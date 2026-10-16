Bellingham renovará contrato con el Real Madrid: los detalles
El Real Madrid avanza en la renovación de Jude Bellingham: el club y el futbolista inglés alcanzaron un acuerdo verbal para extender su contrato por cinco años, hasta el 30 de junio de 2031.
Aunque todavía restan completar los trámites formales, las negociaciones marchan por buen camino y existe predisposición de ambas partes para concretar la operación.
El nuevo vínculo también contempla una mejora salarial para el mediocampista, que ya se encontraba entre los jugadores mejor remunerados del equipo, por detrás de Kylian Mbappé y Vinicius Jr. La intención de la entidad es adaptar sus condiciones contractuales al peso deportivo que adquirió desde su llegada y garantizar su continuidad a largo plazo.
Una renovación estratégica para el futuro
Las conversaciones comenzaron durante la parte final de la temporada pasada y el entendimiento entre las partes facilitó el avance de las negociaciones. Aunque el contrato anterior de Bellingham finalizaba en junio de 2029, el Real Madrid considera prioritario asegurar la permanencia de sus principales figuras.
El propio futbolista dejó clara su identificación con la camiseta blanca: "Estoy muy feliz y orgulloso de alcanzar los 150 partidos con el club más grande del mundo. El Real Madrid significa mucho para mí y espero jugar aquí durante muchos años más".
Mourinho recupera su mejor versión
Con José Mourinho, Bellingham recuperó una posición más cercana a sus características, con libertad para moverse por detrás de Mbappé y participar tanto en la creación como en la llegada al área rival.
Su aporte, además, va más allá de los números ofensivos: la capacidad para presionar, recuperar pelotas y conducir las transiciones lo convierte en una pieza importante para el equilibrio colectivo.
Su nuevo contrato no solo representa una apuesta por su talento, sino también por su potencial para convertirse en uno de los líderes del vestuario durante los próximos años.
Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.