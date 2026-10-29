Chelsea vs Manchester United: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea recibe al Manchester United este sábado 31 de octubre en Stamford Bridge por la novena fecha de la Premier League. Un clásico del fútbol inglés que llega en un momento delicado para ambos, con el local que no logra sostener su buen momento y una visita hundido en una crisis profunda que podría costarle el puesto a su entrenador.

El Chelsea parecía haber encontrado el rumbo tras golear 5-1 al Bournemouth y ganar 2-0 en la cancha del Everton, pero en la última semana sufrió dos cachetazos. El sábado perdió 2-0 el derbi ante el Tottenham en Stamford Bridge y el miércoles quedó eliminado de la Copa de la Liga en Anfield frente al Liverpool en los penales. Los Blues son quintos en la Premier con 13 puntos.

Peor está el Manchester United, que suma ocho partidos sin ganar en todas las competiciones. Viene de sufrir dos durísimas goleadas, ante 4-1 ante el Como por Champions y 0-3 en Old Trafford frente al Bournemouth. Michael Carrick terminó el partido emocionado, aplaudido por la hinchada, en lo que muchos interpretaron como una posible despedida. El United es 16° con 7 puntos, a cuatro del descenso.

A continuación, toda la información sobre este clásico de la Premier League.

Pronóstico SI

Es un clásico y los clásicos son partidos aparte. Si bien el Chelsea llega algo más de aire que el United, los dos tienen mucho para perder en este duelo. La incógnita pasa por saber cuánto arriesgará cada uno.

Si el United logra hacer pie y no irse al descanso en desventaja, podría llegar a sacar un buen resultado de Stamford Bridge.

Pronóstico: Chelsea 0-1 Manchester United

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Manchester United?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 31 de octubre

Hora: 08:30 EE.UU (Este), 06:30 MEX, 13:30 ESP

Árbitro: Peter Bankes

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Manchester United (últimos cinco partidos)

Chelsea : 2

: 2 Empates : 1

: 1 Manchester United: 2

Último partido entre ambos: 18/04/2026 - Chelsea 0-1 Manchester United - Premier League 2025/26, Fecha 33

Chelsea v Manchester United - Premier League | Julian Finney/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Manchester United Liverpool 1 (6)-(5) 1 Chelsea 28/10/26 Manchester United 0-3 Bournemouth 25/10/26 Chelsea 0-2 Tottenham 24/10/26 Como 4-1 Manchester United 21/10/26 Everton 0-2 Chelsea 17/10/26 Leeds 1-1 Manchester United 18/10/26 Chelsea 5-1 Bournemouth 10/10/26 Atlético de Madrid 2-0 Manchester United 13/10/26 Brentford 3-0 Chelsea 18/09/26 Manchester United 1-1 Tottenham 10/10/26

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Últimas noticias del Chelsea

João Pedro, máximo goleador del equipo con cinco goles y tres asistencias en esta Premier, es la gran baja para el sábado debido a una lesión en la rodilla. Tampoco podrán jugar Emiliano Martínez, quien se recupera de una fractura de mandíbula, ni Reece James, operado de la rodilla. Cole Palmer regresa tras su expulsión ante Tottenham luego de haber cumplido la sanción en Anfield.

En el arco, Penders se ganó la confianza tras su error ante el Tottenham con una gran actuación frente a Liverpool. Estêvão presiona para ganarse un lugar en el once tras la floja actuación de Geovany Quenda en el derbi.

Everton v Chelsea FC - Premier League 2026/27 | Richard Martin-Roberts - CameraSport/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Caicedo, Henderson, Hato; Palmer, Quenda; Rogers.

Últimas noticias del Manchester United

De lo único que se habla en Old Trafford es de la posible salida de Carrick. El club no confirmó ningún cambio, por lo que en principio seguirá en el banco el sábado. La prensa inglesa ya menciona a Eddie Howe y Julian Nagelsmann como posibles reemplazantes. La otra gran incógnita es Bruno Fernandes. Tras quedarse en el banco todo el partido ante el Bournemouth, se intuye que el capitán volverá a ser titular en Stamford Bridge.

Benjamin Šeško, Luke Shaw, Manuel Ugarte y Kobbie Mainoo están fuera, y Marcus Rashford es duda por un problema en la cadera.

Manchester United v AFC Bournemouth - Premier League 2026/27 | Dan Istitene/GettyImages

Posible alineación del Manchester United (4-2-3-1): Lammens; Dalot, Yoro, Maguire, Heaven; Baleba, Tielemans; Amad, Bruno Fernandes, Mount; Mbeumo.

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