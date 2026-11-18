El Real Madrid tuvo a 15 jugadores en competencia durante el parón internacional. Algunos disputaron torneos oficiales como la Nations League y la Copa Africana de Naciones, mientras que otros jugaron partidos amistosos y sumaron minutos para sus respectivas selecciones. Ahora, el Merengue recuperará a sus futbolistas para encarar el último mes y medio de 2026 y cerrar el año de la mejor manera.

1. España: Dean Huijsen y Marc Cucurella

Huijsen fue titular contra Republica Checa | DeFodi Images/GettyImages

Repúbica Checa 0-2 España

España 2-3 Inglaterra



Dean Huijsen volvió a compartir la zaga con Pau Cubarsí en la victoria 2-0 ante República Checa, donde estuvo cerca de hacer un gol de cabeza. Perdió la titularidad ante Inglaterra y entró en el descanso.



Marc Cucurella jugó los dos partidos de la Roja en su totalidad. Contra los Tres Leones tuvo que dejar de lado su aporte ofensivo para estar atento a las exigencias defensivas de su sector.

2. Inglaterra: Jude Bellingham y Trent Alexander-Arnold

Trent se ganó la titularidad en el Inglaterra vs Croacia | Catherine Ivill - AMA/GettyImages

Inglaterra 2-1 Croacia

España 2-3 Inglaterra



Jude Bellingham vuelve al Merengue después de dos semanas espectaculares. El mediocampista asistió a Morgan Rogers en el triunfo ante Croacia y fue uno de los líderes del equipo contra España, donde habilitó a Ben White para el tercer gol.



La participación de Trent Alexander-Arnold fue distinta porque jugó 78 minutos ante Croacia, pero contra la Roja, Thomas Tuchel le dio lugar a Ben White en el Metropolitano y el madridista se quedó en el banco.

3. Francia: Eduardo Camavinga, Kylian Mbappé, Aurélien Tchouámeni e Ibrahima Konaté

Mbappe no consiguió sumar goles en este parón | Jean Catuffe/GettyImages

Italia 3-1 Francia

Francia 2-1 Turquía



Eduardo Camavinga sigue en la búsqueda de un lugar en el once de Zinédine Zidane. Apenas tuvo ocho minutos en la derrota ante Italia, aunque su participación contra Turquía fue buena. Desde su ingreso en el minuto 63, intensificó la presión francesa e inició la jugada del gol de Eli Junior Kroupi.



Las molestias físicas no le permitieron a Kylian Mbappé viajar a Milán. El capitán volvió la titularidad ante Turquía, sin marcar ni asistir. Un fuera de juego invalidó su única definición exitosa.



Ibrahima Konaté, por su parte, aprovechó la ausencia de Dayot Upamecano para jugar los 90 minutos contra los turcos.



Aurélien Tchouaméni fue el único representante merengue de les Bleus que no sumó minutos porque dejó la concentración por molestias físicas antes del partido en Italia.

4. Países Bajos: Denzel Dumfries

Dumfries fue capitán en el partido contra Alemania | Dijks Media/MB Media/GettyImages

Países Bajos 7-0 Grecia

Alemania 5-0 Países Bajos



Denzel Dumfries jugó los 180 minutos del parón internacional e hizo un espectáculo ofensivo en la goleada 7-0 a Grecia, donde participó de manera directa en tres tantos. Con la cinta de capitán por las ausencias de Virgil van Dijk y Frenkie de Jong, sufrió a Alemania en la derrota 5-0 y reconoció públicamente sus errores defensivos.

5. Brasil: Vinícius Jr. y Endrick

Vinicius marcó un hat trick contra Singapur | Masashi Hara/GettyImages

Japón 3-2 Brasil

Singapur 0-7 Brasil



Vinícius Jr. se reencontró con el futbolista que fue en 2024. Marcó dos goles desde afuera del área en la derrota de Brasil 3-2 contra Japón y el martes necesitó apenas 21 minutos para hacer un hat-trick en la goleada 7-0 a Singapur.



Endrick, en cambio, entró desde el banco y estuvo cerca de marcar ante Japón con un remate al travesaño. Ya como titular contra Singapur, aprovechó su libertad para moverse fuera del área para asistir a Vinícius y marcar un gol.

6. Costa de Marfil: Yan Diomandé

Diomande no pudo brillar en el segundo partido del parón internacional | ISSOUF SANOGO/GettyImages

Costa de Marfil 2-1 Gambia

Gambia 2-2 Costa de Marfil



Con la 10 en la espalda, Yan Diomande asistió a Elye Wahi en la victoria 2-1 contra Gambia. El extremo jugó los 90 minutos.



El segundo partido contra el mismo rival le resultó bastante complicado y no encontró muchos espacios para hacer sus jugadas habituales. Estuvo cerca de sumar un pase de gol más, pero no lo logró y el partido terminó en empate 2-2. Fue sustituido en el minuto 74.

7. Turquía: Arda Güler

Turquia no ganó ningun partido de la Nations | Eurasia Sport Images/GettyImages

Turquía 1-2 Bélgica

Francia 2-1 Turquía



Arda Güler fue el principal, por no decir el único, recurso ofensivo de una Turquía que terminó su participación en la Nations League sin sumar puntos. Disputó los 180 minutos posibles, convirtió un extraordinario tiro libre ante Bélgica y asistió a Abdülkerim Bardakci contra Francia, partido en el que vio cómo el VAR invalidaba uno de sus goles.

8. Portugal: Bernardo Silva

Bernardo jugó apenas 10 minutos en este parón internacional | DeFodi Images/GettyImages

Portugal 1- Dinamarca

Gales 2-3 Portugal



Se esperaba que Bernardo Silva asumiera la capitanía de Portugal, pero su participación fue muchísimo menor de lo prevista. Ingresó en el minuto 79 y anotó el único tanto portugués en la derrota 4-1 ante Dinamarca. Unas molestias musculares motivaron su salida anticipada de la concentración y su ausencia contra Gales, en medio de la polémica por su disponibilidad para jugar con el Merengue el sábado.

9. Marruecos: Brahim Díaz

Brahim colaboró en dos goles marroquíes durante la ventana internacional | Soccrates Images/GettyImages

Marruecos 5-1 Niger

Niger 0-1 Marruecos



Brahim Díaz fue titular en los dos partidos ante Níger y dio una asistencia en cada uno.



La segunda, para Abdellah Ouazane, permitió a Marruecos ganar 1-0 y sellar su clasificación a la Copa Africana de Naciones 2027. Fue sustituido en el minuto 84.

10. Federico Valverde - Uruguay

Valverde pudo hacer su debut bajo el mando de Forlan | Eurasia Sport Images/GettyImages

Argentina 1-2 Uruguay

Uruguay 5-0 República Dominicana



Las molestias físicas de Federico Valverde limitaron su presencia en los dos partidos de Uruguay. De común acuerdo con Diego Forlán, el volante empezó los amistosos desde el banco y entró en el minuto 58 de la victoria 2-1 ante Argentina y en el 62 del triunfo a República Dominicana. El DT prefirió dosificar sus esfuerzos y evitar riesgos innecesarios.

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