El pasado miércoles arrancó la Liguilla por el título del Apertura 2026, con Toluca y Atlas abriendo el telón de los cuartos de final de Ida. Los choriceros aprovecharon su localía sacando ventaja al imponerse 2-0 con un doblete del brasileño Helinho Castro.



De hecho, los Diablos Rojos tuvieron la oportunidad de hacer más abultado el marcador, pero el colombiano Camilo Vargas lo evitó, además el mismo Helinho dejó ir la chance de hacer su triplete al detenerse en una jugada de total ‘Fair Play’, para atender la lesión del defensa argentino Milton Valenzuela, quien tuvo que abandonar el campo al minuto 58.



Será este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco cuando conoceremos al primer semifinalista. Los tapatíos llegan con desventaja, pero de igualar el marcador global avanzarían por su mejor posición en la tabla, recordando que los Zorros acabaron cuartos y los escarlatas quintos.

🔥 ¡El Infierno se hace sentir! Con un doblete de Helinho, el #Toluca derrota 2-0 al Atlas en la ida de los Cuartos de Finalhttps://t.co/hCePNL0i1i — POSTA México (@POSTA_Mexico) November 26, 2026

Pronóstico SI

En el primer juego, Toluca dejó claro que tiene mucho mejor plantilla que su rival, además se nota que llevan un largo rato jugando juntos, siendo, quizá, el equipo que mejor se entiende al utilizar a los extremos y laterales. Los Diablos pudieron sentenciar la llave en el Infierno, pero está claro que tienen argumentos suficientes para lograr otro triunfo en el Estadio Jalisco. De sus últimos tres juegos como local, el Atlas perdió dos, ante América y Pachuca, sin olvidar que en la fase regular los mexiquenses los aplastaron 5-2. Del mediocampo hacia el frente, los Rojinegros tienen un buen equipo, no obstante, su defensiva es otro tema, no por nada fue la segunda peor defensiva del semestre con 33 anotaciones en contra.



Pronóstico: Atlas 1-2 Toluca (Global: Atlas 1-4 Toluca)

Historial de sus últimos 5 enfrentamientos

Atlas: 0

Empate: 2

Toluca: 3

¿A qué hora se juega el Atlas vs Toluca?

Ciudad: Guadalajara, Jalisco

Estadio: Jalisco

Fecha: sábado, 28 de noviembre

Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)

Últimos 5 partidos

Atlas Toluca Toluca 2-0 Atlas Toluca 2-0 Atlas Juárez 3-3 Atlas Pachuca 2-0 Toluca Atlas 1-4 Pachuca Toluca 4-0 Monterrey San Luis 0-1 Atlas América 2-2 Toluca Atlas 4-3 Puebla León 1-1 Toluca

¿Cómo ver el Atlas vs Toluca?

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Últimas noticias de Atlas

Pese a haber perdido el juego de visita, el técnico argentino Hernán Crespo todavía ve abierta la serie, teniendo confianza en que podrán remontar en su inmueble. Al mismo tiempo, aseguró que hicieron un primer tiempo muy bueno y que el rival terminó por demostrar su jerarquía.



"Creo que hicimos un buen primer tiempo. Merecimos hacer goles. Nos rendimos ante un golazo de Helinho y el equipo hizo un buen primer tiempo. Luego El Turco cambió porque no la pasó bien y es la jerarquía del rival, tuvimos 15 minutos donde sacan el 2-0. Rescato lo del primer tiempo. No merecimos irnos en desventaja en el primer tiempo. Hemos controlado bastante bien y es una genialidad de un equipo con mucha categoría que no voy a descubrir yo. Van a la Intercontinental. Está abierto. Tenemos que ir al Jalisco y vamos a vender cara la piel. Queremos ir por más y tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestra gente”, declaró.

Hernán Crespo | Jam Media/GettyImages

La posible alineación de Atlas (4-2-3-1): Camilo Vargas; Jorge Rodríguez, Adonis Frías, Manuel Capasso, Jorge Sánchez; Aldo Rocha (C), Ponchito González, Elías Montiel; Luís Esteves, Kevin Zenón, Florián Monzón.

Últimas noticias del Toluca

Durante la semana, el técnico argentino Antonio Mohamed dio a conocer que en diciembre dirá adiós a la institución para enfocarse en temas familiares y tomar un descanso, así que sus últimos objetivos son el título de liga del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.



Por ahora ya dio un paso hacia una de sus metas, pues derrotó al Atlas en el Averno, indicando que su escuadra tuvo argumentos para conseguir una mayor ventaja.



“Nosotros estamos concentrados en pasar a las semifinales. El primer tiempo fue de ida y vuelta, pero en la segunda parte nos ajustamos más y fuimos muy superiores, justificamos la ventaja y creo que pudimos hacer un gol más. Sabemos que la serie está abierta, allá será un rival difícil, nos van a presionar. Tenemos que prepararnos, va a ser un partido complicado, será una batalla más que debemos enfrentar”, comentó.



Finalmente, El Turco destacó que, a pesar de los grandes éxitos logrados con el equipo, el plantel todavía tiene mucha hambre por trascender y hacer más grande a la institución escarlata.

Antonio Mohamed | Manuel Velasquez/GettyImages

La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Luan García, Bruno Méndez, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nico Castro, Ricardo ‘Canelo’ Angulo; Helinho Castro, Alexis Vega (C), Paulinho Dias.

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