Balón de Oro 2026: desglose del total de nominaciones por club
La entrega del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina: la gala tendrá lugar en Londres el próximo lunes 26 de octubre y consagrará al mejor jugador de la temporada 2025/26, junto a los premios a mejor arquero, gol del año, club del año y demás galardones. La entrega del galardón saldrá por primera vez de Francia en homenaje al 70° aniversario del primer ganador, Sir Stanley Matthews.
Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé son los tres que corren con ventaja por sus brillantes numeros en la última campaña y por sus respectivas cosechas en el Mundial 2026, que tuvo al primero de los tres levantando el trofeo el pasado 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.
Los nominados al Balón de Oro 2026 masculino por club
Club
País
Nominaciones
París Saint-Germain
Francia
9
Real Madrid
España
4
FC Barcelona
España
4
Bayern Múnich
Alemania
4
Arsenal
Inglaterra
3
Manchester City
Inglaterra
2
Chelsea
Inglaterra
1
El París Saint-Germain, bicampeón europeo, domina esta selección de futbolistas de la misma manera que lo hace en la UEFA Champions League. Por detrás aparecen empatados el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Real Madrid, que parecen tener al tridente que compiten a fondo por el trofeo: Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé.
Las nominadas al Balón de Oro 2026 femenino por club
Club
País
Nominaciones
FC Barcelona
España
8
Manchester City
Inglaterra
5
Olympique Lyon
Francia
4
Bayern Múnich
Alemania
3
Chelsea
Inglaterra
2
Arsenal
Inglaterra
2
Real Madrid
España
1
El FC Barcelona domina el fútbol español y europeo, y eso se ve reflejado en sus nominaciones al Balón de Oro. El Manchester City aporta sus candidatas y el Olympique Lyon, más fuerte en la rama femenina que en la masculina, da lo suyo.
Los nominados al Premio Kopa 2026 por club
Club
País
Nominaciones
FC Barcelona
España
4
Real Madrid
España
3
Chelsea
Inglaterra
1
Olympique Lyon
Francia
1
Manchester City
Inglaterra
1
Bayern Múnich
Alemania
1
París Saint-Germain
Francia
1
Los nominados al Premio Yashin 2026 por club
Club
País
Nominaciones
FC Barcelona
España
2
Chelsea
Inglaterra
2
Arsenal
Inglaterra
1
Real Madrid
España
1
Manchester City
Inglaterra
1
Olympique Lyon
Francia
1
Bayern Múnich
Alemania
1
París Saint-Germain
Francia
1
Los nominados al entrenador del año 2026 por club
Club
País
Nominaciones
FC Barcelona
España
1
Arsenal
Inglaterra
1
Manchester City
Inglaterra
1
Olympique Lyon
Francia
1
Bayern Múnich
Alemania
1
Los nominados al club del año 2026
Rama masculina
- Bayern Múnich
- Flamengo
- Arsenal
- París Saint-Germain
- Bodo/Glimt
Rama femenina
- FC Barcelona
- Olympique Lyon
- Club América
- Bayern Múnich
- Manchester City
Total de nominaciones por club
Club
País
Nominaciones
FC Barcelona
España
19
París Saint-Germain
Francia
12
Manchester City
Inglaterra
10
Bayern Múnich
Alemania
9
Real Madrid
España
9
Arsenal
Inglaterra
7
Olympique Lyon
Francia
6
Chelsea
Inglaterra
6
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.