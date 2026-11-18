El América se juega buena parte de sus aspiraciones de cara a la liguilla en la última jornada de la fase regular de la Liga MX. Sin embargo, el conjunto dirigido por Guillermo Almada podría afrontar su visita a los Tigres de la UANL sin uno de sus principales referentes ofensivos, Brian Rodríguez.

El extremo charrúa se mantiene en duda para el compromiso del próximo sábado. A pocos días de que los del nido de Coapa se presenten en el Estadio Universitario, Brian continúa trabajando por separado del resto de sus compañeros, una situación que pone en entredicho su disponibilidad para el encuentro.

¡LA INCÓGNITA ESTÁ EN EL AMÉRICA!



Nuestro equipo de #Infiltrados se cuestiona: ¿Brian Rodríguez estará disponible para el partido de este fin de semana? La duda sobre el uruguayo sigue presente. 😱@betobernard @Rene_Tovar @Carlos_Ponz pic.twitter.com/p6a75AU3wT — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 17, 2026

La posible ausencia del atacante representa un contratiempo importante para el cuerpo técnico del América. Rodríguez es una de las principales herramientas del conjunto capitalino para generar desequilibrio en el último tercio del campo, especialmente por su velocidad, facilidad para superar rivales en enfrentamientos uno a uno.

El duelo ante los Tigres tiene una relevancia especial para los de Coapa. Una victoria en territorio regiomontano les permitiría mantener vivas sus aspiraciones de finalizar la fase regulr como líderes de la competencia, aunque también deberán estar pendientes del resultado que arroje el enfrentamiento entre las Chivas y Cruz Azul.

El uruguayo genera peligro en la portería contraria, pero podría perderse el enfrentamiento ante Tigres. | Jam Media/GettyImages

Pese a la trascendencia del compromiso, dentro del América tienen claro que no se correrán riesgos innecesarios con el futbolista sudamericano. La prioridad del cuerpo técnico y los servicios médicos del club es que Rodríguez llegue en plenitud de condiciones físicas al inicio de la fase de eliminación directa.

En ese sentido, su evolución durante los próximos días será determinante para conocer si estará en condiciones de formar parte de la convocatoria. En caso de que el uruguayo no presente las garantías físicas necesarias, Jardine deberá recurrir a otras alternativas dentro de su plantilla para visitar a los felinos.

Si bien terminar en lo más alto de la clasificación supondría una ventaja importante para las "Águilas", el objetivo principal sigue siendo la conquista del título. Por ello, sacrificar la presencia de Brian Rodríguez en la última jornada podría ser una decisión prudente pensando en las exigencias de la liguilla.