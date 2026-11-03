Carrick respalda a Lisandro Martínez tras su expulsión en el Manchester United

La expulsión de Lisandro Martínez en la derrota del Manchester United por 2-0 frente al Chelsea generó cuestionamientos sobre el rendimiento y la actitud del defensor. Sin embargo, Michael Carrick no dudó en respaldarlo públicamente y descartó cualquier malestar con el futbolista, que atraviesa un momento complicado tanto a nivel individual como colectivo en el conjunto inglés.

Consultado sobre si se había sentido decepcionado por la actuación del argentino, el entrenador fue contundente: "No". De esta manera, evitó alimentar las críticas contra el zaguero y dejó en claro que su confianza en él permanece intacta, pese al error que terminó condicionando el encuentro disputado en Stamford Bridge.

Carrick no cuestiona el compromiso de Martínez

El técnico profundizó su postura durante la conferencia de prensa previa al compromiso frente a la Roma por la UEFA Champions League. Allí, insistió en que no tiene dudas sobre la predisposición del defensor ni sobre la entrega del resto de sus compañeros, incluso en un escenario deportivo que comienza a generar preocupación dentro del club.

"No tengo preocupaciones sobre su compromiso en absoluto. El vestuario está en un buen lugar. Ya lo dije antes: el compromiso de los jugadores hacia el club y hacia mí no lo cuestiono para nada", explicó Carrick.

⚠️🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿🇦🇷 Michael Carrick, sobre el nivel de Lisandro Martínez:



“NO TENGO NINGUNA PREOCUPACIÓN sobre el compromiso en absoluto. Las cosas suceden en el fútbol.



Hacés cosas, a veces tomás una decisión, a veces cometés errores, a veces no te va bien. Pero el compromiso no es un… pic.twitter.com/I2u1ZncEGv — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 2, 2026

Además, reconoció que el equipo necesita mejorar determinados aspectos de su funcionamiento y tomar mejores decisiones durante los partidos. Sin embargo, diferenció esas cuestiones futbolísticas de la actitud de los integrantes del plantel. Para el entrenador, la falta de resultados no responde a una ausencia de compromiso por parte de sus dirigidos.

La expulsión que complicó al Manchester United

La acción que dejó a Martínez fuera del encuentro ante el Chelsea ocurrió durante el segundo tiempo. El argentino recibió una segunda tarjeta amarilla después de impactar con el brazo en el rostro de Wesley Fofana, en una disputa dentro del área que también terminó con un penal para los locales.

Cole Palmer convirtió desde los doce pasos y amplió la ventaja de los Blues, que previamente se habían adelantado gracias a un tanto de Morgan Rogers. La expulsión del defensor representó un golpe para las aspiraciones del United, que no consiguió reaccionar y terminó sumando una nueva derrota.

Después del encuentro, Carrick había evitado profundizar sobre la jugada al reconocer que todavía no había visto la acción en detalle. En esta oportunidad, volvió a esquivar los cuestionamientos individuales y prefirió concentrarse en la preparación del siguiente compromiso.

Martínez podrá jugar ante la Roma, pero se perderá otro partido

Manchester United Training Session And Press Conference - UEFA Champions League 2026/27 League Phase | Zohaib Alam/GettyImages

En medio de este panorama, el defensor tendrá la oportunidad de volver a competir inmediatamente. Martínez estará disponible para el encuentro de este martes frente a la Roma, correspondiente a la cuarta jornada de la fase de liga de la Champions League, que se disputará en Old Trafford.

La suspensión por su expulsión, en cambio, tendrá consecuencias en el campeonato inglés. El entrerriano no podrá participar del próximo compromiso de Premier League ante el Aston Villa, previsto para el próximo domingo 8 de noviembre.

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