Boletos para Pachuca vs Chivas en la Liguilla 2026: cuándo salen a la venta y dónde comprarlos
Pachuca y Chivas de Guadalajara se verán las caras en la liguilla del Apertura 2026. El primer capítulo de esta serie de cuartos de final se disputará el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo, mientras que la vuelta está programada para el domingo 29 en el Estadio Akron.
El equipo de Gabriel Milito se clasificó a esta ronda como primer lugar de la tabla general, mientras que los Tuzos avanzaron en el octavo puesto. A pesar de la diferencia de puntos entre ambas escuadras, se espera un duelo cerrado.
A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber para conseguir tus entradas para los partidos entre el Rebaño y los Tuzos.
Dónde y cuándo comprar boletos para el Pachuca vs. Chivas de ida
A través de sus redes sociales, el Club Pachuca informó que los boletos para el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 ya se encuentran a la venta.
Los aficionados interesados pueden adqurir sus entradas a través del portal de boletomóvil.
Los aficionados necesitarán contar con el Fan ID para ingresar al inmueble.
Precios de los boletos para Pachuca vs. Chivas en el Estadio Hidalgo
Los precios de los boletos para la ida, en venta general, son:
- Platea Oriente: mil 267 pesos.
- Platea Poniente: mil 267 pesos.
Dónde y cuándo comprar boletos para el Chivas vs. Pachuca de vuelta
Los boletos para el partido de vuelta del domingo 29 de noviembre arrancó entre el domingo y el lunes con una preventa exclusiva para abonados de Chivas.
El lunes 23, se abrió la venta general para asistir al duelo en el Estadio Akron. Se pudieron adquirir a través de la plataforma boletomóvil.
Sin embargo, la prensa local reportó que los boletos para el partido de vuelta se agotaron a las pocas horas.
Precios de los boletos para Chivas vs. Pachuca en el Estadio Akron
Cabecera Superior Norte/Sur: 543 pesos
Lateral Superior Oriente/Poniente: 708 pesos
Cabecera Inferior Norte/Sur: mil 145 pesos
Lateral Inferior Poniente/Oriente: mil 759 pesos
Premier Oriente: 2 mil 703 pesos
Club Chivas 50/49: 4 mil 656 pesos
Uriel Salmerón es redactor y editor de contenido en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista y escritor especializado en futbol, con más de una década de experiencia en medios. Es egresado de la Escuela de Periodismo Carlos Septién García y ha publicado en Sopitas.com, Futbol Total, Máspormás, AS México y Sports Illustrated Fútbol. Se especializa en futbol mexicano, además de seguir de cerca la MLS, LaLiga y la Premier League. Su trabajo va desde la cobertura de la actualidad, partidos, noticias y fichajes hasta artículos más profundos que requieren investigación.