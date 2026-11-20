La temporada 2026 de la Major League Soccer entró en su etapa decisiva con el comienzo de los playoffs, que definirán al próximo campeón el 18 de diciembre.

En ese contexto, mientras los equipos se preparan para definir al próximo ganador del torneo, la Asociación de Jugadores de la MLS dio a conocer una actualización salarial que volvió a situar a Lionel Messi como el futbolista mejor remunerado de la competencia, por delante de figuras como Robert Lewandowski y Antoine Griezmann, entre otros.

Para seguir comparándolos, hablaremos de sus contratos y salarios en cada uno de los clubes.

¿Cuál es el salario de Lionel Messi en el Inter Miami?

Según la última actualización publicada por la Asociación, el delantero argentino percibe una compensación garantizada de 28.333.333 dólares anuales, una cifra que lo mantiene considerablemente por encima del resto de las figuras del campeonato.

El capitán del Inter Miami conserva el liderazgo que consiguió desde su desembarco en julio de 2023. Su contrato, extendido hasta el final de la temporada 2028, contempla un salario base de 25 millones de dólares y otros ingresos garantizados.

⚠️🇦🇷🇺🇸 La MLS informó los SALARIOS de TODOS LOS JUGADORES de la liga en este 2026.



💰 ¿El Top 10 de ARGENTINOS? Así:



1) Lionel Messi - USD 28.3M.

2) Rodrigo De Paul - USD 9.6M.

3) Germán Berterame - USD 3.8M.

4) Nicolás Fernández Mercau - USD 3.6M.

5) Cristian Espinoza - USD… pic.twitter.com/br65BbGqKr — Ataque Futbolero (@AtaqueFutbolero) November 19, 2026

Lewandowski, el segundo con mayores ingresos

Robert Lewandowski aparece en el segundo lugar de la clasificación después de incorporarse al Chicago Fire procedente del FC Barcelona. El delantero polaco percibe 19.510.000 dólares por temporada, con un salario base de 16 millones.

Su llegada representa uno de los movimientos más importantes del mercado de la MLS y le permitió instalarse directamente entre los futbolistas mejor remunerados del campeonato. Sin embargo, todavía se encuentra a unos 8,8 millones de dólares de Messi, quien conserva una ventaja considerable en el ranking.

Griezmann completa el podio salarial, ¿cuánto percibe el francés?

Antoine Griezmann, que llegó al Orlando City después de su etapa en el Atlético de Madrid, ocupa el tercer puesto con una compensación garantizada de 13.938.354 dólares anuales.

De esta manera, el delantero se ubica por delante de otros nombres reconocidos del campeonato. Su diferencia con Messi supera los 14 millones de dólares, mientras que Lewandowski también mantiene una ventaja cercana a los 5,6 millones.

Son Heung-min, otra estrella entre los mejores pagados

El delantero surcoreano Son Heung-min también integra el grupo de los futbolistas con mayores ingresos de la MLS. Desde su llegada al Los Angeles FC, el exjugador del Tottenham se convirtió en una de las principales figuras de la franquicia y ocupa el cuarto puesto del ranking salarial.

Su compensación garantizada alcanza los 11.152.852 dólares anuales, una cifra que lo ubica por encima de otros referentes internacionales que participan en la competencia.

Embolo y De Paul, completan el top seis de los mejores pagos

Breel Embolo aparece en el quinto lugar de la clasificación después de incorporarse al Atlanta United. El delantero suizo percibe 10.811.400 dólares por temporada, por lo que también forma parte del grupo de jugadores que superan los 10 millones anuales.

Messi y De Paul se ubican entre los seis futbolistas mejor pagados de la MLS | Megan Briggs/GettyImages

Detrás aparece Rodrigo De Paul, compañero de Lionel Messi en el Inter Miami, quien percibe 9.688.320 dólares anuales, de los cuales 7.569.000 corresponden a su salario base. De esta manera, el mediocampista argentino se ubica en la sexta posición y completa el grupo de los seis futbolistas mejor remunerados.

La diferencia entre ambos campeones del mundo es considerable: Messi cobra cerca de 18,7 millones de dólares más por temporada que su compañero.

¿Cuánto ganan las principales estrellas de la MLS?

Futbolista Equipo Compensación anual Lionel Messi Inter Miami 28.333.333 USD Robert Lewandowski Chicago Fire 19.510.000 USD Antoine Griezmann Orlando City 13.938.354 USD Son Heung-min LAFC 11.152.852 USD Breel Embolo Atlanta United 10.811.400 USD Rodrigo De Paul Inter Miami 9.688.320 USD

*Cifras aportadas por Capology