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Sports Illustrated

¿Cómo ver el partido Bayern Múnich vs Arsenal en TV y streaming?

El partido por la fecha 3 de la Champions se jugará en el Allianz Arena
Sofia Lucena|
Harry Kane, Michael Olise, Declan Rice, Arsenal vs Bayern Munich
Harry Kane, Michael Olise, Declan Rice, Arsenal vs Bayern Munich | Richard Heathcote/GettyImages

Si algo está claro en la previa es que el partido entre el Bayern Múnich y el Arsenal va a estar repleto de estrellas. Bávaros y Gunners se enfrentarán por la tercera jornada de la Champions League en el Allianz Arena e intentarán, con sus mejores jugadores en la cancha, superar al otro equipo y seguir consolidándose en la tabla de posiciones.

Los dos clubes están invictos, pero los locales suman cuatro puntos debido al sorpresivo empate 3-3 contra el Viking en la fecha dos. Los de Arteta, en cambio, suman seis unidades de seis disponibles luego de ganarles al Lille y al Napoli. Por lo tanto, los dirigidos por Vincent Kompany están 10° y los londinenses, 7°.

¿A qué hora se juega el Bayern Múnich vs Arsenal?

Allianz Arena
Allianz Arena | Alexander Hassenstein/GettyImages

Ciudad: Múnich, Alemania
Estadio: Allianz Arena
Fecha: miércoles 21 de octubre
Hora: 15:00 EE.UU (Este), 13:00 MEX, 21:00 ESP
Árbitro: Davide Massa (ITA)

Cómo ver el Bayern Múnich vs Arsenal en TV y streaming en vivo

Vincent Kompany, Mikel Arteta, Arsenal vs Bayern Munich
Vincent Kompany, Mikel Arteta, Arsenal vs Bayern Munich | David Price/GettyImages

El Bayern llega después de golear 6-1 al Leipzig en la Bundesliga, con un triplete de Luis Díaz. No obstante, no son todas buenas noticias porque Kompany va a tener que encontrar un reemplazante para Michael Olise, suspendido por su expulsión contra el Viking. A esto se le suma la incertidumbre por la presencia del propio DT, que no participó del último entrenamiento debido a una infección vírica. Su asistente, Aaron Danks, podría ocupar su lugar.

Por su parte, el Arsenal viene de ganarle 1-0 al Nottingham Forest en la Premier League, aunque con dificultades para generar oportunidades, situación que el propio Arteta reconoció en la conferencia post partido. Los Gunners quieren repetir lo conseguido en noviembre del año pasado, cuando vencieron 3-1 al Bayern en Londres. Esta vez, tendrán que hacerlo en Alemania y sin William Saliba, que sigue en recuperación de una lesión en la espalda.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse a través de Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App y ViX.

En México, la transmisión estará disponible mediante Max México.

Por su parte, en España, el encuentro podrá verse a través de Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3 y Movistar Liga de Campeones 4.

País

Canal TV / Streaming Online

Estados Unidos

Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN App, ViX

México

Max México

España

Movistar+, Movistar Liga de Campeones 3, Movistar Liga de Campeones 4

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Published | Modified
Sofia Lucena
SOFIA LUCENA

María Sofía Lucena es redactora de Sports Illustrated Fútbol. Cuenta con más de tres años de experiencia en medios de comunicación, donde trabajó en coberturas presenciales de fútbol y rugby, redacción de crónicas, trabajos de investigación y entrevistas. Es licenciada en Ciencias Políticas y realizó el Programa Internacional FIFA/CIES de Gestión Deportiva. Actualmente cursa la Maestría en Periodismo de la Universidad de San Andrés, en Buenos Aires. Se especializa en fútbol argentino y europeo, y cuenta con experiencia en Mundiales y Eliminatorias Sudamericanas.