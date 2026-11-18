El último parón internacional de 2026 llegó a su fin y los jugadores ya vuelven a sus respectivos clubes para encarar el cierre del año. El Barcelona, para esta fecha FIFA, tuvo nueve futbolistas convocados por sus selecciones, ocho de ellos en el marco de la Nations League, cuya fase de grupos concluyó y ya se conocen los clasificados a los cuartos de final. Raphinha, por su parte, disputó un amistoso contra Japón con Brasil.

1. España: Joan Garcia, Pau Cubarsí, Fermín López, Pedri y Lamine Yamal

Cubarsi fue titular en los dos partidos de este parón internacional | David Ramos - UEFA/GettyImages

República Checa 0-2 España

España 2-3 Inglaterra



La selección de Luis de la Fuente le ganó 2-0 a República Checa y cayó 3-2 contra Inglaterra, resultado que puso fin a su racha de 43 partidos invicta. Lamine Yamal fue baja en Praga por molestias físicas, pero disputó los 90 minutos en el Metropolitano, donde generó el penal que convirtió Mikel Oyarzabal y asistió a Nico Williams.



Pau Cubarsí fue titular en los dos partidos y fue uno de los mejores contra los checos. Contra Inglaterra no pudo estar a la altura de lo que requería el partido y salió en el entretiempo después de cometer un penal sobre Harry Kane y sufrir molestias en la cadera. El Barça confirmó que padece una sobrecarga en el psoas ilíaco y su disponibilidad este fin de semana dependerá de su evolución.



Fermín López sumó 127 minutos y participó en el armado de la jugada que terminó en el segundo gol español contra los ingleses. Pedri, por su parte, entró en los dos partidos desde el banco. Joan García no sumó minutos en ninguno de los dos compromisos.

2. Brasil: Raphinha

Raphinha fue expulsado en el partido contra Japón | Koji Watanabe/GettyImages

Japón 3-2 Brasil

Singapur 0-7 Brasil



Raphinha jugó 71 minutos como capitán de Brasil en la derrota 3-2 ante Japón, sin goles ni asistencias. El delantero vio la roja directa desde el banco por protestar la jugada del último tanto japonés y se perdió por sanción la goleada 7-0 a Singapur.



Pese a no poder participar del segundo amistoso, se quedó en la concentración, decisión que generó malestar en el Barça. La buena noticia para Hansi Flick es que el atacante, que había sufrido lesiones musculares en sus tres anteriores convocatorias, regresará el miércoles sin problemas físicos.

3. Portugal: João Cancelo

Cancelo jugó uno de los dos partidos de este parón con Portugal | Soccrates Images/GettyImages

Portugal 1-4 Dinamarca

Gales 2-3 Portugal



João Cancelo se perdió el partido contra Dinamarca por acumulación de tarjetas amarillas y aprovechó esos primeros días de concentración para seguir un plan de entrenamiento individualizado, luego de cinco titularidades consecutivas en el Barça.



El lateral, designado como uno de los capitanes de Portugal por Jorge Jesús tras la retirada internacional de Cristiano Ronaldo, jugó los 90 minutos en la victoria 3-2 ante Gales.

4. Países Bajos: Frenkie de Jong

De Jong vuelve a España con una nueva lesión | Soccrates Images/GettyImages

Países Bajos 7-0 Grecia

Alemania 5-0 Países Bajos



Frenkie de Jong jugó 45 minutos con la cinta de capitán en la goleada 7-0 a Grecia. El mediocampista fue reemplazado en el entretiempo por molestias físicas y dejó la concentración antes del partido contra Alemania.



A su regreso al club culé, las pruebas médicas detectaron un estiramiento en el músculo obturado, pero se confirmó que sí va a estar disponible para el el domingo contra el Villareal.

5. Inglaterra: Anthony Gordon

Inglaterra le sacó el invicto a España | Chris Brunskill/Fantasista/GettyImages

Inglaterra 2-1 Croacia

España 2-3 Inglaterra



Los Tres Leones se quedaron con dos victorias, 2-1 ante Croacia y 3-2 contra España, que les permitieron terminar como líderes del Grupo A3 por diferencia de goles.



La velocidad de Gordon encontró terreno fértil en el planteamiento de Thomas Tuchel, sobre todo al comienzo del partido en Madrid. Fue titular en los dos partidos, aunque una pérdida de la pelota contra la Roja terminó propiciando el segundo tanto de los locales.

6. Croacia: Dominik Livaković

Livaković jugó los dos partidos con su selección | Molly Darlington/GettyImages

Inglaterra 2-1 Croacia

Croacia 2-1 República Checa



Croacia llegó a este parón de noviembre prácticamente sin opciones de avanzar de ronda en la UEFA Nations League. Los croatas perdieron ante Inglaterra y vencieron a la Rapública Checa en la última jornada, siendo tercera de grupo por detrás de los ingleses y de España.



Dominik Livaković fue titular en los dos encuentros y jugó los 180 minutos.

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