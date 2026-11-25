Pachuca y Chivas de Guadalajara se verán las caras en la liguilla del Apertura 2026. El primer capítulo de esta serie de cuartos de final se disputará el jueves 26 de noviembre en el Estadio Hidalgo, mientras que la vuelta está programada para el domingo 29 en el Estadio Akron.

El equipo de Gabriel Milito se clasificó a esta ronda como primer lugar de la tabla general, mientras que los Tuzos avanzaron en el octavo puesto. A pesar de la diferencia de puntos entre ambas escuadras, se espera un duelo cerrado.

A continuación te compartimos todo lo que tienes que saber para conseguir tus entradas para los partidos entre el Rebaño y los Tuzos.

Dónde y cuándo comprar boletos para el Pachuca vs. Chivas de ida

A través de sus redes sociales, el Club Pachuca informó que los boletos para el duelo de ida de los cuartos de final del Apertura 2026 ya se encuentran a la venta.

Los aficionados interesados pueden adqurir sus entradas a través del portal de boletomóvil.

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📲 Venta general a través de @boletomovil: https://t.co/GbrVpuei0p#PachucaChivas pic.twitter.com/8Qh3uXLfFP — Club de Futbol Pachuca (@Tuzos) November 24, 2026

Los aficionados necesitarán contar con el Fan ID para ingresar al inmueble.

Precios de los boletos para Pachuca vs. Chivas en el Estadio Hidalgo

Los precios de los boletos para la ida, en venta general, son:

Poniente: mil 157 pesos.

Norte: mil 47 pesos.

Sur: mil 47 pesos.

Platea Oriente: mil 267 pesos.

Platea Poniente: mil 267 pesos.

Dónde y cuándo comprar boletos para el Chivas vs. Pachuca de vuelta

Los boletos para el partido de vuelta del domingo 29 de noviembre arrancó entre el domingo y el lunes con una preventa exclusiva para abonados de Chivas.

El lunes 23, se abrió la venta general para asistir al duelo en el Estadio Akron. Se pudieron adquirir a través de la plataforma boletomóvil.

Sin embargo, la prensa local reportó que los boletos para el partido de vuelta se agotaron a las pocas horas.

Pachuca y Chivas se verán las caras en los cuartos de final del Apertura 2026 | Agustin Cuevas/GettyImages

Precios de los boletos para Chivas vs. Pachuca en el Estadio Akron

Cabecera Superior Norte/Sur: 543 pesos

Lateral Superior Oriente/Poniente: 708 pesos

Cabecera Inferior Norte/Sur: mil 145 pesos

Lateral Inferior Poniente/Oriente: mil 759 pesos

Premier Oriente: 2 mil 703 pesos

Club Chivas 50/49: 4 mil 656 pesos