La relación entre José Mourinho y Jude Bellingham parece atravesar un gran momento en el Real Madrid. Después de la goleada por 5-1 ante el PSV Eindhoven en la UEFA Champions League 2026/27, el mediocampista reconoció públicamente la influencia del entrenador portugués y aseguró que su llegada habría cambiado el funcionamiento del equipo, tanto dentro como fuera de la cancha.

Bellingham destacó el impacto de Mourinho en el vestuario

Consultado sobre las diferencias entre su rendimiento actual y el de la temporada anterior, el futbolista británico no necesitó demasiadas explicaciones: "Mourinho y punto". Según declaraciones recogidas por ESPN, Bellingham considera que el entrenador fue determinante para recuperar su mejor versión.

🚨💣Bellingham: "¿Por qué estamos jugando mejor? Por José Mourinho, por eso." pic.twitter.com/IBLVbBOUOX — Madridista Hoy (@madridistahoy) November 24, 2026

El inglés también hizo referencia al ambiente que se habría generado dentro del plantel desde la llegada del portugués. "Ha cambiado todo. Cambió el ambiente. Siempre lucha por nosotros y nosotros luchamos por él", expresó. Además, destacó su relación con el cuerpo técnico y el respaldo que recibe de sus compañeros, factores que le permitirían disfrutar nuevamente del fútbol.

El mediocampista recupera protagonismo y responde con goles

La influencia de Mourinho también coincide con una temporada positiva para el inglés. Bellingham acumula 18 partidos, siete goles y tres asistencias en todas las competiciones con el Real Madrid, con 1.446 minutos disputados, de acuerdo con las estadísticas oficiales del club.

En LaLiga registra cinco tantos y dos asistencias en 13 encuentros, mientras que en la Champions League suma dos goles y una asistencia en cinco presentaciones. Estos números reflejan su capacidad para aportar en ataque y su importancia dentro del funcionamiento colectivo del equipo.

Su participación ante el PSV, con un gol y una asistencia en el segundo tiempo, fue otro ejemplo de su incidencia ofensiva.

Mourinho le devouelve los elogios a Bellingham

Bellingham atraviesa una destacada temporada y reconoció el papel de Mourinho en su evolución | NurPhoto/GettyImages

Lejos de atribuirse los méritos por la evolución del futbolista, el entrenador portugués prefirió destacar sus condiciones individuales y el trabajo colectivo. "Es amable al decir que soy la causa de su mejoría, pero no es lo que pienso. Creo que el principal responsable de lo que es Jude hoy es él y sus compañeros. Yo intento ayudar un poquito", respondió en conferencia de prensa.

Mourinho también resaltó la personalidad del inglés y lo definió como un líder natural, cuya autoexigencia se refleja diariamente en los entrenamientos y los partidos. Además, explicó que cuando las cosas no salen como espera, Bellingham suele canalizar su frustración a través del trabajo.

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