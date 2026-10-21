¿Cómo quedaría la fase final de la Champions League 2026/27 tras la jornada 3?
La tercera jornada de la UEFA Champions League en su etapa de liguilla no escatimó en emociones para los fans del fútbol: goles a montones, sorpresas y algunos partidazos en una de las competencias más apasionantes del planeta.
En la jornada del martes el centro de la atención estuvo en el accidentado duelo entre el París Saint-Germain y el FC Barcelona: los franceses ganaron 4-2 en un partidazo, aunque sufrieron la lesión de ligamentos de Khvicha Kvaratskhelia. Por su parte, el Barça perdió a Dani Olmo por lesión muscular durante el primer tiempo y no podrá decir presente en El Clásico.
Además, el Manchester City aplastó 5-1 al AEK Atenas y el Liverpool trabajó duro para vencer 4-3 al Villarreal en Anfield.
La acción de miércoles arrancó con un triunfo histórico del Como 1907 sobre el Manchester United (4-1) gracias al doblete de Nico Paz, continuando con la victoria del Real Madrid sobre el RB Leipzig por 4-1 y el empate a 2 entre el Bayern Múnich y el Arsenal.
El Real Betis venció con gol de Isco al Feyenoord y sorprende con puntaje ideal. Otro que está con nueve sobre misma cantidad de puntos posibles es el Aston Villa, que encima iguala la diferencia de gol aplastante (+9) del París Saint-Germain. El Liverpool y el Real Madrid completan el quinteto de equipos con arranque ideal. Más atrás, con siete, aparecen el Stuttgart y el Arsenal, mientras que completa la zona de clasificación momentánea a octavos de final el FC Barcelona con seis unidades.
Es prematura la etapa como para sacar conclusiones, pero lo cierto es que sorprende ver a clubes como el Inter de Milán, el Bayern Múnich y el Manchester City en zona de repechaje. Todavía están todos muy pegados en la tabla y las próximas fechas seguramente traigan consigo variantes en esta tabla.
Con los resultados de la tercera jornada, veamos cómo queda la clasificación en esta Champions 2025/26.
Clasificación de la Champions League tras la 3ª jornada
Directo a octavos
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
1°
París Saint-Germain
9
+9
2°
Aston Villa
9
+9
3°
Liverpool
9
+5
4°
Real Madrid
9
+5
5°
Real Betis
9
+3
6°
Stuttgart
7
+5
7°
Arsenal
7
+4
8°
FC Barcelona
6
+5
Clasificación del 9º a 24º (Ronda de play offs)
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
9°
Como
6
+5
10°
Manchester City
6
+4
11°
Club Brujas
6
+3
12°
Sporting de Lisboa
6
+3
13°
Borussia Dortmund
6
+1
14°
Bayern Múnich
5
+5
15°
AS Roma
4
+3
16°
Shakhtar Donetsk
4
+1
17°
Atlético de Madrid
4
+1
18°
PSV
4
0
19°
Villarreal
3
0
20°
Manchester United
3
-1
21°
Inter de Milán
3
-1
22°
Napoli
3
-2
23°
LASK Linz
3
-3
24°
Galatasaray
3
-3
Momentáneamente eliminados
Posición
Club
Puntos
Diferencia de gol
25°
Sabah
3
-3
26°
Feyenoord
3
-4
27°
Lens
3
-4
28°
Bodo/Glimt
3
-5
29°
RB Leipzig
3
-5
30°
AEK Atenas
3
-5
31°
Fenerbahce
2
-6
32°
Slavia Praha
1
-3
33°
Viking
1
-4
34°
Porto
0
-4
35°
Lille
0
-6
36°
Slovan Bratislava
0
-12
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Bruno Pernigotti es redactor en Sports Illustrated Fútbol. Es periodista deportivo graduado en la camada del 2018 de Tea y Deportea. Vive en Buenos Aires desde su nacimiento en enero de 1998 y disfruta de la pasión del fútbol argentino desde que tiene uso de razón. Su pasión por el periodismo, la búsqueda de estadísticas y datos curiosos se remonta a tiempos inmemoriales, hoy volcado al servicio de SI. San Lorenzo de Almagro lo moviliza sentimentalmente, pero las principales ligas europeas lo atraen especialmente por lo futbolístico y su estructura.