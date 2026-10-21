¿Cómo ver el partido Bayern Múnich vs Arsenal en TV y streaming?

Si algo está claro en la previa es que el partido entre el Bayern Múnich y el Arsenal va a estar repleto de estrellas. Bávaros y Gunners se enfrentarán por la tercera jornada de la Champions League en el Allianz Arena e intentarán, con sus mejores jugadores en la cancha, superar al otro equipo y seguir consolidándose en la tabla de posiciones.

Los dos clubes están invictos, pero los locales suman cuatro puntos debido al sorpresivo empate 3-3 contra el Viking en la fecha dos. Los de Arteta, en cambio, suman seis unidades de seis disponibles luego de ganarles al Lille y al Napoli. Por lo tanto, los dirigidos por Vincent Kompany están 10° y los londinenses, 7°.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Arsenal?

Allianz Arena | Alexander Hassenstein/GettyImages

Ciudad: Múnich, Alemania

Estadio: Allianz Arena

Fecha: miércoles 21 de octubre

Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP

Árbitro: Davide Massa (ITA)

Cómo ver el Bayern Múnich vs Arsenal en TV y streaming en vivo

Vincent Kompany, Mikel Arteta, Arsenal vs Bayern Munich | David Price/GettyImages

El Bayern llega después de golear 6-1 al Leipzig en la Bundesliga, con un triplete de Luis Díaz. No obstante, no son todas buenas noticias porque Kompany va a tener que encontrar un reemplazante para Michael Olise, suspendido por su expulsión contra el Viking. A esto se le suma la incertidumbre por la presencia del propio DT, que no participó del último entrenamiento debido a una infección vírica. Su asistente, Aaron Danks, podría ocupar su lugar.

Por su parte, el Arsenal viene de ganarle 1-0 al Nottingham Forest en la Premier League, aunque con dificultades para generar oportunidades, situación que el propio Arteta reconoció en la conferencia post partido. Los Gunners quieren repetir lo conseguido en noviembre del año pasado, cuando vencieron 3-1 al Bayern en Londres. Esta vez, tendrán que hacerlo en Alemania y sin William Saliba, que sigue en recuperación de una lesión en la espalda.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

En México, la transmisión estará disponible mediante Max México.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 y Movistar Liga de Campeones 4.

País Canal TV / Streaming Online Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX México Max México España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4

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