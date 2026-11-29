Chivas vs Pachuca: previa, predicciones y alineaciones
Se disputa la vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Pachuca en el Estadio Akron en un duelo que definirá quien avanzará a la ronda de semifinales.
De esa manera, les compartimos la información más detallada acerca de este compromiso que será muy interesante entre el líder general y el equipo que se unió a la Liguilla en el último sitio.
Pronóstico SI Fútbol
Se espera un encuentro muy disputado, pero en esta oportunidad vemos con mayores posibilidades de avanzar a semifinales al conjunto rojiblanco por su posición en la tabla general, además, ha sabido cómo jugarle al cuadro hidalguense en sus últimos compromisos.
Por ende, creemos que el Guadalajara puede avanzar por la mínima diferencia e incluso por empate en el global que como sabemos tienen la ventaja por ser líderes.
Chivas 2-1 Pachuca
¿A qué hora se juega el Chivas vs Pachuca?
- Ciudad: Zapopan
- Estadio: Akron
- Fecha: domingo 29 de noviembre
- Hora: 20:07 EE.UU (Este), 19:07 MX
Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Pachuca (últimos cinco enfrentamientos)
- Chivas:
- Empate:
- Pachuca:
- Último partido entre ambos: 26/11/26 - Pachuca Chivas - Liga MX
Últimos 5 partidos
Chivas
Pachuca
Pachuca 2-1 Chivas
Pachuca 2-1 Chivas
Chivas 1-0 Cruz Azul
Pachuca 2-0 Toluca
León 1-1 Chivas
Atlas 1-4 Pachuca
Chivas 4-2 Atlante
Pachuca 3-0 Tigres
Monterrey 0-1 Chivas
América 1-2 Pachuca
¿Cómo ver el Chivas vs Pachuca por Televisión y Streaming online?
Países
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México
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Últimas noticias de Chivas
El líder de la fase regular fue sorprendido en Hidalgo y cayeron 2-1 tras el autogol de Eduardo Bauermann y el doblete de Oussama Idrissi.
El equipo comandado por Gabriel Milito tendrá que ganar por al menos un gol de diferencia si quiere mantenerse en competencia, cualquier otro resultado lo dejará fuera del certamen.
La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Santiago Sandoval.
Últimas noticias de Pachuca
El atacante marroquí Oussama Idrissi fue el héroe de los Tuzos en el partido de ida en la Bella Airosa, con su doblete se llevan la ventaja a Guadalajara 2-1.
Sin embargo, no podrá ser parte del juego de vuelta debido a que fue expulsado, al momento de celebrar su segundo gol hacía la banca rival el árbitro lo consideró como gesto ofensivo sacándole la segunda amarilla y expulsándolo al 90+5'.
La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Kenedy; Salomón Rondón.
Benjamín Guerra es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Tiene una trayectoria de más de una década colaborando en los medios de comunicación tradicionales y digitales en el sector regional, nacional e internacional como escritor deportivo especializado en fútbol.