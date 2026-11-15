Bernardo Silva enciende las alarmas en el Real Madrid: Mourinho afronta un nuevo problema

El centrocampista del Real Madrid, Bernardo Silva, ha abandonado la concentración con su selección después de que el cuerpo médico de Portugal determinara que el jugador de 32 años no está en condiciones de continuar durante la fecha FIFA de noviembre.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Silva era uno de los 18 jugadores del Real Madrid convocados para el último parón internacional del año. El exjugador estrella del Manchester City se unió a una selección portuguesa que aún se recupera de la repentina retirada de Cristiano Ronaldo.

El combinado luso sufrió una humillante derrota por 4-1 ante Dinamarca al inicio de este periodo, un encuentro en el que Silva solo disputó 11 minutos tras entrar desde el banquillo. Fue tiempo suficiente para que el centrocampista anotara el único gol de su equipo y, al parecer, sufriera una lesión.

Menos de 24 horas después del partido, la Federación Portuguesa de Fútbol (FPF) emitió un comunicado que hizo saltar las alarmas en la capital española: «Bernardo Silva ha sido sometido a una evaluación clínica; la Dirección de Salud y Rendimiento de la Federación Portuguesa de Fútbol ha determinado que no está en condiciones de continuar, por lo que ha sido liberado».

Silva regresa ahora a Madrid, donde previsiblemente se someterá a más pruebas. Es lo último que necesitaban tanto el jugador como el club, justo cuando el internacional portugués empezaba a consolidarse con la camiseta blanca.

José Mourinho y sus problemas con el mediocampo de su equipo

José Mourinho tendrá que modificar el esquema que mantenía al Real Madrid con una incercia positiva | NurPhoto/GettyImages

Una de las posiciones que el Real Madrid dejó prácticamente desatendida el pasado verano fue la del centro del campo. El equipo necesitaba desesperadamente un organizador de juego, pero tras el fichaje de Rodri por el Barcelona, ​​el club prácticamente abandonó ese objetivo, centrando sus esfuerzos en reforzar la defensa y el ataque.

Silva, que llegó como agente libre, fue el único refuerzo para dicha posición de cara a la temporada 2025-26. Dicta el ritmo del juego con total naturalidad, mientras Tchouaméni ejerce como ancla en el mediocampo y Valverde ocupa la banda derecha.

Silva ha sido titular en los últimos cinco partidos del Real Madrid, todos ellos saldados con victoria, incluyendo el Clásico, ante el Barcelona. No obstante, una posible baja podría resultar desastrosa, sobre todo teniendo en cuenta que Tchouaméni también regresó a Madrid antes de tiempo debido a una lesión en los aductores.

Con Valverde consolidado como la primera opción de Mourinho para el lateral derecho, el técnico se enfrenta ante una dura disyuntiva, justo antes de una serie de encuentros decisivos.

Posibles sustitutos para Silva en el Real Madrid

Valverde es un futbolista plurifuncional en el esquema de José Mourinho | Europa Press Sports/GettyImages

Perder a uno de los dos —ya sea a Silva o a Tchouaméni— no sería el fin del mundo para Mourinho, pero suplir a ambos es una tarea sumamente compleja.

El entrenador portugués podría verse obligado a devolver a Valverde a su posición natural, dejando el lateral derecho en manos de Denzel Dumfries o Trent Alexander-Arnold. Sobre el papel parece una solución sencilla, pero el Real Madrid rinde a un nivel muy superior cuando su capitán ocupa el lateral derecho.

Otra alternativa directa es Eduardo Camavinga. El francés está recuperando poco a poco su nivel, tras una temporada 2025-26 complicada en la que quedó relegado a un segundo plano frente a Thiago Pitarch, jugador formado en el Real Madrid Castilla.

Pitarch, que debutó esta temporada en la victoria por 3-0 contra el Valencia antes del parón, podría contar con más minutos si tanto Silva como Tchouaméni tardan más tiempo del pensado en recuperarse al 100%

El centrocampista tuvo un ascenso meteórico al primer equipo bajo las órdenes del anterior técnico, Álvaro Arbeloa, pero una lesión durante la pretemporada le mantuvo fuera de los planes hasta mediados de septiembre.

Mourinho también podría optar por darle las riendas a Arda Güler. Aunque el internacional turco ha rendido a su mejor nivel como extremo derecho, posee la capacidad necesaria para retrasar su posición y asumir un rol más conservador, gracias a su visión de juego excepcional y su gran repertorio de pases.

El problema es que, ante esta situación, Mourinho se ve obligado a modificar la estructura de un 11 inicial que encadenaba ocho victorias consecutivas en todas las competiciones. No cabe duda de que haber fichado a un centrocampista el verano pasado habría hecho que el doble contratiempo fuera mucho más llevadero.

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