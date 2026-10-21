¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2026/27 tras la jornada 3?

La tercera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes el centro de la atención estuvo en el accidentado duelo entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona: los franceses ganaron 4-2 en un partidazo, aunque sufrieron la lesión de ligamentos de Khvicha Kvaratskhelia. Por su parte, el Barça perdió a Dani Olmo por lesión muscular durante el primer tiempo y no podrá decir presente en El Clásico.

Además, el Manchester City aplastó 5-1 al AEK Atenas y el Liverpool trabajó duro para vencer 4-3 al Villarreal en Anfield.

Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Catherine Steenkeste/GettyImages

La acción de miércoles arrancó con un triunfo histórico del Como 1907 sobre el Manchester United (4-1) gracias al doblete de Nico Paz, continuando con la victoria del Real Madrid sobre el RB Leipzig por 4-1 y el empate a 2 entre el Bayern Múnich y el Arsenal.

El Real Betis venció con gol de Isco al Feyenoord y sorprende con puntaje ideal. Otro que está con nueve sobre misma cantidad de puntos posibles es el Aston Villa, que encima iguala la diferencia de gol aplastante (+9) del París Saint-Germain. El Liverpool y el Real Madrid completan el quinteto de equipos con arranque ideal. Más atrás, con siete, aparecen el Stuttgart y el Arsenal, mientras que completa la zona de clasificación momentánea a octavos de final el FC Barcelona con seis unidades.

Manuel Pellegrini, el artífice del exitoso Real Betis | JORGE GUERRERO/GettyImages

Es prematura la etapa como para sacar conclusiones, pero lo cierto es que sorprende ver a clubes como el Inter de Milán, el Bayern Múnich y el Manchester City en zona de repechaje. Todavía están todos muy pegados en la tabla y las próximas fechas seguramente traigan consigo variantes en esta tabla.

Con los resultados de la tercera jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 3ª jornada

Directo a octavos

Posición Club Puntos Diferencia de gol 1° París Saint-Germain 9 +9 2° Aston Villa 9 +9 3° Liverpool 9 +5 4° Real Madrid 9 +5 5° Real Betis 9 +3 6° Stuttgart 7 +5 7° Arsenal 7 +4 8° FC Barcelona 6 +5

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición Club Puntos Diferencia de gol 9° Como 6 +5 10° Manchester City 6 +4 11° Club Brujas 6 +3 12° Sporting de Lisboa 6 +3 13° Borussia Dortmund 6 +1 14° Bayern Múnich 5 +5 15° AS Roma 4 +3 16° Shakhtar Donetsk 4 +1 17° Atlético de Madrid 4 +1 18° PSV 4 0 19° Villarreal 3 0 20° Manchester United 3 -1 21° Inter de Milán 3 -1 22° Napoli 3 -2 23° LASK Linz 3 -3 24° Galatasaray 3 -3

Momentáneamente eliminados

Posición Club Puntos Diferencia de gol 25° Sabah 3 -3 26° Feyenoord 3 -4 27° Lens 3 -4 28° Bodo/Glimt 3 -5 29° RB Leipzig 3 -5 30° AEK Atenas 3 -5 31° Fenerbahce 2 -6 32° Slavia Praha 1 -3 33° Viking 1 -4 34° Porto 0 -4 35° Lille 0 -6 36° Slovan Bratislava 0 -12

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