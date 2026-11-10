Baena se muestra contundente con Julián Álvarez por su fichaje fallido por el FC Barcelona

La relación entre Julián Álvarez y el Atlético de Madrid atravesó meses de tensión a raíz de las declaraciones del delantero sobre su futuro y la posibilidad de continuar su carrera en el FC Barcelona. La situación no solo tuvo repercusión en el mercado de pases, sino que también generó incomodidad dentro del vestuario rojiblanco.

Después de la derrota por 1-2 ante el conjunto catalán en el Metropolitano por LaLiga 2026/27, Álex Baena se refirió a la polémica en diálogo con El Larguero, de la Cadena SER, y reconoció que las formas del argentino no cayeron bien entre sus compañeros.

Baena explicó por qué molestaron las declaraciones de Julián

Durante la entrevista, Baena reconoció que entiende que un futbolista pueda sentirse atraído por la posibilidad de jugar en instituciones de la dimensión del Barcelona. Sin embargo, estableció una diferencia entre el interés deportivo que pueden despertar esos equipos y la manera de comunicar una posible salida cuando todavía existe un vínculo contractual y deportivo con otro club.

"Se te hace un poco raro que un compañero diga públicamente que se quiera ir. No nos sentó del todo bien", explicó el español al recordar lo sucedido.

💥 Tremendo palo de Baena a Julián Álvarez: "Entiendo que dude por el Barça, pero las formas no nos sentaron bien"



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✍️ L. Miguelsanz… — Diario SPORT (@sport) November 10, 2026

En ese sentido, fue todavía más específico al señalar cuál había sido el principal motivo del enojo: "Entiendo que un jugador dude si el Barça o el Real Madrid viene a por ti, pero creo que las formas son lo que más nos molestó". La frase dejó en evidencia que el vestuario no cuestionaba necesariamente las aspiraciones profesionales de Julián, sino la exposición pública de una situación que podía afectar al grupo.

El pedido de disculpas que cambió el escenario interno

A pesar de la incomodidad inicial, Baena también se encargó de destacar que el episodio pudo resolverse puertas adentro. Según explicó, Álvarez tomó conciencia de cómo habían caído sus declaraciones y decidió acercarse a sus compañeros para pedirles disculpas.

"Él es un chico muy inteligente y sabía lo que hizo y cómo nos pudo sentar. Nos pidió perdón a todos y eso le engrandece muchísimo", sostuvo el futbolista español. Incluso aseguró que el plantel habría respaldado al argentino cualquiera fuera la decisión que tomara respecto a su futuro, siempre que la situación se manejara de otra manera.

Para Baena, reconocer un error y disculparse con el resto del grupo habla positivamente de la personalidad de su compañero. Por eso, pese a la contundencia de sus palabras, dejó en claro que el conflicto interno ya quedó atrás.

Simeone necesita recuperar la mejor versión de Julián Álvarez

Atletico de Madrid v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | DeFodi Images/GettyImages

Baena también hizo referencia a la importancia que tiene el argentino para el proyecto del Atlético. Aunque reconoció que la situación puede haberlo afectado emocionalmente, destacó su compromiso diario y el trabajo que está realizando para recuperar su mejor nivel.

"Julián está trabajando mucho y está trabajando para ponerse al nivel. Lo necesitamos mucho para conseguir las cosas y poco a poco se conseguirá el cariño de la gente", expresó.

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