Se disputa la vuelta de cuartos de final del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX entre el Club Deportivo Guadalajara y el Club Pachuca en el Estadio Akron en un duelo que definirá quien avanzará a la ronda de semifinales.

De esa manera, les compartimos la información más detallada acerca de este compromiso que será muy interesante entre el líder general y el equipo que se unió a la Liguilla en el último sitio.

Pronóstico SI Fútbol

Se espera un encuentro muy disputado, pero en esta oportunidad vemos con mayores posibilidades de avanzar a semifinales al conjunto rojiblanco por su posición en la tabla general, además, ha sabido cómo jugarle al cuadro hidalguense en sus últimos compromisos.

Por ende, creemos que el Guadalajara puede avanzar por la mínima diferencia e incluso por empate en el global que como sabemos tienen la ventaja por ser líderes.

Chivas 2-1 Pachuca

¿A qué hora se juega el Chivas vs Pachuca?

Ciudad: Zapopan

Estadio: Akron

Fecha: domingo 29 de noviembre

Hora: 20:07 EE.UU (Este), 19:07 MX

El Estadio Akorn será la sede del partido de vuelta | ULISES RUIZ/GettyImages

Historial de enfrentamientos directos entre Chivas vs Pachuca (últimos cinco enfrentamientos)

Chivas:

Empate :

: Pachuca:

Último partido entre ambos: 26/11/26 - Pachuca Chivas - Liga MX

Últimos 5 partidos

Chivas Pachuca Pachuca 2-1 Chivas Pachuca 2-1 Chivas Chivas 1-0 Cruz Azul Pachuca 2-0 Toluca León 1-1 Chivas Atlas 1-4 Pachuca Chivas 4-2 Atlante Pachuca 3-0 Tigres Monterrey 0-1 Chivas América 1-2 Pachuca

¿Cómo ver el Chivas vs Pachuca por Televisión y Streaming online?

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Últimas noticias de Chivas

Terminan los primeros 90 minutos de la serie.



¡JUNTOS HASTA EL FINAL EN LA CASA DE LOS MEXICANOS POR EL PASE A LA SEMIFINAL! 🫂



🔜 Nos vemos el domingo en el @EstadioAKRON 🔴⚪️ pic.twitter.com/KTdEgmZcor — CHIVAS (@Chivas) November 27, 2026

El líder de la fase regular fue sorprendido en Hidalgo y cayeron 2-1 tras el autogol de Eduardo Bauermann y el doblete de Oussama Idrissi.

El equipo comandado por Gabriel Milito tendrá que ganar por al menos un gol de diferencia si quiere mantenerse en competencia, cualquier otro resultado lo dejará fuera del certamen.

La posible alineación de Chivas (3-4-2-1): Raúl Rangel; Daniel Aguirre, Diego Campillo, José Castillo; Richard Ledezma, Fernando González, Omar Govea, Bryan González; Roberto Alvarado, Efraín Álvarez; Santiago Sandoval.

Últimas noticias de Pachuca

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Idrissi hizo esto durante el duelo ante Chivas y salió expulsado. Se pierde el partido de vuelta. 😤@pablo_LMtz pic.twitter.com/VEkCrQdaK4 — DIARIO RÉCORD (@record_mexico) November 27, 2026

El atacante marroquí Oussama Idrissi fue el héroe de los Tuzos en el partido de ida en la Bella Airosa, con su doblete se llevan la ventaja a Guadalajara 2-1.

Sin embargo, no podrá ser parte del juego de vuelta debido a que fue expulsado, al momento de celebrar su segundo gol hacía la banca rival el árbitro lo consideró como gesto ofensivo sacándole la segunda amarilla y expulsándolo al 90+5'.

La posible alineación de Pachuca (4-2-3-1): Carlos Moreno; Jorge Berlanga, Eduardo Bauermann, Sergio Barreto, Francisco Venegas; Alan Bautista, Christian Rivera; Nicolás Vallejo, Rodolfo Pizarro, Kenedy; Salomón Rondón.