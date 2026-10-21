Balón de Oro 2026: desglose del total de nominaciones por club

La entrega del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina: la gala tendrá lugar en Londres el próximo lunes 26 de octubre y consagrará al mejor jugador de la temporada 2025/26, junto a los premios a mejor arquero, gol del año, club del año y demás galardones. La entrega del galardón saldrá por primera vez de Francia en homenaje al 70° aniversario del primer ganador, Sir Stanley Matthews.

Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé son los tres que corren con ventaja por sus brillantes numeros en la última campaña y por sus respectivas cosechas en el Mundial 2026, que tuvo al primero de los tres levantando el trofeo el pasado 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Los nominados al Balón de Oro 2026 masculino por club

Club País Nominaciones París Saint-Germain Francia 9 Real Madrid España 4 FC Barcelona España 4 Bayern Múnich Alemania 4 Arsenal Inglaterra 3 Manchester City Inglaterra 2 Chelsea Inglaterra 1

El París Saint-Germain, bicampeón europeo, domina esta selección de futbolistas de la misma manera que lo hace en la UEFA Champions League. Por detrás aparecen empatados el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Real Madrid, que parecen tener al tridente que compiten a fondo por el trofeo: Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé.

Las nominadas al Balón de Oro 2026 femenino por club

Club País Nominaciones FC Barcelona España 8 Manchester City Inglaterra 5 Olympique Lyon Francia 4 Bayern Múnich Alemania 3 Chelsea Inglaterra 2 Arsenal Inglaterra 2 Real Madrid España 1

El FC Barcelona domina el fútbol español y europeo, y eso se ve reflejado en sus nominaciones al Balón de Oro. El Manchester City aporta sus candidatas y el Olympique Lyon, más fuerte en la rama femenina que en la masculina, da lo suyo.

Los nominados al Premio Kopa 2026 por club

Club País Nominaciones FC Barcelona España 4 Real Madrid España 3 Chelsea Inglaterra 1 Olympique Lyon Francia 1 Manchester City Inglaterra 1 Bayern Múnich Alemania 1 París Saint-Germain Francia 1

Los nominados al Premio Yashin 2026 por club

Club País Nominaciones FC Barcelona España 2 Chelsea Inglaterra 2 Arsenal Inglaterra 1 Real Madrid España 1 Manchester City Inglaterra 1 Olympique Lyon Francia 1 Bayern Múnich Alemania 1 París Saint-Germain Francia 1

Los nominados al entrenador del año 2026 por club

Club País Nominaciones FC Barcelona España 1 Arsenal Inglaterra 1 Manchester City Inglaterra 1 Olympique Lyon Francia 1 Bayern Múnich Alemania 1

Los nominados al club del año 2026

Rama masculina

Bayern Múnich

Flamengo

Arsenal

París Saint-Germain

Bodo/Glimt

Rama femenina

FC Barcelona

Olympique Lyon

Club América

Bayern Múnich

Manchester City

Total de nominaciones por club

Club País Nominaciones FC Barcelona España 19 París Saint-Germain Francia 12 Manchester City Inglaterra 10 Bayern Múnich Alemania 9 Real Madrid España 9 Arsenal Inglaterra 7 Olympique Lyon Francia 6 Chelsea Inglaterra 6

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