evolucionado con los años desde el rap hasta un sonido más melódico y sofisticado. Entre sus canciones más escuchadas en Spotify destaca 'See You Again', que acumula 3.000 millones de reproducciones", informó el club azulgrana a través de un comunicado.

De esta manera, el FC Barcelona continúa con su tradición y Tyler, The Creator sucede a otros artistas que ya colaboraron con el club azulgrana como Drake, The Rolling Stones, Rosalía, Ed Sheeran, Travis Scott, Coldplay, Karol G y Olivia Rodrigo.

Le queda muuuuuuuuy bien 😮‍💨

FC Barcelona x @spotify x Tyler, The Creator x GOLF WANG ⛳ pic.twitter.com/mMe1zmNzgl — FC Barcelona (@FCBarcelona_es) October 15, 2026

"Hay pocos escenarios en el mundo tan grandes como El Clásico. Ver a GOLF WANG junto a marcas globales icónicas como el FC Barcelona y Spotify establece un nuevo referente en materia de colaboraciones entre el deporte, la música y la moda, y une los universos del fútbol y la moda de una manera realmente única para GOLF WANG", dijo el artista y protagonista, Tyler, The Creator.

No solo el equipo masculino lucirá esta equipación especial. El Barcelona Femenino también jugará con esta camiseta su partido de la Liga F frente al Granada el próximo 24 de octubre, un día antes del Clásico.

¿Dónde y cuándo se puede comprar la camiseta del FC Barcelona para el Clásico?

Los aficionados que lo deseen pueden adquirir esta camiseta especial del FC Barcelona en las tiendas oficiales del club desde este mismo jueves, por un precio de 499,99 euros.

Próximamente el club también lanzará una edición limitada compuesta por 1.899 camisetas en calidad “March”, y otra edición exclusiva que estará firmada por los jugadores titulares tanto del Barcelona masculino como del femenino.

Por último, habrá 11 camisetas firmadas por Tyler, The Creator que se podrán adquirir por 2.999,99 euros.

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