Bruno Fernandes apunta contra Michael Carrick tras la humillante derrota del Manchester United

Bruno Fernandes no ocultó su malestar después de la contundente derrota del Manchester United por 4-1 frente al Como en el estadio Giuseppe Sinigaglia, por la tercera jornada de la fase liga de la UEFA Champions League 2026/27.

Este artículo fue originalmente publicado en SI FC

Una vez finalizado el encuentro, el capitán de los Red Devils cuestionó el planteamiento táctico del equipo y apuntó contra algunas decisiones del cuerpo técnico encabezado por Michael Carrick.

El conjunto inglés viajó a Italia con el objetivo de reencontrarse con la victoria, pero volvió a decepcionar y mostró serias dificultades para competir; el resultado agravó el complicado presente del United y aumentó la presión sobre su entrenador.

0️⃣📉 Zero wins in the last seven games in all competitions for Manchester United. pic.twitter.com/JBaZzSST0s — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) October 21, 2026

Fernandes cuestionó el planteamiento del Manchester United

"No es la primera vez", reconoció el capitán en diálogo con TNT Sports al ser consultado por la floja actuación de su equipo. "Creo que empezamos con el pie izquierdo; marcaron muy pronto. No hubo mucha presión sobre el balón, tampoco demasiados buenos momentos sin él y muchas cosas no salieron como esperábamos", explicó el portugués.

El Como necesitó menos de dos minutos para abrir el marcador por medio de Nico Paz y encontró pocas dificultades para controlar el desarrollo del partido. Ante un Manchester United que no consiguió reaccionar, el equipo de Cesc Fàbregas movió la pelota con comodidad y aprovechó los espacios para desarticular el planteamiento visitante.

Fernandes también explicó qué aspectos tácticos, a su entender, facilitaron el dominio del conjunto italiano. "Es una decisión del cuerpo técnico no presionar hombre a hombre y, en ocasiones, dejar algo de espacio a la espalda para intentar recuperar el balón en el primer momento. La idea es esperar y dejar que tengan la pelota", señaló.

El capitán advirtió que esa estrategia puede terminar beneficiando a determinados rivales. "Cuando les das demasiado la pelota a estos equipos, ganan confianza. Tienen muchos jugadores por detrás del balón y te hacen correr mucho, lo que provoca frustración. Después, cuando recuperas la posesión, es mucho más difícil, tanto física como mentalmente, hacer que las cosas funcionen", agregó.

Consultado sobre si las decisiones de Carrick habían perjudicado al equipo, Fernandes evitó responsabilizar directamente al entrenador, aunque insistió en la necesidad de asumir mayores riesgos. "Eso le corresponde decirlo al entrenador y al cuerpo técnico, no a mí. Solo digo que, a veces, tenemos que ser más valientes bajo presión, arriesgarnos a presionar mucho más arriba y tratar de incomodarlos", afirmó.

Michael Carrick asumió la responsabilidad por la derrota

Por su parte, Carrick no ocultó su decepción y reconoció su responsabilidad en el resultado. "Fue más que decepcionante. Todos tenemos que asumir nuestra responsabilidad. Yo asumo al 100 % la responsabilidad por el equipo y por el rendimiento. La responsabilidad termina en mí y estoy absolutamente de acuerdo con eso", declaró el técnico a TNT Sports.

Como 1907 v Manchester United - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Marco Luzzani/GettyImages

Sin embargo, también cuestionó la actitud de sus futbolistas y consideró inaceptable la imagen que dejaron en el campo. "La motivación, la intención, el propósito y la intensidad son aspectos que hay que aportar a un partido de fútbol. Nosotros no lo hicimos", sostuvo.

Carrick insistió en que el equipo no puede elegir cuándo competir al máximo nivel. "No puedes encenderte y apagarte cuando quieres. No puedes decidir cuándo rendir y cuándo no, cuándo darlo absolutamente todo y cuándo no hacerlo. Hasta que no lo hagas, no vas a ganar partidos. No hay excusas. Simplemente, no es aceptable", sentenció.

El futuro de Carrick, en el centro de las dudas

La derrota volvió a poner en entredicho la continuidad del entrenador, que evitó responder directamente si todavía cuenta con el respaldo de la directiva. Jamie Carragher, exdefensor del Liverpool, advirtió en CBS Sports que el resultado podría tener consecuencias importantes para el técnico.

"Es un resultado y una actuación tan malos que podrían tener repercusiones serias para el entrenador. Lamentablemente para él, parece que otro técnico del Manchester United está a punto de caer", comentó el exfutbolista.

Carragher también cuestionó los problemas estructurales que arrastra el club. "¿Por dónde empiezas? ¿Son los propietarios, el entrenador, los fichajes o los jugadores? Nadie parece capaz de hacer que esto funcione", reflexionó.

Carrick consiguió el puesto de entrenador permanente después de conducir al Manchester United hasta la tercera posición tras reemplazar a Ruben Amorim durante la temporada anterior. Sin embargo, los resultados de la campaña 2026/27 están lejos de las expectativas: el equipo apenas ganó dos de sus primeros 11 partidos oficiales.

En ese contexto, la goleada sufrida ante el Como podría convertirse en un punto de inflexión para el futuro del técnico.

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