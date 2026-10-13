¿Cómo ver el partido Atlético de Madrid vs Manchester United en TV y streaming?

El Atlético de Madrid y el Manchester United se enfrentan este martes 13 de octubre por la segunda fecha de la fase de liga de la Champions League.

El Atlético de Madrid llega en un gran momento, con cinco victorias consecutivas en todas las competencias, aunque necesita sumar en Europa tras caer 2-1 ante Liverpool en Anfield en el debut. El equipo de Diego Simeone buscará hacerse fuerte en casa, donde históricamente es uno de los rivales más complicados del continente.

Manchester United, por su parte, arrancó con el pie derecho en la Champions League gracias a una goleada 4-0 sobre el Sabah que lo ubica entre los primeros puestos de la tabla. Sin embargo, el equipo de Michael Carrick atraviesa un presente irregular, con varias derrotas en sus últimos partidos y algunas bajas importantes en su plantel.

¿A qué hora juega Atlético de Madrid vs Manchester United?

Ciudad: Madrid, España

Estadio: Riyadh Air Metropolitano

Fecha: martes 13 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Glenn Nyberg (Suecia)

Riyadh Air Metropolitano | Florencia Tan Jun/GettyImages

¿Cómo ver Atlético de Madrid vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Atlético de Madrid y Manchester United. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este duelo de la Champions League.

En Estados Unidos, el partido podrá verse en español a través de TUDN USA y UniMás, mientras que Paramount+ ofrecerá la transmisión vía streaming. Además, TUDN.com, TUDN App, Univision NOW y ViX aparecen como otras alternativas para seguir el encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán disfrutar del duelo a través de Fox One, que ofrecerá la transmisión del partido en streaming.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de Movistar+, con la señal de Movistar Liga de Campeones, que ofrecerá la cobertura del partido correspondiente a la segunda jornada de la Champions League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones

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