El futuro de Julián Álvarez podría volver a convertirse en uno de los temas destacados del próximo mercado de fichajes. Según informó TEAMtalk, el delantero del Atlético de Madrid ha despertado nuevamente el interés del Paris Saint-Germain, que comenzaría a analizar alternativas para reforzar su ataque de cara a la segunda mitad de la temporada.

La situación también mantiene en alerta al Arsenal, que desde hace tiempo tiene al campeón del mundo con Argentina entre sus principales objetivos.

El PSG busca alternativas para su ofensiva

De acuerdo al citado medio, el conjunto parisino ya habría realizado nuevas consultas para conocer las condiciones de una posible operación por el delantero. Las recientes lesiones de Désiré Doué y Khvicha Kvaratskhelia, quienes afrontarán bajas de larga duración, han llevado a la directiva francesa a revisar sus opciones en el mercado.

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En París crece el optimismo por su posible fichaje en enero. El delantero argentino quiere salir del Atlético de Madrid, aunque NO tiene intención de forzar su salida, según los últimos informes.



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Aunque la prioridad del PSG pasa por encontrar soluciones para cubrir las ausencias en las bandas, la posibilidad de incorporar a un atacante de las características de Álvarez también está sobre la mesa.

Su versatilidad, capacidad goleadora y experiencia en competiciones internacionales son algunos de los aspectos que despertarían el interés de Luis Enrique.

El Arsenal tampoco pierde de vista al argentino

El interés por el atacante no sería exclusivo del vigente campeón europeo. El Arsenal también seguiría atento a cualquier novedad relacionada con su futuro, ya que Mikel Arteta consideraría que su incorporación podría aportar nuevas variantes a la ofensiva de los Gunners.

El club inglés ya exploró su situación durante el pasado mercado de verano, cuando el nombre de Álvarez también apareció vinculado con el FC Barcelona. En aquella oportunidad, el futbolista mostró su predisposición a estudiar una posible llegada al conjunto catalán, pero el Atlético se mantuvo firme en su postura de no negociar su salida.

Simeone confía en recuperar su mejor versión

Aún así, pese al interés de otros equipos, el panorama para enero no se presenta favorable para una transferencia. De acuerdo con TEAMtalk, la entidad madrileña no tiene intención de desprenderse del argentino a mitad de temporada, mientras que su entorno tampoco contemplaría una salida durante el invierno europeo.

Julián Álvarez podría protagonizar otro movimiento en el mercado europeo | Angel Martinez/GettyImages

Además, Álvarez está recuperando protagonismo en las últimas presentaciones. En sus diez apariciones más recientes entre el Atlético y la selección argentina, ha registrado seis goles y cuatro asistencias, números que reflejaran su mejoría después de un comienzo de campaña complicado.

Tras su actuación en la UEFA Champions League frente al Viking, Diego Simeone volvió a respaldarlo públicamente: "Estoy feliz con él. Lo quiero como persona y lo voy a respaldar como futbolista. Para llegar a donde queremos, necesitamos al mejor Julián Álvarez", sentenció.

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