¿Cómo ver el partido Croacia vs Inglaterra en TV y streaming?

Este sábado 3 de octubre Croacia e Inglaterra se enfrentan en el marco de la tercera fecha de la Nations League. El encuentro se disputará en el Stadion HNK Rijeka (Rujevica) sin público, como consecuencia de una sanción de la UEFA a la Federación Croata por los incidentes de sus hinchas en los cuartos de final de 2025 ante Francia.

El conjunto local llega con tres puntos y la necesidad de recuperarse en casa. El equipo de Zlatko Dalić debutó con un triunfo 2-1 como visitante ante Chequia, pero luego sufrió una dura goleada 4-1 frente a España en Sevilla. Será el último partido de Luka Modrić ante Inglaterra, ya que el histórico mediocampista se despedirá de la selección tras el duelo con España en Split el 6 de octubre.

Inglaterra, por su parte, también suma tres unidades tras un arranque irregular. Los dirigidos por Thomas Tuchel cayeron 3-2 ante España en Wembley en la primera jornada, pero se recuperaron con una victoria 2-0 sobre Chequia en Praga, con un gol de Anthony Gordon tras centro de Trent Alexander-Arnold. Ambos equipos llegan igualados en puntos y con la lucha por el segundo puesto del grupo en juego.

¿A qué hora se juega Croacia vs Inglaterra?

Ciudad: Rijeka, Croacia

Estadio: Stadion HNK Rijeka

Fecha: sábado 3 de octubre

Hora: 12:00 EE.UU (Este), 10:00 MEX, 18:00 ESP

Árbitro: Sven Jablonski (Alemania)

Stadion HNK Rijeka | Jurij Kodrun/GettyImages

¿Cómo ver el Croacia vs Inglaterra por Televisión y Streaming online?

Los aficionados de Estados Unidos, México y España contarán con distintas alternativas para seguir el partido entre Croacia e Inglaterra. Las opciones varían según el país, con señales de televisión y plataformas de streaming para no perderse este atractivo duelo de la Nations League.

En Estados Unidos, el partido podrá seguirse vía streaming a través de fuboTV, mientras que ViX aparece como otra alternativa para ver el encuentro en directo.

En México, los aficionados podrán seguir el duelo por Sky Sports Mexico. La plataforma Sky+ permitirá disfrutar del partido mediante streaming, mientras que los usuarios de izzi también contarán con una alternativa para acceder a la transmisión.

Por su parte, en España, el encuentro estará disponible a través de DAZN Spain, que ofrecerá la cobertura del partido correspondiente a la tercera jornada de la Nations League.

País Canal TV / Streaming Estados Unidos fuboTV, ViX México Sky Sports Mexico, Sky+, izzi España DAZN Spain