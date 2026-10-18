Carrick manda un mensaje de esperanza ante la crisis del Manchester United: "Somos un grupo fuerte"

El Manchester United se encuentra en un momento complicado al inicio de la temporada. Los Red Devils se encuentran en el puesto 13 de la Premier League y suman seis encuentros sin ganar en todas las competiciones. En este periplo, el equipo dirigido por Michael Carrick suma tres derrotas y tres empates. Este fin de semana, el conjunto mancuniano no pudo pasar del 1-1 ante el Leeds United.

La presión continúa creciendo y el puesto de Carrick parece estar en riesgo permanente. Tras una semana marcada por el empate en casa ante el Tottenham y la derrota ante el Atlético de Madrid en la Champions League, que culminó con las explosivas declaraciones de Lisandro Martínez, el Man Utd sigue en picada.

Este domingo, los Red Devils abrieron el marcador al minuto 35, con gol de Bryan Mbeumo, pero The Whites consiguieron igualar el marcador al 51, con anotación de Dominic Calvert-Lewis.

Al final del encuentro, Carrick habló sobre el empate contra el Leeds United. El estratega inglés calificó el duelo como "difícil para ambos equipos" y, a pesar del resultado, rescató que "hubo momentos y tramos en los que jugamos realmente bien".

Hay aspectos positivos que podemos rescatar. Tuvimos que esforzarnos mucho. Me siento orgulloso de los chicos por cómo afrontaron la situación en circunstancias difíciles. Un punto es un punto... es un paso adelante para nosotros Michael Carrick

El Manchester United no pudo pasar del empate ante el Leeds United | NurPhoto/GettyImages

Carrick sobre la decepcionante temporada del Manchester United: "Las cosas no han salido como esperábamos"

Sobre el ambiente enrarecido que el equipo experimentó en los últimos días, tras la derrota ante el Atlético de Madrid y las críticas a la institución por parte de Lisandro Martínez, Carrick destacó la unidad del grupo y se mostró optimista de cara al futuro.

Las cosas no nos han salido como esperábamos, en parte por nuestra propia responsabilidad, y en parte por otros factores, incluida la suerte en momentos puntuales. La forma en que hemos afrontado el partido de hoy me da mucha confianza de cara al futuro: somos un grupo fuerte y, si seguimos construyendo sobre esta base, sumada a la calidad que ya tenemos en la plantilla, lograremos ganar partidos Michael Carrick

The points are shared on the road. pic.twitter.com/MNFOniO4X2 — Manchester United (@ManUtd) October 18, 2026

El Manchester United regresará a la actividad este miércoles 21 de octubre cuando se mida ante el Como en la tercera jornada de la UEFA Champions League.