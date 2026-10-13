¿Cómo ver el partido Arsenal vs Lille en TV y streaming?

La UEFA Champions League 2026/27 retoma la acción este martes 13 de octubre, tras el parón internacional, con el enfrentamiento entre el Arsenal y el Lille por la segunda jornada.

El conjunto londinense jugará en casa con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo después de imponerse por 1-0 frente al Napoli en su debut continental. Ahora, los Gunners buscarán aprovechar su condición de locales para encadenar otro triunfo y fortalecer su posición en la tabla.

🔴 𝗠𝗔𝗧𝗖𝗛𝘿𝘼𝙔 ⚪️⁣



🆚 LOSC Lille

🕗 8pm (UK)⁣

🏆 UEFA Champions League⁣

🏟️ Arsenal Stadium pic.twitter.com/2GtlGlFcKZ — Arsenal (@Arsenal) October 13, 2026

Del otro lado, el conjunto francés afronta esta segunda fecha con la necesidad de reaccionar después de comenzar su participación europea con una derrota: el Lille cayó por 3-2 ante el Betis en un encuentro que dejó al equipo sin puntos en su primera presentación.

Un resultado positivo en Inglaterra también le permitiría ganar confianza de cara a sus siguientes compromisos y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.

¿A qué hora juega Arsenal vs Lille?

Ciudad : Londres, Inglaterra

: Londres, Inglaterra Estadio : Emirates Stadium

: Emirates Stadium Fecha : Martes 13 de octubre de 2026

: Martes 13 de octubre de 2026 Hora : 16:00 USA, 14:00 MEX y 22:00 ESP

: 16:00 USA, 14:00 MEX y 22:00 ESP Árbitro: Felix Zwayer (GER)

¿Cómo ver el partido Arsenal vs Lille por Televisión y Streaming online?

El partido de Champions League podrá seguirse en vivo a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país.

En Estados Unidos, los seguidores del fútbol europeo tendrán como alternativas Paramount+ y ViX; ambas plataformas ofrecen opciones de acceso digital, aunque la disponibilidad del encuentro y los requisitos de suscripción pueden variar según el servicio contratado.

Arsenal FC v LOSC Lille - UEFA Champions League 2026/27 League Phase MD2 | Stuart MacFarlane/GettyImages

Por su parte, en México, el compromiso europeo estará disponible en directo por Max y Space; los aficionados podrán elegir entre la alternativa de streaming y la señal televisiva para seguir las acciones del encuentro.

En España, la transmisión estará a cargo de Movistar+, con opciones adicionales en los canales Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+ y ViX México Max y Space España



Movistar+ y los canales Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5

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