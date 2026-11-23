Terminar como líder del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX implicará una responsabilidad muy fuerte, la de ser el rival del equipo con mejor cierre de la fase regular con cuatro victorias consecutivas.

Los Tuzos finalizaron el certamen con cuatro triunfos en fila y ante rivales importantes, en la Jornada 14 vencieron a las Águilas en el Coloso de Santa Úrsula, en la 15 derrotaron a los felinos en casa, en la Fecha 16 a los rojinegros y en la última a los Diablos Rojos.

Las cuatro grandes victorias de Tuzos en el Apertura 2026

Pachuca venció a América en la Fecha 14 | Manuel Velasquez/GettyImages

En la Fecha 14 el conjunto hidalguense mostró personalidad para jugar como visitante. Supo resistir los momentos de presión del Ave y encontró espacios para lastimar mediante la calidad individual de Idrissi y la presencia ofensiva de Salomón Rondón, así como sobreponerse ante Guillermo Almada, su extécnico que los conoce muy bien.

Alan Bautista adelantó al equipo, Henry Martín consiguió el empate para los locales al inicio del segundo tiempo y Oussama Idrissi marcó el gol de la victoria 1-2 al minuto 74.

Quizá fue uno de los partidos más completos del equipo en este cierre. Rondón volvió a demostrar su importancia como referencia ofensiva, mientras que el equipo aprovechó los espacios y fue contundente.

Pachuca goleó a los Tigres UANL | Jam Media/GettyImages

Para la Jornada 15 si bien es cierto que los felinos estuvieron en una versión no muy poderosa no dejan de ser un rival de consideración que no supo encontrar respuestas ante la intensidad y el funcionamiento colectivo de los Tuzos.

Salomón Rondón marcó al minuto 42 y firmó su doblete al 53, mientras que Robert Nunes sentenció el encuentro al 69 para el 3-0.

Pachuca venció a Atlas en la Jornada 16 | Jam Media/GettyImages

En la Jornada 16, los Tuzos volvieron a demostrar su poder ofensivo aun cuando los rojinegros lograron acercarse en el marcador, la visita manto el control emocional y encontraron dos goles más para asegurar una victoria contundente en el Jalisco.

Manuel Capasso marcó en propia puerta para adelantar a Pachuca. Oussama Idrissi amplió la ventaja al minuto 12. En el segundo tiempo Capasso descontó al 51. Más tarde Salomón Rondón anotó de penal al 75 y Eduardo Dos Santos cerró la goleada 1-4 al 90+2.

Pachuca venció a Toluca | Agustin Cuevas/GettyImages

En la última fecha, Tuzos cerró la fase regular con otra victoria ante un rival de jerarquía como lo es el Deportivo Toluca. Fue un partido en el que mantuvo su solidez defensiva y encontró la manera de resolverlo en momentos importantes. Con goles de Alan Bautista y el goleador Salomóm Rondón, ganaron 2-0 en casa.

De esa manera, llegaron a cuatro victorias seguidas y son el mejor equipo enrachado del certamen y uno de los rivales más temidos por los clubes que se debaten el liderato general.