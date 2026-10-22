Chelsea vs Tottenham: previa, predicciones y alineaciones

El Chelsea recibe al Tottenham este sábado 24 de octubre en Stamford Bridge en el marco de la octava fecha de la Premier League. Se juega uno de los grandes derbis de Londres entre dos equipos que viven realidades opuestas: los Blues llegan en levantada y se metieron entre los cuatro primeros, mientras que los Spurs siguen peleando en la parte baja de la tabla.

El equipo de Xabi Alonso encadenó dos triunfos que le cambiaron la cara a su temporada. Después de golear 5-1 al Bournemouth, el sábado venció 2-0 a Everton a domicilio en un partido en el que Pedro Neto fue la gran figura con un doblete. Se trató del primer triunfo como visitante bajo el mando de Xabi Alonso y también la primera valla invicta del equipo en 22 partidos de Premier.

Los Spurs, por su parte, consiguieron el lunes su primer triunfo de la temporada en Premier al vencer 3-1 al Coventry con goles de James Maddison, Omar Marmoush y Ben Davies. Con ese resultado salió del fondo de la tabla y quedó 16° con 6 puntos. Hasta entonces, el equipo de Roberto De Zerbi había sumado tres empates y tres derrotas, el peor arranque de su historia en la Premier, pese a haber invertido unos 370 millones de euros en el mercado de verano.

A continuación, toda la información sobre este gran derbi de la Premier League.

Pronóstico SI

El Chelsea llega con confianza y con un ataque muy peligroso con Neto, Cole Palmer, João Pedro y Morgan Rogers. La lesión de Dibu Martínez abre un interrogante, con el joven Mike Penders haciendosu debut como titular en la Premier. El Tottenham se mostró más ofensivo con el regreso de Maddison y Dejan Kulusevski, pero su defensa sigue siendo muy frágil, sobre todo fuera de casa.

La historia reciente favorece al local. Chelsea ganó los últimos cinco derbis oficiales ante los Spurs y todo hace indicar que el equipo de Alonso estirará su buen momento.

Pronóstico: Chelsea 3-1 Tottenham

¿A qué hora se juega el Chelsea vs Tottenham?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 24 de octubre

Hora: 12:30 EE.UU (Este), 10:30 MEX, 18:30 ESP

Árbitro: Chris Kavanagh

Historial de enfrentamientos directos entre el Chelsea y el Tottenham (últimos cinco partidos)

Chelsea : 4

: 4 Empates : 0

: 0 Tottenham: 1

Último partido entre ambos: 01/08/2026 - Chelsea 1-2 Tottenham - Amistoso Pretemporada

Chelsea v Tottenham Hotspur - Pre Season Friendly - Accor Stadium | Robbie Stephenson - PA Images/GettyImages

Últimos 5 partidos

Chelsea Tottenham Everton 0-2 Chelsea 17/10/26 Tottenham 3-1 Coventry 19/10/26 Chelsea 5-1 Bournemouth 10/10/26 Manchester United 1-1 Tottenham 10/10/26 Brentford 3-0 Chelsea 18/09/26 Tottenham 2-3 Aston Villa 19/09/26 Chelsea 2-2 Hull City 12/09/26 Liverpool 3-1 Tottenham 15/09/26 Chelsea 6-3 Leeds United 09/09/26 Tottenham 0-0 Everton 12/09/26

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Últimas noticias del Chelsea

La gran baja es Emiliano Martínez, quien sufrió una fractura de mandíbula ante el Everton y ya fue operado. El arquero argentino estará fuera hasta noviembre, por lo que Penders tendrá su gran oportunidad. Reece James fue operado de la rodilla y estará varios meses afuera, Pep Chavarría es duda por un golpe en un entrenamiento y Jamie Gittens y Emmanuel Emegha siguen lesionados. Malo Gusto, que se perdió el último partido por un virus, estaría disponible.

En lo deportivo, el Chelsea vive su mejor momento de la temporada y se metió en la zona de Champions League. Alonso destacó la madurez que mostró el equipo en Liverpool y celebró haber cortado la larga racha sin mantener la valla invicta. Después del derbi, los Blues visitarán al Liverpool por la Carabao Cup y recibirán al Manchester United en la Premier.

Everton v Chelsea - Premier League - Hill Dickinson Stadium | Mike Egerton - PA Images/GettyImages

Posible alineación del Chelsea (3-4-2-1): Penders; Acheampong, Lacroix, Colwill; Neto, Henderson, Caicedo, Hato; Palmer, Rogers; João Pedro.

Últimas noticias del Tottenham

De Zerbi no podrá contar con Rodrigo Bentancur, suspendido por tres partidos tras su expulsión ante el Manchester United. Tampoco estarán Lucas Bergvall ni Savinho, ausentes ante Coventry. La buena noticia es que Pedro Porro, que se perdió el último mes por una lesión en el isquiotibial, llegaría para el derbi. Caso contrario, Archie Gray volverá a ocupar el lateral derecho.

La gran noticia de la semana fue el regreso de Kulusevski tras 526 días sin jugar, y el de Maddison, que volvió a marcar ante su ex club. De todos modos, la presión sobre De Zerbi no cede. El equipo se salvó del descenso por apenas dos puntos la temporada pasada y el triunfo ante el Coventry fue apenas el segundo en sus últimos siete partidos en todas las competiciones.

Tottenham Hotspur v Coventry City - Premier League 2026/27 | Harry Murphy - Danehouse/GettyImages

Posible alineación del Tottenham (3-4-2-1): Kinský; Van Hecke, Tosin, Van de Ven; Porro, Tonali, Gallagher, Robertson; Maddison, Kudus; Solanke.

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