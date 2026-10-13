¿Cómo ver el partido Arsenal vs Lille en TV y streaming?
La UEFA Champions League 2026/27 retoma la acción este martes 13 de octubre, tras el parón internacional, con el enfrentamiento entre el Arsenal y el Lille por la segunda jornada.
El conjunto londinense jugará en casa con la intención de sumar su segunda victoria consecutiva en el torneo después de imponerse por 1-0 frente al Napoli en su debut continental. Ahora, los Gunners buscarán aprovechar su condición de locales para encadenar otro triunfo y fortalecer su posición en la tabla.
Del otro lado, el conjunto francés afronta esta segunda fecha con la necesidad de reaccionar después de comenzar su participación europea con una derrota: el Lille cayó por 3-2 ante el Betis en un encuentro que dejó al equipo sin puntos en su primera presentación.
Un resultado positivo en Inglaterra también le permitiría ganar confianza de cara a sus siguientes compromisos y mantenerse en la pelea por avanzar a la siguiente fase.
¿A qué hora juega Arsenal vs Lille?
- Ciudad: Londres, Inglaterra
- Estadio: Emirates Stadium
- Fecha: Martes 13 de octubre de 2026
- Hora: 16:00 USA, 14:00 MEX y 22:00 ESP
- Árbitro: Felix Zwayer (GER)
¿Cómo ver el partido Arsenal vs Lille por Televisión y Streaming online?
El partido de Champions League podrá seguirse en vivo a través de diferentes señales de televisión y plataformas digitales, según el país.
En Estados Unidos, los seguidores del fútbol europeo tendrán como alternativas Paramount+ y ViX; ambas plataformas ofrecen opciones de acceso digital, aunque la disponibilidad del encuentro y los requisitos de suscripción pueden variar según el servicio contratado.
Por su parte, en México, el compromiso europeo estará disponible en directo por Max y Space; los aficionados podrán elegir entre la alternativa de streaming y la señal televisiva para seguir las acciones del encuentro.
En España, la transmisión estará a cargo de Movistar+, con opciones adicionales en los canales Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5.
País
Canal TV / Streaming
Estados Unidos
Paramount+ y ViX
México
Max y Space
España
Movistar+ y los canales Movistar Liga de Campeones 4 y Movistar Liga de Campeones 5
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Lucía Domínguez es redactora en Sports Illustrated Fútbol. Comenzó su carrera en el periodismo deportivo en 2022 y en 2024 se graduó como Técnica Superior en Periodismo con Orientación en Deportes en TEA y Deportea, en Buenos Aires. Apasionada por la redacción, cubre principalmente la actualidad de la Premier League, LaLiga y el fútbol de selecciones.