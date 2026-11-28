La Liguilla del Apertura 2026 ha disputado todos los cuartos de ida, con Cruz Azul siendo el único que sacó ventaja en calidad de visitante tras exhibir y golear 0-4 a León en el Nou Camp, con doblete del argentino José Paradela. Por otro lado, Pachuca logró remontar 2-1 a Chivas, con doblete del marroquí Oussama Idrissi, quien se fue expulsado, aparte Atlas sucumbió 0-2 frente al Toluca, con doblete del brasileño Helinho Castro, y Rayados igualó sin anotaciones contra el América.

En el primer episodio entre regios y azulcremas, los locales no pudieron hacer mucho porque desde los once minutos se quedaron con diez hombres por la expulsión de Ricardo Chávez tras una entrada sobre el colombiano Óscar Perea. La infracción se había quedado en tarjeta amarilla para el lateral derecho, sin embargo, el VAR intervino y el árbitro Víctor Cáceres echó al futbolista.

El América buscará avanzar a las semifinales en el Estadio Azteca | Azael Rodriguez/GettyImages





Con este escenario, las Águilas se lanzaron al ataque a lo largo del encuentro, sin embargo, el arquero Luis Cárdenas salió en plan grande tapando todo lo que iba directo al arco. El colombiano Miguel Borja, el mexicoamericano Alejandro Zendejas, el uruguayo Brian Rodríguez y Érick Sánchez probaron varios remates, mas El Mochís se convirtió en una verdadera muralla, ayudando a que los suyos llegaran con vida para el segundo compromiso.



Mientras los pupilos del uruguayo Guillermo Almada están completos, sin lesionados ni sancionados, la historia de La Pandilla es muy diferente. El arquero argentino Esteban Andrada fue operado de la rodilla derecha causando baja para el resto del torneo, además el delantero belga Hugo Cuypers y el extremo uruguayo Diego Rossi son duda y estarían prácticamente descartados, lo que es un duro golpe anímico para el técnico argentino Matías Almeyda. Además de los ya mencionados, Érick Aguirre siguió presentando molestias musculares en los entrenamientos y Ricardo Chávez no estará disponible por tener que cumplir su castigo, aunque Carlos Salcedo retorna tras cumplir un juego de suspensión tras ser expulsado en la última jornada.

A los americanistas les basta sellar otro empate para poder estar en las semifinales gracias a su mejor posición en la tabla, recordando que quedaron terceros. Por eso, los regios, sextos de la clasificación, tienen que salir a buscar el resultado que los catapulte a la antesala de la final.

¿Cómo ver el partido por canal de TV y Streaming Online?

País Canal de TV/Streaming Online Estados Unidos TUDN USA, TUDN.com, TUDN App, Univisión, Univisión NOW, ViX México Canal 5 Televisa, TUDN, TUDN En Vivo, ViX, Layvtime