Carrick habla sobre su continuidad en el Manchester United tras la épica remontada ante la Roma

El Manchester United rompió una racha de nueve partidos sin conocer la victoria este martes 3 de noviembre. Los Red Devils se impusieron por marcador de 3-2 a la Roma en la Champions League, con doblete de Matheus Cunha y gol de Bruno Fernandes.

Después de cinco derrotas y cuatro empates, este triunfo es oxígeno puro para Michael Carrick, cuya continuidad al frente de los Red Devils ha sido cuestionada en las últimas semanas.

Al final del encuentro, el técnico compartió sus impresiones tras conseguir la épica remontada ante el equipo italiano.

Manchester United v AS Roma - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD4 | Gary Oakley/MB Media/GettyImages

Carrick consideró que este duelo fue "complicado" y elogió la calidad de la Roma, al cual consideró "un equipo realmente muy bueno".

El entrenador inglés se mostró autocrítico y aseguró que ellos mismos se "crearon algunos problemas", pero al final pudieron reaccionar para llevarse los tres puntos.

Nosotros mismos nos creamos algunos problemas. En cierto modo, es comprensible dada la racha que llevamos: hubo algo de ansiedad y, por momentos, algunos nervios (...) los chicos estuvieron fantásticos en la segunda mitad. Siguieron insistiendo, no se desanimaron y, al final, obtuvieron exactamente lo que merecían Michael Carrick

Michael Carrick sobre su futuro con el Man Utd: "No tengo una bola de cristal"

Carrick tuvo palabras de aprecio para la afición del Manchester United, la cual siguió apoyando al equipo en Old Trafford a pesar de que el equipo iba perdiendo 2-1 al minuto 82.

Cuando se le cuestionó sobre su futuro con los Red Devils, el estratega inglés evitó dar una respuesta concreta y se enfocó en el próximo compromiso en la Premier League ante el Aston Villa.

No tengo una bola de cristal para saber qué pasará después. Pasamos al fin de semana, tenemos un partido muy importante aquí contra el Aston Villa, para el que tenemos que prepararnos bien Michael Carrick

El Man Utd recibirá al Aston Villa este domingo 8 de noviembre en duelo de la jornada 10 de la liga inglesa.