El Chivas vs Cruz Azul del próximo domingo, en la cancha del estadio Akron, correspondiente a la fecha número 17 por el torneo de Apertura 2026, pinta para ser uno de los encuentros más interesantes de la jornada.

¿Motivos? Sobran. Más allá de la conocida rivalidad entre estos dos clubes y el nivel de sus respectivas plantillas, el Chivas vs Cruz Azul, en esta ocasión, podría definir una serie de cosas en el Apertura 2026 que enumeramos para ustedes a través de este artículo.

3. El rival en cuartos de final

A Cruz Azul le basta con ganar para asegurar el liderato de la competencia | Simon Barber/GettyImages

Si bien es verdad que tanto Chivas como Cruz Azul ya aseguraron su boleto a la liguilla, el triunfo los dejaría en una mejor posición respecto al rival al cual se enfrentarían en los cuartos de final.



A Cruz Azul le basta con ganar para enfrentarse al peor clasificado en la fiesta grande del fútbol mexicano. Una verdadera ventaja, si tomamos en cuenta el nivel de las plantillas y el momento en el que llegan.

2. La localía para la vuelta en caso de enfrentarse en la liguilla

Cruz Azul y Chivas se enfrentaron en la liguilla del Clausura 2026 | Simon Barber/GettyImages

Si bien es verdad que en la Liga MX el gol de visitante no cuenta como factor de desempate, cerrar de local siempre ayuda. No es lo mismo manejar cierta ventaja o buscar una remontada en casa que en patio ajeno.



El Cruz Azul vs Chivas del próximo domingo definiría quién acabaría mejor posicionado en la tabla general, por ende, quién cerraría como local en caso de enfrentarse en la liguilla.

1. El liderato del Apertura 2026

El Cruz Azul vs Chivas definiría al líder del Apertura 2026 | NurPhoto/GettyImages

Sin lugar a dudas, la principal razón por la que el Chivas vs Cruz Azul pinta para ser uno de los duelos más atractivos de la jornada, más allá del nivel de ambas plantillas, es la disputa por el liderato de la competencia.



Al Cruz Azul le basta con ganar para amarrar el primer lugar en la tabla general, lo que le otorgaría importantes ventajas en su búsqueda por el anhelado bicampeonato del fútbol mexicano.

MÁS NOTICIAS SOBRE LA LIGA MX