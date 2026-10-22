Así está a día de hoy la votación al Balón de Oro de la Historia

No falta nada para la entrega del Balón de Oro 2026: la gala que consagrará al mejor jugador de la temporada 2025/26 se llevará a cabo en Londres el próximo lunes 26 de octubre, con Kylian Mbappé, Harry Kane y Lamine Yamal como máximos candidatos a hacerse del galardón supremo.

Además, como parte de la conmemoración del 70° aniversario del premio, la organización dispuso de la creación de un nuevo galardón que pone a competir entre sí a los futbolistas que ganaron el trofeo en más de una oportunidad en una votación popular, con un voto por persona y con un costo de un euro por cada individuo que emita su sufragio.

El mismo se denomina Balón de Oro de la Historia y reune a los 10 jugadores que lograron el ya mencionado hito. Además, la particularidad es que no solo se elige a la persona, sino a la temporada: para votar por Leo Messi tienes que elegir entre las ocho versiones que ganó el galardón, para inclinarte por Cristiano una de las cinco, y así sucesivamente.

Manchester City FC v Tottenham Hotspur FC - Premier League | Visionhaus/GettyImages

Actualmente, la web oficial del BOAT informa que la versión 2008 de Cristiano Ronaldo está arrasando con el %75 de los votos, lo que demuestra que su fiel base de fanáticos se tomó muy en serio este novedoso premio, que de no mediar una remontada histórica en los comicios de aquí al próximo lunes ampliará la vitrina de reconocimientos individuales del portugués.

Así está el podio de la votación del Balón de Oro de la Historia

Jugador Temporada % de votos Cristiano Ronaldo 2008 75% Leo Messi 2012 9% Cristiano Ronaldo 2017 6%

Los primeros 13 puestos son dominados por los ocho balones de oro de Leo Messi y los cinco de Cristiano Ronaldo, con la versión 1997 de Ronaldo Nazario apareciendo como tercero en discordia recién en el puesto 14° de la clasificación.

Los otros nominados son: Marco van Basten, Michel Platini, Karl-Heinz Rummenigge, Kevin Keegan, Franz Beckenbauer, Johan Cruyff y Alfredo Di Stéfano.

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