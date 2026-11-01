Atlético de Madrid vs Bayern Múnich: previa, predicciones y alineaciones

El Atlético de Madrid y el Bayern Múnich se enfrentan este martes 3 de noviembre en el Riyadh Air Metropolitano por la cuarta fecha de la fase de liga de la UEFA Champions League. Será uno de los platos fuertes de la jornada y un partido con historia reciente: los colchoneros eliminaron a los bávaros en las semifinales de 2016.

El conjunto colchonero continúa extendiendo su gran momento y ya acumula suma siete victorias consecutivas en LaLiga. La última llegó el sábado en el Ciutat de València, tras imponerse por 2-0 al Levante con goles de Alejandro Grimaldo y Giuliano Simeone. Un triunfo que le permitió a Simeone igualar el récord de victorias de Luis Aragonés como entrenador del club. El equipo marcha segundo a dos del Barcelona y el domingo que viene lo recibe en su cancha.

El Bayern no luce tan avasallante como la temporada pasada, pero sigue peleando en todos los frentes. En la semana avanzó en la Copa de Alemania tras golear al Magdeburg y el sábado igualó 2-2 con el Borussia Dortmund en Der Klassiker. Con ese resultado, se mantiene como líder de la Bundesliga, empatado en puntos con el Dortmund. En la Champions ganó un partido (Bodo/Glimt) y empató dos (Viking y Arsenal), por lo que necesita sumar de a tres para escalar en la tabla.

A continuación, toda la información sobre este partidazo de Champions League.

Pronóstico SI

El Atlético llega con confianza, creciendo en el juego y con la ventaja de jugar ante su gente, algo que pesa más en las noches europeas. Simeone apostará por un bloque intenso, por la velocidad de Giuliano y la calidad de Julián para lastimar a un Bayern que viene recibiendo goles. La duda está en el mediocampo, donde no tendrá a tres de sus habituales titulares.

El Bayern, diezmado en ataque y sin su entrenador en el banco, tiene en Kane a su gran amenaza. El momento de ambos equipos inclina la balanza a favor del local, aunque los alemanes siempre tienen argumentos para hacer daño.

Pronóstico: Atlético de Madrid 2-1 Bayern Múnich

¿A qué hora se juega el Atlético de Madrid vs Bayern Múnich?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: martes 3 de noviembre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 14:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Atlético de Madrid y el Bayern Múnich (últimos cinco partidos)

Atlético de Madrid: 1

1 Empates : 1

: 1 Bayern Múnich: 3

Último partido entre ambos: 01/12/2020 - Atlético de Madrid 1-1 Bayern Múnich - Champions League 2020/21, Fase de grupos, Fecha 5

TOPSHOT-FBL-EUR-C1-ATLETICO-BAYERN MUNICH | PIERRE-PHILIPPE MARCOU/GettyImages

Últimos 5 partidos

Atlético de Madrid Bayern Múnich Levante 0-2 Atlético de Madrid 31/10/26 Bayern Múnich 2-2 Borussia Dortmund 31/10/26 Atlético de Madrid 1-0 Deportivo 24/10/26 Bayern Múnich 6-1 Magdeburg 28/10/26 Stuttgart 1-1 Atlético de Madrid 20/10/26 Friburgo 1-3 Bayern Múnich 25/10/26 Espanyol 0-1 Atlético de Madrid 17/10/26 Bayern Múnich 2-2 Arsenal 21/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Bayern Múnich 6-1 RB Leipzig 17/10/26

¿Cómo ver el Atlético de Madrid vs Bayern Múnich por Televisión y Streaming online?

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMásTUDN.com, Univision NOW, TUDN App México Fox ONE España Movistar+, Movistar Plus+

Últimas noticias del Atlético de Madrid

Simeone tiene un problema en el mediocampo con Morten Hjulmand expulsado en Stuttgart y con Koke y Johnny Cardoso lesionados. Pablo Barrios será el único volante central de los habituales disponible. La buena noticia es que el resto del plantel llega en buen estado, con Grimaldo y Giuliano en un gran momento goleador.

El Cholo tendrá que administrar fuerzas con el duelo clave por Liga ante el Barcelona en el horizonte. Aun así, todo indica que pondrá lo mejor que tiene ante un rival que llega golpeado.

Levante UD v Atletico de Madrid - LaLiga EA Sports 2026/27 | Quality Sport Images/GettyImages

Posible alineación del Atlético de Madrid (4-4-2): Oblak; Llorente, Pubill, Hancko, Grimaldo; Giuliano Simeone, Barrios, Baena, Lookman; Julián Álvarez, David.

Últimas noticias del Bayern Múnich

El conjunto alemán llega a Madrid en plena crisis de lesiones. Ante el Dortmund, Ismael Saibari salió en camilla con un problema en el tobillo tras chocar con Gregor Kobel, Serge Gnabry se lesionó el muslo y Michael Olise dejó la cancha rengueando en el final. Max Eberl, director deportivo del club, admitió que las lesiones de Saibari y Gnabry son importantes. A ellos se suman Jamal Musiala, Luis Díaz y Manuel Neuer, que ya estaban fuera.

Para peor, el equipo sigue sin su entrenador: Vincent Kompany estuvo internado por una infección y se perdió los últimos partidos, en los que lo reemplazó su asistente, Aaron Danks. En medio de este panorama, la gran esperanza es Kane, que acaba de ganar el Balón de Oro y llegó a marcar en diez partidos seguidos de Champions League.

FC Bayern München v Borussia Dortmund - Bundesliga 2026/27 | Alex Grimm/GettyImages

Posible alineación del Bayern Múnich (4-2-3-1): Urbig; Laimer, Upamecano, Kim, Davies; Kimmich, Pavlović; Olise, Bischof, Karl; Kane.