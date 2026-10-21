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Balón de Oro 2026: desglose del total de nominaciones por club

Los principales clubes europeos aportan jugadores tanto en la rama masculina como en la femenina para los premios que se entregarán el próximo lunes.
Bruno Pernigotti|
Solo uno se quedará con el trofeo más preciado
Solo uno se quedará con el trofeo más preciado | Visionhaus/GettyImages

La entrega del Balón de Oro 2026 está a la vuelta de la esquina: la gala tendrá lugar en Londres el próximo lunes 26 de octubre y consagrará al mejor jugador de la temporada 2025/26, junto a los premios a mejor arquero, gol del año, club del año y demás galardones. La entrega del galardón saldrá por primera vez de Francia en homenaje al 70° aniversario del primer ganador, Sir Stanley Matthews.

Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé son los tres que corren con ventaja por sus brillantes numeros en la última campaña y por sus respectivas cosechas en el Mundial 2026, que tuvo al primero de los tres levantando el trofeo el pasado 19 de julio en el Metlife Stadium de Nueva Jersey.

Los nominados al Balón de Oro 2026 masculino por club

Club

País

Nominaciones

París Saint-Germain

Francia

9

Real Madrid

España

4

FC Barcelona

España

4

Bayern Múnich

Alemania

4

Arsenal

Inglaterra

3

Manchester City

Inglaterra

2

Chelsea

Inglaterra

1

El París Saint-Germain, bicampeón europeo, domina esta selección de futbolistas de la misma manera que lo hace en la UEFA Champions League. Por detrás aparecen empatados el FC Barcelona, el Bayern Múnich y el Real Madrid, que parecen tener al tridente que compiten a fondo por el trofeo: Lamine Yamal, Harry Kane y Kylian Mbappé.

Las nominadas al Balón de Oro 2026 femenino por club

Club

País

Nominaciones

FC Barcelona

España

8

Manchester City

Inglaterra

5

Olympique Lyon

Francia

4

Bayern Múnich

Alemania

3

Chelsea

Inglaterra

2

Arsenal

Inglaterra

2

Real Madrid

España

1

El FC Barcelona domina el fútbol español y europeo, y eso se ve reflejado en sus nominaciones al Balón de Oro. El Manchester City aporta sus candidatas y el Olympique Lyon, más fuerte en la rama femenina que en la masculina, da lo suyo.

Los nominados al Premio Kopa 2026 por club

Club

País

Nominaciones

FC Barcelona

España

4

Real Madrid

España

3

Chelsea

Inglaterra

1

Olympique Lyon

Francia

1

Manchester City

Inglaterra

1

Bayern Múnich

Alemania

1

París Saint-Germain

Francia

1

Los nominados al Premio Yashin 2026 por club

Club

País

Nominaciones

FC Barcelona

España

2

Chelsea

Inglaterra

2

Arsenal

Inglaterra

1

Real Madrid

España

1

Manchester City

Inglaterra

1

Olympique Lyon

Francia

1

Bayern Múnich

Alemania

1

París Saint-Germain

Francia

1

Los nominados al entrenador del año 2026 por club

Club

País

Nominaciones

FC Barcelona

España

1

Arsenal

Inglaterra

1

Manchester City

Inglaterra

1

Olympique Lyon

Francia

1

Bayern Múnich

Alemania

1

Los nominados al club del año 2026

Rama masculina

  • Bayern Múnich
  • Flamengo
  • Arsenal
  • París Saint-Germain
  • Bodo/Glimt

Rama femenina

  • FC Barcelona
  • Olympique Lyon
  • Club América
  • Bayern Múnich
  • Manchester City

Total de nominaciones por club

Club

País

Nominaciones

FC Barcelona

España

19

París Saint-Germain

Francia

12

Manchester City

Inglaterra

10

Bayern Múnich

Alemania

9

Real Madrid

España

9

Arsenal

Inglaterra

7

Olympique Lyon

Francia

6

Chelsea

Inglaterra

6

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.