Bellingham renovará contrato con el Real Madrid: los detalles

El Real Madrid avanza en la renovación de Jude Bellingham: el club y el futbolista inglés alcanzaron un acuerdo verbal para extender su contrato por cinco años, hasta el 30 de junio de 2031.

Aunque todavía restan completar los trámites formales, las negociaciones marchan por buen camino y existe predisposición de ambas partes para concretar la operación.

El nuevo vínculo también contempla una mejora salarial para el mediocampista, que ya se encontraba entre los jugadores mejor remunerados del equipo, por detrás de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. La intención de la entidad es adaptar sus condiciones contractuales al peso deportivo que adquirió desde su llegada y garantizar su continuidad a largo plazo.

🚨🤍 BREAKING: Jude Bellingham agrees to sign new long term contract at Real Madrid.



Verbal agreement in place, formal steps yet to happen but next in line after Arda Güler and Courtois.



The agreement will be for five years, as @jfelixdiaz @diarioas report. pic.twitter.com/YAlClL3jnI — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 16, 2026

Una renovación estratégica para el futuro

Las conversaciones comenzaron durante la parte final de la temporada pasada y el entendimiento entre las partes facilitó el avance de las negociaciones. Aunque el contrato anterior de Bellingham finalizaba en junio de 2029, el Real Madrid considera prioritario asegurar la permanencia de sus principales figuras.

El propio futbolista dejó clara su identificación con la camiseta blanca: "Estoy muy feliz y orgulloso de alcanzar los 150 partidos con el club más grande del mundo. El Real Madrid significa mucho para mí y espero jugar aquí durante muchos años más".

Mourinho recupera su mejor versión

Con José Mourinho, Bellingham recuperó una posición más cercana a sus características, con libertad para moverse por detrás de Mbappé y participar tanto en la creación como en la llegada al área rival.

AS Roma v Real Madrid C.F. - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Maria Jimenez/GettyImages

Su aporte, además, va más allá de los números ofensivos: la capacidad para presionar, recuperar pelotas y conducir las transiciones lo convierte en una pieza importante para el equilibrio colectivo.

Su nuevo contrato no solo representa una apuesta por su talento, sino también por su potencial para convertirse en uno de los líderes del vestuario durante los próximos años.