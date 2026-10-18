¿Cómo ver el León vs América en TV y streaming?

Con todo y que tienen un juego pendiente en el certamen, el Club América es líder general después de 11 fechas del Torneo Apertura 2026 de la Liga MX con 21 puntos, luego de siete triunfos, un empate y dos derrotas.

En el caso del Club León, luego de once jornadas disputadas siendo quinto lugar de la clasificación jugarán este sábado 17 de octubre a las 21:00 horas (Estados Unidos) y 19:00 horas (México).

El conjunto azulcrema prevalece con el liderato del fútbol mexicano (tiene un juego pendiente) y vienen de empatar 1-1 frente a la Pandilla en el 'Coloso de Santa Úrsula'.

Mientras que, el cuadro esmeralda es quinto lugar con 18 unidades y no han perdido en sus últimos cuatro partidos jugados. Por lo tanto, este encuentro estará muy equilibrado y es posible que haya una igualdad.

En el historial reciente, la tendencia ha sido muy equilibrada, con un triunfo para la Fiera, dos empates y dos victorias de las Águilas en sus últimos cinco encuentros entre sí.

Las transmisiones en vivo por TV y streaming del León vs América

León vs América en Liga MX | Leopoldo Smith/GettyImages

El enfrentamiento será en territorio de los del Bajío y los derechos de transmisión para ver el juego de local de León es a través de la señal de televisión y streaming los posee una señal en México y dos señales en Estados Unidos.

De esa manera, les dejamos el canal y servicio de streaming de la República Mexicana y la Unión Americana en donde se podrá ver el cotejo.

Países Canal TV / Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, Univision, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX México FOX One y FOX+

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