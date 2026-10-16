Buenas noticias en el FC Barcelona: Flick recupera dos piezas clave para el equipo

El FC Barcelona recibió buenas noticias en la previa de su compromiso frente al Real Betis, por la novena jornada de LaLiga 2026/27: Raphinha y Frenkie de Jong dejaron atrás sus problemas físicos y volvieron a trabajar junto al resto de sus compañeros, por lo que tienen posibilidades de entrar en la convocatoria.

Sin embargo, Hansi Flick evitó confirmar su participación y dejó claro que la decisión dependerá de su evolución y de la evaluación de los servicios médicos del club.

Raphinha, entre la cautela y las ganas de volver

El brasileño sufrió un edema en la parte posterior del muslo derecho el pasado 29 de septiembre, durante su participación con la selección de Brasil en la última fecha FIFA; desde entonces, permaneció al margen mientras avanzaba en su recuperación. Su reincorporación supone un alivio para el cuerpo técnico, aunque el entrenador no pretende acelerar los plazos.

🚨🗣️ 𝗡𝗘𝗪: Hansi Flick: "Raphinha is available to play vs Real Betis." pic.twitter.com/ylfCMeu8p5 — The Touchline | 𝐓 (@TouchlineX) October 16, 2026

Flick reconoció que Raphinha se encuentra en buenas condiciones después de entrenarse con el grupo, pero advirtió que deberá gestionar sus minutos con precaución. Incluso señaló que, si dependiera del propio futbolista, estaría preparado para jugar desde el inicio, pero la intención del alemán es evaluar sus sensaciones antes de definir cuánto puede aportar.

De Jong también está cerca del regreso

La otra novedad es Frenkie de Jong, quien volvió a trabajar con normalidad tras varias semanas de baja. El mediocampista todavía necesita completar los últimos pasos para recibir el alta médica definitiva, aunque el técnico adelantó que podría disponer de minutos frente al conjunto verdiblanco.

Flick destacó la calidad del neerlandés y su compromiso durante los entrenamientos. También dejó abierta la posibilidad de utilizarlo en distintas posiciones, incluso como central, aunque aclaró que no lo probó demasiado en ese puesto; su regreso ampliaría las alternativas para un plantel que necesita administrar esfuerzos durante una etapa exigente del calendario.

El Betis, una prueba que no admite distracciones

Pese a la cercanía del compromiso europeo contra el Paris Saint-Germain por la UEFA Champions League, el próximo martes 20 de octubre, y del Clásico frente al Real Madrid, programado para el domingo 25, Flick insistió en que toda la atención está puesta en el Betis.

El encuentro se disputará este sábado 17 en el estadio de La Cartuja, donde el equipo dirigido por Manuel Pellegrini buscará prolongar su buen rendimiento como local.

El entrenador azulgrana elogió el trabajo del chileno y advirtió sobre la capacidad ofensiva de su rival. Para el Barcelona, recuperar futbolistas es importante, pero también lo será mantener la concentración defensiva ante un adversario que llega con confianza.

FC Barcelona v Getafe CF - LaLiga EA Sports 2026/27 | David Ramos/GettyImages

Flick vuelve a señalar el desgaste del calendario

El alemán reconoció que la acumulación de encuentros es una constante que el equipo afrontó durante las últimas temporadas. Como no puede modificar el calendario, insistió en que la solución pasa por mantener un buen nivel competitivo y confiar en todos los integrantes de la plantilla.

Con Raphinha y De Jong cada vez más cerca de volver, el Barcelona espera recuperar alternativas sin comprometer su estado físico.

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