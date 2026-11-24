Los Rayados de Monterrey y el América protagonizarán una de las grandes eliminatorias de cuartos de final la liguilla en la Liga MX. Este miércoles 25 de noviembre se disputará el partido de ida en el estadio BBVA y la vuelta será sábado en el Estadio Banorte.

¿Cuándo se ponen a la venta los boletos?

Este martes 24 de noviembre comenzará la venta libre de boletos para el encuentro de ida de los cuartos de final de la Liga MX entre los Rayados y las águilas. El cuadro regio ha definido la logística para la adquisición de entradas a través de las plataformas digitales.

Como es habitual, los aficionados que cuentan con un abono de Rayados han tenido preferencia para asegurar su lugar en el Estadio BBVA. El periodo de venta preferencial concluyó el lunes 23 de noviembre a las 23:59 horas, según la información compartida por el Monterrey.

Monterrey v Tijuana - Torneo Apertura 2026 Liga MX | Azael Rodriguez/GettyImages

Aquellos abonados que no hayan realizado la activación y compra de su boleto digital perderán el derecho de acceso al encuentro, por lo que sus respectivos lugares serán puestos en venta libre. Por su parte, los propietarios de palcos y abonos Club Seats tienen garantizado su ingrso al estadio.

La venta para el público en general comenzará este martes 24 de noviembre a partir de las 11:00 horas, a través de la plataforma Ticketmaster. Los precios de las entradas oscilan entre los 580 y los 3,500 pesos mexicanos, dependiendo de la ubicación dentro del inmueble de Monterrey, por mucho, el más moderno de México.

La venta de boletos permanecerá activa hasta el día del encuentro, aunque estará sujeta a la disponibilidad de lugares. Cabe recordar que el partido de ida entre los Rayados de Monterrey y el América se disputará este miércoles 25 de noviembre a las 21:10 horas, tiempo del centro de México.

Últimos enfrentamientos Monterrey vs América

En lo que respecta a los antecedentes deportivos, Rayados cuenta con un saldo favorable en los últimos enfrentamientos de eliminación directa entre ambas instituciones. Monterrey ha superado al América en sus dos cruces más recientes de esta naturaleza, uno correspondiente a la Liga MX y otro a la Leagues Cup.

Club America v Monterrey - Leagues Cup Semifinal | Harry How/GettyImages

Sin embargo, el conjunto de la capital del país puede presumir haber ganado la última final disputada entre ambas instituciones. Las "Águilas" conquistaron el campeonato precisamente en el Estadio BBVA, escenario en el que ahora buscarán conseguir un resultado favorable para encaminar su clasificación a las semifinales del torneo.

Se entiende que esta es la llave más pareja de la ronda de los cuartos de final. De la misma manera, es un hecho que aquel que resulte eliminado en el cruce, tendrán sensaciones de fracaso en el semestre, motivo por el cual, se esperan partidos de máximo nivel de tensión.

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