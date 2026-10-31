Balón de Oro 2026: así quedaron las puntuaciones de los 10 mejores jugadores

La ceremonia del Balón de Oro 2026 dejó poco espacio para las sorpresas. El goleador inglés Harry Kane se quedó con el primer lugar, con una puntuación de 1,055, sacándole 28 puntos de ventaja a Kylian Mbappé, quien acabó como segundo, y 174 al atacante del FC Barcelona, Lamine Yamal.

El cuarto lugar fue para Rodri, quien logró un total de 726 puntos, superando al astro argentino, Lionel Messi, que se quedó con el quinto lugar con un total de 612 puntos. De ahí le siguió Khvicha Kvaratskhelia, con 541, después Ousmane Dembélé, con 418, Erling Haaland se quedó con el octavo lugar con 378 puntos, en el noveno puesto aparece Michael Olise, con 296, y por último, en el décimo lugar, está Fabian Ruíz, con 201 puntos.

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🥇 Harry KANE: 1.055 points

🥈 Kylian MBAPPÉ: 1.027 points

🥉 Lamine YAMAL: 881 points



4️⃣ RODRI: 726 points

5️⃣ Lionel MESSI: 612 points

6️⃣ Khvicha KVARATSKHELIA: 541 points

7️⃣ Ousmane DEMBÉLÉ: 418 points

8️⃣ Erling HAALAND: 378 points

9️⃣… pic.twitter.com/ZNxW8tSRxl — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 30, 2026



Entre Harry Kane que se quedó con el Balón de Oro 2026 y Fabian Ruiz, existe una diferencia de 854 puntos. A diferencia de otras ediciones, en esta ocasión las puntuaciones no estuvieron del todo cerradas.

Los números del delantero inglés lo colocaron muy por encima de sus demás perseguidores, con todo y que Kylian Mbappé hizo historia en el Mundial 2026, convirtiéndose en el máximo goleador en la historia de las copas del mundo

¿Y qué me dicen de Lionel Messi? A sus 39 años rindió una justa mundialista espectacular, apareciendo con goles y asistencias cuando sus compañeros más lo necesitaban, dejando a la selección de Argentina a tan solo una victoria del anhelado bicampeonato.

England v Argentina: Semi Final - FIFA World Cup 2026 | Richard Pelham/GettyImages

Para muchos, el Balón de Oro no siempre rinde justicia a quien mejor hace las cosas a lo largo de todo un año. Existen múltiples factores que no se toman en cuenta, como los contextos en los cuales rindieron sus mejores actuaciones, los enfrentamientos directos, las estadísticas, no solo individuales, sino también las colectivas, entre otros escenarios que son tan determinantes como la obtención de un campeonato.

Sin embargo, en este caso en particular, el gremio futbolero parece estar de acuerdo con que el premio se lo haya quedado el delantero Harry Kane, quien ha sido un verdadero ejemplo de resiliencia y pundonor, además de contar con una extraordinaria calidad técnica imposible de negar.

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