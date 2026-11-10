El año 2026 ha sido genial para muchos goleadores, que lograron marcar una gran cantidad de tantos en sus diferentes clubes y selecciones.



Harry Kane es el principal artillero del año hasta el momento y es difícil pensar que pueda ser destronado, aunque una de las grandes sorpresas de la temporada está a 10 goles de igualarlo y amenaza este reinado si el inglés no mantiene su actual rendimiento.

Leo Messi aparece igual de vigente que siempre, Erling Haaland tiene una posición un tanto inusual, mientras que Kylian Mbappé navega la mitad de tabla en una parte donde están todos pegados entre si por la cantidad de tantos que tiene cada uno.

Así está la carrera por ser el máximo goleador del 2026

10. Raphinha

Fc Barcelona V Aston Villa - UEFA Champions League 2026/27 League Phase Md4 | Europa Press Sports/GettyImages

El internacional brasileño se ganó su lugar en este ranking en la segunda mitad del año, ya que se convirtió en el principal artillero del FC Barcelona y toda LaLiga.



En lo que va de la temporada acumula 19 goles en 14 partidos entre el campeonato español de primera división y la UEFA Champions League, a la espera de la disputa de la Supercopa de España y el arranque Culé en la Copa del Rey.



Goles en 2026: 31

9. Luis Suárez

Sporting CP v Moreirense FC - Liga Portugal Betclic 2026/27 | Gualter Fatia/GettyImages

Sonó para ser el reemplazante de Robert Lewandowski en el FC Barcelona, aunque optó por quedarse en el Sporting y sigue rompiendo redes en casi todos los partidos.



En lo que va de la 2026/27 lleva 13 goles en 15 partidos, mayoritariamente por la Liga de Portugal. En la UEFA Champions League acumula cuatro tantos en igual cantidad de encuentros.



Goles en 2026: 34

8. Erling Haaland

RB Leipzig v Manchester City - UEFA Champions League 2026/27 | NurPhoto/GettyImages

Ha bajado un poco su nivel goleador, pero sin dudas sigue siendo uno de los delanteros más temibles del mundo con una capacidad tremenda de anotar.



En lo que va de la temporada 2026/27 lleva 14 goles en igual cantidad de partidos, levantando el promedio goleador que tuvo en el cierre de la campaña pasada.



Goles en 2026: 36

7. Fernando Zampedri

FBL-LIBERTADORES-BARCELONA-CATOLICA | MARCOS PIN/GettyImages

El centrodelantero de la Universidad Católica de Chile está en un nivel altísimo, aunque lamentablemente para él no le alcanzó para guiar a su equipo al título de la Primera División chilena.



En lo que va del año, el argentino de 38 años repartió sus goles entre la liga, la Copa Libertadores de América y la Copa Chile, entre otros certámenes de menor fuste.



Goles en 2026: 37

6. Julián Quiñones

Mexico v South Africa: Group A - FIFA World Cup 2026 | Carl Recine/GettyImages

El punta colombiano nacionalizado mexicano fue una de las grandes figuras de El Tri en el Mundial 2026, anotando el primer gol de la competencia ante Sudáfrica en el partido inaugural y llegando a la cúspide con su tanto frente a Inglaterra en la derrota por 3-2 en los octavos de final.



Actualmente viste la camiseta del Al-Qadsiah de Arabia Saudita, donde en la temporada actual suma 10 goles en 16 partidos.



Goles en 2026: 37

5. Kylian Mbappé

Real Madrid v Real Sociedad - LaLiga EA Sports 2026/27 | Florencia Tan Jun/GettyImages

Fue el Pichichi de la temporada pasada de LaLiga con la camiseta del Real Madrid y su arranque de la nueva campaña sigue tan arriba como siempre.



Además, fue el goleador del Mundial 2026 con Francia, aunque el cuarto puesto le dejó un sinsabor gigante al igual que el segundo puesto en la carrera al Balón de Oro.



Goles en 2026: 40

4. Ivan Toney

Al Ahli v Al Hazem: Saudi Pro League | Yasser Bakhsh/GettyImages

El inglés se fue de la Premier League por la puerta de atrás y se reencontró con un nivel superlativo en el fútbol árabe, posicionándose como el máximo goleador del año en esa liga llena de estrellas.



Su performance fue tal que logró una inesperada convocatoria a la Copa del Mundo con el seleccionado inglés para ser el 9 de reserva por si algo pasaba con el increíble Harry Kane.



Goles en 2026: 41

3. Leo Messi

New England Revolution V Inter Miami CF | NurPhoto/GettyImages

El mejor de la historia terminó quinto en la competencia por el Balón de Oro a sus 39 años gracias a su magnífica actuación en la Copa del Mundo con la Argentina subcampeona.



Con el Inter Miami sigue rompiéndola, con la Bota de Oro asegurada por segundo año consecutivo y con las Garzas ya clasificadas a los playoffs de la MLS.



Goles en 2026: 42

2. Dion Beljo

Sunderland AFC v GNK Dinamo - UEFA Europa League 2026/27 League Phase MD4 | Lee Parker - CameraSport/GettyImages

Beljo tiene solamente 24 años y está teniendo su temporada consagratoria con el Dinamo Zagreb, con 19 goles en 20 partidos en lo que va de la 2026/27. Además, en el acumulado del 2026, tiene solamente diez goles menos que Harry Kane.



Su camino para llegar a este punto ha sido largo, ya que pasó por NK Osijek y NK Istra 1961 en calidad de cedido, por el Augsburg alemán, el Rapid Viena austríaco y su posterior llegada al club de la capital croata.



Goles en 2026: 44

1. Harry Kane

FC Bayern München v Arsenal FC - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Alex Grimm/GettyImages

El ganador del Balón de Oro no para de anotar y, salvo algo raro, terminará en la cima de este ranking el 31 de diciembre. En la temporada pasada finalizó con más goles que partidos jugados, lo que justifica su presencia en esta posición.



En lo que va de la 2026/27, Kane lleva 10 goles en 15 partidos con la camsieta del Bayern Múnich entre la Bundesliga, la DFB Pokal y la UEFA Champions League.



Goles en 2026: 54

Jugador Club Goles Harry Kane Bayern Múnich 54 Dion Beljo Dinamo Zagreb 44 Leo Messi Inter Miami 42 Ivan Toney Al-Ahli Saudi 41 Kylian Mbappé Real Madrid 40 Julián Quiñones Al-Qadisiyah 37 Fernando Zampedri Universidad Católica 37 Erling Haaland Manchester City 36 Luis Suárez Sporting de Lisboa 34 Raphinha FC Barcelona 31

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