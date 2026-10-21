¿Cómo ver el partido Como vs Manchester United en TV y streaming?

Se viene una noche histórica para el Como. Este miércoles 21 de octubre en el Stadio Giuseppe Sinigaglia, el equipo de Cesc Fàbregas recibe al Manchester United por la tercera fecha de la fase de liga de la Champions League, en lo que será el partido más importante en la historia del club italiano.

El Como vive la primera participación de su historia en la máxima competición europea y llega con tres puntos tras dos presentaciones, luego de vencer al Leipzig como local y caer ante el Feyenoord en la última jornada. En casa se ha mostrado como un equipo muy difícil de vencer, con un estilo ofensivo y protagonista en el que resaltan Nico Paz, Anastasios Douvikas y Martin Baturina.

Del otro lado estará un United que también suma tres unidades, pero que atraviesa un momento complicado. El equipo de Michael Carrick goleó 4-0 en su estreno al Sabah, aunque después cayó 2-0 ante el Atlético de Madrid y no conoce la victoria desde el 10 de septiembre. A eso le debe sumar una larga lista de bajas por lesión.

¿A qué hora juega Como vs Manchester United?

Ciudad: Como, Italia

Estadio: Stadio Giuseppe Sinigaglia

Fecha: miércoles 21 de octubre

Hora: 12:45 EE.UU (Este), 10:45 MEX, 18:45 ESP

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Como 1907 v AS Roma - Serie A 2026/27 | Marco Luzzani/GettyImages

¿Cómo ver Como vs Manchester United por Televisión y Streaming online?

El estreno del Como ante un rival inglés en la Champions League podrá seguirse en vivo desde Estados Unidos, México y España. Estas son las señales y plataformas que tendrán la transmisión en cada país.

Estados Unidos es el país con más alternativas. En televisión, el encuentro irá por TUDN USA y UniMás con narración en español, mientras que para verlo online estarán disponibles Paramount+, ViX, Univision NOW, TUDN.com y la TUDN App.

En México, el partido se podrá ver únicamente a través de Fox One.

Para los aficionados en España, la cita estará en Movistar+, que emitirá el duelo por su canal Movistar Liga de Campeones 2.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos Paramount+, TUDN USA, UniMás, TUDN.com, Univision NOW, TUDN AppViX México Fox One España Movistar+, Movistar Liga de Campeones 2

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