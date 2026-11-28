Atlas vs Toluca: previa, predicciones y alineaciones
El pasado miércoles arrancó la Liguilla por el título del Apertura 2026, con Toluca y Atlas abriendo el telón de los cuartos de final de Ida. Los choriceros aprovecharon su localía sacando ventaja al imponerse 2-0 con un doblete del brasileño Helinho Castro.
De hecho, los Diablos Rojos tuvieron la oportunidad de hacer más abultado el marcador, pero el colombiano Camilo Vargas lo evitó, además el mismo Helinho dejó ir la chance de hacer su triplete al detenerse en una jugada de total ‘Fair Play’, para atender la lesión del defensa argentino Milton Valenzuela, quien tuvo que abandonar el campo al minuto 58.
Será este sábado 28 de noviembre en el Estadio Jalisco cuando conoceremos al primer semifinalista. Los tapatíos llegan con desventaja, pero de igualar el marcador global avanzarían por su mejor posición en la tabla, recordando que los Zorros acabaron cuartos y los escarlatas quintos.
Pronóstico SI
En el primer juego, Toluca dejó claro que tiene mucho mejor plantilla que su rival, además se nota que llevan un largo rato jugando juntos, siendo, quizá, el equipo que mejor se entiende al utilizar a los extremos y laterales. Los Diablos pudieron sentenciar la llave en el Infierno, pero está claro que tienen argumentos suficientes para lograr otro triunfo en el Estadio Jalisco. De sus últimos tres juegos como local, el Atlas perdió dos, ante América y Pachuca, sin olvidar que en la fase regular los mexiquenses los aplastaron 5-2. Del mediocampo hacia el frente, los Rojinegros tienen un buen equipo, no obstante, su defensiva es otro tema, no por nada fue la segunda peor defensiva del semestre con 33 anotaciones en contra.
Pronóstico: Atlas 1-2 Toluca (Global: Atlas 1-4 Toluca)
Historial de sus últimos 5 enfrentamientos
Atlas: 0
Empate: 2
Toluca: 3
¿A qué hora se juega el Atlas vs Toluca?
Ciudad: Guadalajara, Jalisco
Estadio: Jalisco
Fecha: sábado, 28 de noviembre
Horario: 18 h (EEUU ET), 19 h (México)
Últimos 5 partidos
Atlas
Toluca
Toluca 2-0 Atlas
Toluca 2-0 Atlas
Juárez 3-3 Atlas
Pachuca 2-0 Toluca
Atlas 1-4 Pachuca
Toluca 4-0 Monterrey
San Luis 0-1 Atlas
América 2-2 Toluca
Atlas 4-3 Puebla
León 1-1 Toluca
¿Cómo ver el Atlas vs Toluca?
País
Canal TV/Streaming Online
Estados Unidos
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México
Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, Azteca 7, Azteca Deportes En Vivo, FOX México, FOX One, ViX
Últimas noticias de Atlas
Pese a haber perdido el juego de visita, el técnico argentino Hernán Crespo todavía ve abierta la serie, teniendo confianza en que podrán remontar en su inmueble. Al mismo tiempo, aseguró que hicieron un primer tiempo muy bueno y que el rival terminó por demostrar su jerarquía.
"Creo que hicimos un buen primer tiempo. Merecimos hacer goles. Nos rendimos ante un golazo de Helinho y el equipo hizo un buen primer tiempo. Luego El Turco cambió porque no la pasó bien y es la jerarquía del rival, tuvimos 15 minutos donde sacan el 2-0. Rescato lo del primer tiempo. No merecimos irnos en desventaja en el primer tiempo. Hemos controlado bastante bien y es una genialidad de un equipo con mucha categoría que no voy a descubrir yo. Van a la Intercontinental. Está abierto. Tenemos que ir al Jalisco y vamos a vender cara la piel. Queremos ir por más y tenemos la oportunidad de hacerlo con nuestra gente”, declaró.
La posible alineación de Atlas (4-2-3-1): Camilo Vargas; Jorge Rodríguez, Adonis Frías, Manuel Capasso, Jorge Sánchez; Aldo Rocha (C), Ponchito González, Elías Montiel; Luís Esteves, Kevin Zenón, Florián Monzón.
Últimas noticias del Toluca
Durante la semana, el técnico argentino Antonio Mohamed dio a conocer que en diciembre dirá adiós a la institución para enfocarse en temas familiares y tomar un descanso, así que sus últimos objetivos son el título de liga del Apertura 2026 y la Copa Intercontinental de la FIFA.
Por ahora ya dio un paso hacia una de sus metas, pues derrotó al Atlas en el Averno, indicando que su escuadra tuvo argumentos para conseguir una mayor ventaja.
“Nosotros estamos concentrados en pasar a las semifinales. El primer tiempo fue de ida y vuelta, pero en la segunda parte nos ajustamos más y fuimos muy superiores, justificamos la ventaja y creo que pudimos hacer un gol más. Sabemos que la serie está abierta, allá será un rival difícil, nos van a presionar. Tenemos que prepararnos, va a ser un partido complicado, será una batalla más que debemos enfrentar”, comentó.
Finalmente, El Turco destacó que, a pesar de los grandes éxitos logrados con el equipo, el plantel todavía tiene mucha hambre por trascender y hacer más grande a la institución escarlata.
La posible alineación de Toluca (4-2-3-1): Luis García; Santiago Simón, Luan García, Bruno Méndez, Jesús Gallardo; Franco Romero, Nico Castro, Ricardo ‘Canelo’ Angulo; Helinho Castro, Alexis Vega (C), Paulinho Dias.
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Mauricio Gasca Bobadilla es redactor de Sports Illustrated Fútbol. Está ligado al fútbol desde hace más de una década desde que era Creador de Contenidos en Terra Networks para Movistar y Telcel, cubriendo el fútbol mexicano y la selección mexicana. Asimismo, he trabajado como locutor de radio independiente, cronista y conductor de televisión en AYM Sports. Además ha llevado a cabo programas de televisión por Internet entrevistando luchadores y otros atletas. Se graduó con Mención Honorífica de la Universidad del Valle de México Tlalpan, arrancando su labor como periodista a través de programas de radio y coberturas a bandas de rock y otros eventos de moda, cultura y cine.