Balón de Oro 2026: los 5 jugadores que merecían quedar más arriba en el ranking

Este lunes 26 de octubre se entregó el Balón de Oro 2026, el premio que reconoce al mejor futbolista del mundo en la temporada 2025/2026.

30 futbolistas fueron incluidos en el listado tras la deliberación de un comité conformado por la redacción de la revista France Football, dos miembros de la redacción de L'Equipe y embajadores de la UEFA.

En esta edición, el ganador fue Harry Kan, quien brilló con el Bayern Múnich y la selección de Inglaterra. Sin embargo, hay otros jugadores que tuvieron una gran temporada y que no obtuvieron posiciones acorde con su rendimiento.

A continuación te presentamos a cinco jugadores que merecían un mejor puesto en la votación del Balón de Oro 2026.

5. Declan Rice (15° lugar)

Declan Rice quedó en el puesto 15 de la votación del Balón de Oro 2026 | Alex Pantling/GettyImages

El mediocampista inglés fue uno de los grandes castigados de la votación del Balón de Oro este año. A pesar de todo lo que consiguió esta temporada, quedó en el décimo quinto puesto del listado. Rice fue una pieza fundamental en la consecución del título de la Premier League, un trofeo que el Arsenal no obtenía desde hace 22 años. Fue elegido como el mejor jugador de la temporada por su afición. Asimismo, el mediocampista de 27 años llegó con el cuadro londinense a la final de la Champions League, aunque su club terminó cayendo ante el Paris Saint-Germain. Finalmente, Rice formó parte de la selección inglesa que consiguió el tercer lugar en el Mundial 2026, teniendo un rol definitivo en los duelos ante México y Francia.

4. Vitinha (14° lugar)

Vitinha quedó en el lugar 14 del Balón de Oro | Franco Arland/GettyImages

Para muchos, Vitinha es el mejor mediocampista del futbol mundial. El jugador portugués se destaca por su inteligencia táctica y su capacidad para manejar los ritmos del partido. Algunos lo han llamado el "metrónomo" del Paris Saint-Germain. Tuvo una campaña más que destacada con el PSG consiguiendo el bicampeonato de la Champions League, además del título de la Ligue 1, la Supercopa de Europa y la Copa Intercontinental. Si bien no destacó con su selección en el Mundial 2026, Vitinha merecía un mejor lugar en la votación final del galardón.

3. Jude Bellingham (11° lugar)

Jude Bellingham no entró ni en el top 10 | Alex Caparros/GettyImages

Jude Bellingham no pudo entrar ni siquiera en el top 10 de la votación del Balón de Oro 2026. El talentoso mediocampista inglés tuvo una temporada de altibajos en el Real Madrid y no logró levantar ningún título con la escuadra merengue. En la campaña 2025/2026 disputó un total de 40 partidos, anotó ocho goles y dio cinco asistencias. En el verano, Jude mostró su mejor versión y tuvo una actuación antológica en el Mundial 2026: disputó los ocho partidos de la selección inglesa en el torneo, anotó siete goles y dio una asistencia, y fue clave para que los Tres Leones obtuvieran el tercer lugar de la competencia, su mejor resultado desde el campeonato de 1966.

2. Erling Haaland (8° lugar)

Erling Haaland entró al top 10 del Balón de Oro 2026 | Carl Recine/GettyImages

Si bien el delantero noruego logró posicionarse entre los diez mejores futbolistas del año, todo apuntaba a que estaría más alto en el listado. Aunque el Manchester City no consiguió quedarse con la Premier League, sí se quedaron con la EFL Cup y la FA Cup. En lo individual, el 'Androide' tuvo un desempeño espectacular y en 52 partidos en todas las competiciones registró 38 goles y nueve asistencias. Ganó la Bota de Oro de la Premier League. En el Mundial 2026, comandó a su selección hasta los cuartos de final, anotando siete goles en seis encuentros.

1. Lionel Messi (5° lugar)

Lionel Messi no quedó en el top 3 del Balón de Oro 2026 | Maja Hitij - FIFA/GettyImages

Lionel Messi tuvo una temporada de escándalo, sobre todo si se toma en cuenta su edad. 'La Pulga' tuvo un rendimiento estelar con el Inter Miami y guió a las Garzas a conseguir la MLS Cup. Además fue nombrado el MVP de la temporada regular y los playoffs y ganó el Botín de Oro de la liga estadounidense. A pesar de su veteranía, 'Leo' comandó a la selección argentina a una nueva final de la Copa del Mundo. La leyenda albiceleste disputó los ocho partidos en el Mundial 2026, anotó ocho goles y dio cuatro asistencias. Aunque el subcampeonato le supo a poco a los argentinos, Messi, de 39 años, demostró por qué es considerado uno de los mejores de la historia. Habría merecido un puesto un poco más alto en el ranking final.