Así fue la reunión entre Michael Carrick y Bruno Fernandes en el Manchester United

Michael Carrick y Bruno Fernandes mantuvieron una reunión antes del entrenamiento del martes con el objetivo de resolver las diferencias que habían salido a la luz en las últimas semanas en el Manchester United.

Según informó talkSPORT, el diálogo permitió rebajar la tensión entre ambos y el portugués sería titular en el próximo compromiso frente al Chelsea, después de haber comenzado como suplente en la derrota por 3-0 ante el Bournemouth el domingo.

El conjunto inglés necesita recuperar su mejor versión después de una serie de resultados y actuaciones que generaron preocupación.

🚨 talkSPORT understands Michael Carrick cleared the air with Bruno Fernandes, with the #MUFC captain expected to start at Chelsea.



Talks took place between Carrick and Fernandes before training today.



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El desacuerdo táctico que expuso las diferencias

La relación entre el técnico y el capitán había quedado bajo la lupa tras un desacuerdo público sobre la manera de defender y recuperar la pelota, discusión que tomó fuerza después de la derrota ante el Como por la UEFA Champions League.

En su declaración post partido, Fernandes cuestionó la postura del cuerpo técnico de esperar al rival en lugar de ejercer una presión más agresiva e individualizada. Para el mediocampista, conceder espacios facilitaba la circulación del adversario y le permitía jugar con mayor comodidad.

"A veces hay que ser más valientes bajo presión, asumir el riesgo de presionar arriba e incomodarlos", había señalado el futbolista.

El entrenador, por su parte, defendió la importancia del compromiso colectivo por encima de cualquier dibujo táctico. "Sean cuales sean las tácticas, si no corres hacia adelante y hacia atrás, no vas a ganar", respondió, en una referencia directa a la intensidad que considera indispensable para competir.

Carrick también habló con el plantel

La conversación con Fernandes no fue el único movimiento del entrenador para intentar cambiar el rumbo del equipo. De acuerdo con Sky Sports, Carrick también mantuvo una reunión con el resto de los futbolistas, en la que tanto el cuerpo técnico como los jugadores reconocieron que el rendimiento colectivo había estado por debajo de las expectativas.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Dan Istitene/GettyImages

El objetivo fue establecer un compromiso común para revertir la situación y evitar que las diferencias internas siguieran condicionando el trabajo diario.

Ahora, con las diferencias aparentemente encauzadas, el Manchester United espera que la reconciliación entre su entrenador y uno de sus referentes ayude a recuperar la estabilidad. El próximo desafío será comprobar si esa conversación también se refleja en el rendimiento del equipo ante el Chelsea.

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