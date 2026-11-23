La tarde del domingo 22 de noviembre, en la cancha del estadio Akron, las Chivas Rayadas de Guadalajara y la Máquina Celeste de la Cruz Azul se enfrentaron en un partido que marcaría el rumbo de la liguilla.

Con un solitario, pero extraordinario gol de Efraín Álvarez al minuto 21 de la primera mitad, el Rebaño Sagrado venció 1-0 al conjunto cementero, quitándoles el privilegio de acabar el torneo como punteros, puesto que, gracias a ese triunfo, las Chivas culminaron el semestre como líderes del Apertura 2026.

Además, el gol de Efraín Álvarez permitió también que las Chivas pusieran punto final a una racha de tres largos años sin poder vencer a la Máquina Celeste de la Cruz Azul. Una cuenda pendiente saldada por partida doble.

¿Cuándo fue la última vez que las Chivas acabaron un torneo como líderes?

La última vez que las Chivas terminaron una temporada regular como los líderes de la tabla general, fue en el torneo de Apertura 2011, cuando, pese a tener tres entrenadores diferentes en todo el semestre, lograron sumar 30 puntos y se quedaron con el primer lugar.

Esto provocó que, en la instancia de los cuartos de final, se enfrentarán a unos Gallos Blancos de Querétaro que, en papel, parecían ser un rival fácil de vencer, pero en la cancha las cosas ocurrieron de otra manera.

Dirigidos por José Saturnino Cardozo, y con un viejo conocido de las Chivas en el eje del ataque de los Gallos: Adolfo, el ‘Bofo’ Bautista, la escuadra queretana sorprendió a propios y a extraños.

Ganaron 1-0 la ida, en la cancha del estadio La Corregidora, y la vuelta, en el Akron, con la fanaticada del Rebaño Sagrado alentando desde el primer minuto, sacaron un tenso empate a cero goles, y así el Querétaro avanzó a semifinales.

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