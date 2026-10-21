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Sports Illustrated

¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2026/27 tras la jornada 3?

La tercera jornada del máximo torneo de clubes tuvo grandes encuentros y la tabla empieza a tomar forma
Bruno Pernigotti|
UEFA Champions League & UEFA Cup Draw
UEFA Champions League & UEFA Cup Draw | Denis Doyle/GettyImages

La tercera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.

En la jornada del martes el centro de la atención estuvo en el accidentado duelo entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona: los franceses ganaron 4-2 en un partidazo, aunque sufrieron la lesión de ligamentos de Khvicha Kvaratskhelia. Por su parte, el Barça perdió a Dani Olmo por lesión muscular durante el primer tiempo y no podrá decir presente en El Clásico.

Además, el Manchester City aplastó 5-1 al AEK Atenas y el Liverpool trabajó duro para vencer 4-3 al Villarreal en Anfield.

Desire Doue
Paris Saint-Germain v FC Barcelona - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD3 | Catherine Steenkeste/GettyImages

La acción de miércoles arrancó con un triunfo histórico del Como 1907 sobre el Manchester United (4-1) gracias al doblete de Nico Paz, continuando con la victoria del Real Madrid sobre el RB Leipzig por 4-1 y el empate a 2 entre el Bayern Múnich y el Arsenal.

El Real Betis venció con gol de Isco al Feyenoord y sorprende con puntaje ideal. Otro que está con nueve sobre misma cantidad de puntos posibles es el Aston Villa, que encima iguala la diferencia de gol aplastante (+9) del París Saint-Germain. El Liverpool y el Real Madrid completan el quinteto de equipos con arranque ideal. Más atrás, con siete, aparecen el Stuttgart y el Arsenal, mientras que completa la zona de clasificación momentánea a octavos de final el FC Barcelona con seis unidades.

FBL-ESP-LIGA-BETIS-BARCELONA
Manuel Pellegrini, el artífice del exitoso Real Betis | JORGE GUERRERO/GettyImages

Es prematura la etapa como para sacar conclusiones, pero lo cierto es que sorprende ver a clubes como el Inter de Milán, el Bayern Múnich y el Manchester City en zona de repechaje. Todavía están todos muy pegados en la tabla y las próximas fechas seguramente traigan consigo variantes en esta tabla.

Con los resultados de la tercera jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.

Clasificación de la Champions League tras la 3ª jornada

Directo a octavos

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

París Saint-Germain

9

+9

Aston Villa

9

+9

Liverpool

9

+5

Real Madrid

9

+5

Real Betis

9

+3

Stuttgart

7

+5

Arsenal

7

+4

FC Barcelona

6

+5

Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

Como

6

+5

10°

Manchester City

6

+4

11°

Club Brujas

6

+3

12°

Sporting de Lisboa

6

+3

13°

Borussia Dortmund

6

+1

14°

Bayern Múnich

5

+5

15°

AS Roma

4

+3

16°

Shakhtar Donetsk

4

+1

17°

Atlético de Madrid

4

+1

18°

PSV

4

0

19°

Villarreal

3

0

20°

Manchester United

3

-1

21°

Inter de Milán

3

-1

22°

Napoli

3

-2

23°

LASK Linz

3

-3

24°

Galatasaray

3

-3

Momentáneamente eliminados

Posición

Club

Puntos

Diferencia de gol

25°

Sabah

3

-3

26°

Feyenoord

3

-4

27°

Lens

3

-4

28°

Bodo/Glimt

3

-5

29°

RB Leipzig

3

-5

30°

AEK Atenas

3

-5

31°

Fenerbahce

2

-6

32°

Slavia Praha

1

-3

33°

Viking

1

-4

34°

Porto

0

-4

35°

Lille

0

-6

36°

Slovan Bratislava

0

-12

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Published | Modified
Bruno Pernigotti
BRUNO PERNIGOTTI

Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.