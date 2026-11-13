¿Bruno Fernandes se va del Manchester United? Esto es lo que se sabe respecto al tema de su renovación

El Manchester United actualmente se encuentra sin entrenador, tras el despido de Michael Carrick. Ahora, fuentes aseguran que Bruno Fernandes habría rechazado una segunda oferta para renovar su contrato con los Reds.

Este artículo fue originalmente publicado por SI FC

Fernandes, cuyo contrato actual expira al final de la temporada, ha estado en conversaciones desde el verano, tratando de pulir los detalles de su extensión. El internacional portugués ya habría rechazado una propuesta del club y aparentemente no habría avanzado mucho en la mesa de negociaciones desde entonces.

Según The Athletic, el United siguió mejorando las condiciones de la segunda oferta, pero Fernandes todavía "no está satisfecho". Los principales puntos de discordia son el salario y la duración del contrato.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Michael Regan/GettyImages

Fernandes está “sopesando su futuro”, pero, según se informa, ambas partes quieren llegar a un acuerdo; solo depende de si pueden llegar a un acuerdo que beneficie al jugador y al club. Los Reds todavía están en el proceso de reducir su masa salarial, y ofrecer una suma deslumbrante a un jugador de 32 años probablemente no se considere un negocio inteligente.

Desde la perspectiva de Fernandes, es fácil imaginar la base de sus exigencias. Después de todo, fue nombrado Futbolista del Año de la FWA, Jugador de la Temporada de la Premier League y Jugador del Año de la PFA por su sensacional campaña 2025-26 en la que rompió el récord de asistencias de la Premier League en una sola temporada.

Luego está también la agitación que se está desarrollando actualmente en Old Trafford. El United despidió a Carrick el jueves y está trabajando rápidamente para incorporar a Mauricio Pochettino, que quería fichar a Fernandes para el Tottenham Hotspur en 2019, como su sucesor.

Los 20 veces campeones ingleses han sumado sólo tres victorias en todas las competiciones esta temporada y se encuentran en la zona de descenso por primera vez en 40 años.

Otra distracción que el United no necesita

Justo cuando el ruido que rodea al United no podía ser más fuerte, el rechazo del contrato de Fernandes se sumaría a la mezcla. Es lo último que necesita el club en un periodo de tanta agitación, especialmente de su capitán.

Ahora más que nunca, los Red Devils necesitan que Fernandes sea una voz tranquilizadora y autoritaria en el vestuario y en el campo. Finalmente estaba recuperando su forma, registrando cuatro participaciones en sus dos últimas salidas, pero esta nueva distracción cobra mucha importancia.

El ruido podría aumentar en enero, cuando Fernandes pueda comenzar a hablar con clubes extranjeros sobre una posible transferencia gratuita.

Manchester United v Aston Villa FC - Premier League 2026/27 | Visionhaus/GettyImages

La buena noticia es que el United tiene la opción de extender el contrato de Fernandes un año más, manteniendo al portugués en Old Trafford hasta junio de 2028. Si activan la opción, podrían evitar un invierno potencialmente complicado.

Sería lo mejor para el United, considerando que los Red Devils deben dedicar toda su energía en la búsqueda de refuerzos que fortalezcan su plantilla. El técnico entrante, que todo parece indicar sería Mauricio Pochettino, necesitará desesperadamente un lateral izquierdo, así como un central y un delantero.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA PREMIER LEAGUE