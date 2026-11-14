Las cosas no parecen estar bien entre la selección de Brasil y el Barcelona. La decisión de la Confederación Brasileña de Fútbol de no liberar a Raphinha, pese a que fue expulsado en la derrota 3-2 contra Japón, generó un conflicto con los culés, que esperaban recuperar al delantero antes de lo previsto. El futbolista permanecerá en Singapur hasta que termine la gira asiática a pesar de que no podrá participar en el último partido de la Canarinha.

El atacante jugó 71 minutos del amistoso y terminó expulsado en tiempo agregado por sus protestas al árbitro desde el banco. La polémica se produjo a raiz del tercer gol japonés, que llegó después de una supuesta falta sobre Joao Gomes que el colegiado no sancionó. Carlo Ancelotti también vio la tarjeta roja por sus reclamos y no podrá dirigir desde el banco el martes.

Raphinha no se reportará con el Barcelona a pesar de no poder jugar el segundo partido de la Fecha FIFA con Brasil | Sports Press Photo/GettyImages

Al finalizar el partido, Raphinha reconoció su error y pidió disculpas por su comportamiento, aunque cuestionó las decisiones arbitrales. "Primero que nada, quiero pedir disculpas por mi expulsión. A veces es difícil de controlar después de tantos errores del árbitro. Intenté conversar con él diversas veces y ninguna de las veces él estaba abierto para escucharme. Es inadmisible", dijo el capitán del Barça.

La expulsión implica que el futbolista va a tener que cumplir una fecha de suspensión, de acuerdo con el Código Disciplinario de la FIFA, que establece que las sanciones recibidas en amistosos se cumplen en el siguiente partido de la misma categoría. Por lo tanto, no va a estar disponible para el partido contra Singapur.

Raphinha vio la tarjeta roja cuando ya estaba en el banquillo | Ashok Kumar/GettyImages

Brasil no dejará que Raphinha reporte con el Barcelona

A pesar de que no podrá jugar, la CBF decidió que el futbolista se quede concentración y Rodrigo Caetano, director de selecciones masculinas de Brasil, confirmó que el jugador estuvo de acuerdo con la disposición. "Raphinha se queda. No tiene sentido que se vaya porque él es uno de nuestros líderes", explicó el dirigente.

La postura de la federación brasileña llama la atención porque, en situaciones similares, habitualmente permite que los futbolistas suspendidos vuelvan a sus clubes. Sin embargo, la justificación está en el lugar que ocupa Raphinha dentro del plantel de Ancelotti y que es uno de los capitanes de la Canarinha.

La decisión perjudica la planificación de Hansi Flick, que esperaba disponer del delantero con algunos días de anticipación para preparar los próximos partidos de los culés.

El Barça recibirá al Villarreal el domingo 22 de noviembre en el Camp Nou por LaLiga y apenas tres días después tendrá que viajar a Azerbaiyán para enfrentarse al Sabah por la Champions League.