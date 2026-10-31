¿Cómo ver el partido Chelsea vs Manchester United en TV y streaming?

En Stamford Bridge se abre la novena fecha de la Premier League con un clásico del fútbol inglés. Chelsea recibe al Manchester United este sábado 31 de octubre en un duelo entre dos equipos que llegan golpeados, aunque con realidades muy distintas en la tabla.

El conjunto de Xabi Alonso se ubica en el quinto puesto, aunque viene de una semana negativa: perdió 2-0 en casa ante Tottenham en el derbi y luego fue eliminado a manos del Liverpool en la Copa de la Liga.

La crisis del United es mucho más profunda. Los Red Devils marchan apenas un punto por encima de la zona de descenso, encadenan ocho partidos sin ganar en todas las competiciones y vienen de caer 3-0 ante Bournemouth. Michael Carrick llega muy cuestionado y un mal resultado en este partido podría determinar su adiós.

¿A qué hora juega Chelsea vs Manchester United?

Ciudad: Londres, Inglaterra

Estadio: Stamford Bridge

Fecha: sábado 31 de octubre

Hora: 08:30 EE.UU (Este), 06:30 MEX, 13:30 ESP

Árbitro: Peter Bankes (Inglaterra)

Stamford Bridge | Chris Lee - Chelsea FC/GettyImages

¿Cómo ver Chelsea vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

El choque en Stamford Bridge podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las opciones de televisión y streaming disponibles para no perderse el partido.

En Estados Unidos, la transmisión en inglés estará a cargo de USA Network, mientras que la narración en español llegará por Telemundo. Para verlo online, los aficionados podrán elegir entre fuboTV y Telemundo Deportes En Vivo.

En México, el encuentro irá por TNT Sports y estará disponible en streaming a través de Max Mexico.

Quienes estén en España podrán ver el partido en DAZN Spain, a través de su canal DAZN1 Spain, y también en Movistar+.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, USA Network, Telemundo, Telemundo Deportes En Vivo México TNT Sports, Max Mexico España DAZN Spain, DAZN1 Spain, Movistar+