Betis vs Barcelona: previa, predicciones y alineaciones

El Betis recibe al Barcelona este sábado 17 de octubre en el Estadio de La Cartuja por la novena fecha de LaLiga. En el encuentro más atractivo del fin de semana, el líder invicto se mide con uno de los equipos que pelean en la parte alta de la tabla.

El Barcelona suma diez victorias en diez partidos de esta temporada, es líder de LaLiga con puntaje perfecto y viene de golear 4-1 al Galatasaray en Estambul por Champions. Con nueve goles en dos partidos, el Barça es líder provisional de la fase de liga del certamen continental.

El Betis, por su parte, también vive un gran presente. El equipo de Manuel Pellegrini ganó sus dos partidos de Champions League, el último por 3-2 ante Porto en La Cartuja. Abde Ezzalzouli abrió el marcador con un golazo apenas iniciado el segundo tiempo, el Porto lo dio vuelta con goles de Gabri Veiga y Samu Aghehowa, pero Cucho Hernández empató e Isco, de penal, selló el triunfo en el minuto 84. En LaLiga, los verdiblancos golearon 5-2 al Osasuna tras la vuelta del parón y son terceros con 19 puntos, a cinco del Barcelona.

A continuación, toda la información sobre este gran partido de LaLiga.

Pronóstico SI

Se enfrentan dos de los equipos más ofensivos del campeonato: el Betis marcó ocho goles en sus dos últimos partidos y el Barcelona promedia más de tres por encuentro. Los de Pellegrini, impulsados por su gente y por un Isco que volvió a su mejor nivel, intentarán aprovechar los espacios que deja un Barça que adelanta mucho sus líneas. El conjunto de Flick llega con el desgaste de su tercer viaje en una semana y con el PSG en el horizonte.

Todo indica que será un partido abierto y con goles, aunque la contundencia del líder debería alcanzarle para mantener su racha perfecta.

Pronóstico: Betis 2-3 Barcelona

¿A qué hora se juega el Betis vs Barcelona?

Ciudad: Sevilla, España

Estadio: Estadio de La Cartuja

Fecha: sábado 17 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: a confirmar

Historial de enfrentamientos directos entre el Betis y el Barcelona (últimos cinco partidos)

Betis : 0

: 0 Empates : 2

: 2 Barcelona: 3

Último partido entre ambos: 17/05/2026 - Barcelona 3-1 Betis - La Liga 2025/26, Fecha 37

FC Barcelona v Real Betis - La Liga EA Sports 2025/2026 | NurPhoto/GettyImages

Últimos 5 partidos

Betis Barcelona Betis 3-2 Porto 14/10/26 Galatasaray 1-4 Barcelona 13/10/26 Betis 5-2 Osasuna 11/10/26 Barcelona 3-0 Getafe 10/10/26 Deportivo 1-1 Betis 20/09/26 Sevilla 1-3 Barcelona 19/09/26 Betis 1-0 Getafe 17/09/26 Barcelona 7-2 Racing 16/09/26 Villarreal 1-2 Betis 14/09/26 Barcelona 5-1 Feyenoord 09/09/26

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Últimas noticias del Betis

La gran noticia para Pellegrini es la vuelta de Isco. El capitán dejó atrás su lesión, firmó un doblete ante el Osasuna y le dio el triunfo al equipo ante el Porto. Las bajas confirmadas son las de Aitor Ruibal y Junior Firpo, ambos lesionados. Con tres partidos en una semana, el técnico chileno podría hacer algún ajuste respecto del once que jugó la Champions.

El club vive un arranque histórico de temporada, ganando sus dos primeros partidos en la Champions League y peleando bien arriba en LaLiga. El duelo ante el mejor equipo del mundo en la actualidad no podría llegar en mejor momento.

Real Betis Balompie v FC Porto - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Angel Martinez/GettyImages

Posible alineación del Betis (4-2-3-1): Valles; Bellerín, Bartra, Natan, Fran García; Marc Roca, Ceballos; Antony, Isco, Abde; Cucho Hernández.

Últimas noticias del Barcelona

La gran incógnita es Raphinha. El máximo goleador de LaLiga con 12 tantos volvió del parón con un pequeño edema en el muslo derecho y Flick lo preservó ante Getafe y Galatasaray. Ya volvió a pisar el césped, pero el club no ha confirmado si estará el sábado. Andreas Christensen volverá recién en noviembre y Roony Bardghji sigue recuperándose de la rotura de ligamentos cruzados.

El calendario es el otro gran tema en el Barça. El equipo encadena tres viajes en una semana (Estambul, Sevilla y París) y el 25 de octubre recibe al Real Madrid en el Clásico, por lo que no se descartan rotaciones en La Cartuja.

FBL-EUR-C1-GALATASARAY-BARCELONA | YASIN AKGUL/GettyImages

Posible alineación del Barcelona (4-2-3-1): Joan García; Koundé, Eric García, Gerard Martín, Cancelo; Rodri, Pedri; Lamine Yamal, Fermín López, Gordon; Gabriel Jesus.

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